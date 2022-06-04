50歲劉小慧帶「驅唐狗神器」驚貴婦狗受襲 網民怒斥：你兩公婆不知所謂！
50歲劉小慧近年轉型做KOL，Facebook有11萬人追踪，不時分享愛犬生活。不過日前她與老公蘇志威放狗開Live，分享「驅唐狗神器」及「執屎神器」遭網民聲討，直斥她低水平沒過受教育，亦質疑她不是真心愛狗。
劉小慧三大神器放狗 網民怒斥非真心愛狗
劉小慧日前孖老公蘇志威深夜放狗開live，但網民的重點沒有放在狗狗Scooby身上，反而關注劉小慧的「放狗神器」。
神器1:皮鞭
劉小慧表示皮鞭並非用作打Scooby，只是「嚇」牠，又表示愛犬不知世間險惡，萬一衝向惡狗群中實打死佢。
神器2:執屎神器
劉小慧覺得幫狗狗執屎感覺核突，因為就算隔住膠袋都會感受到「黃金」的餘溫，所以特意從淘寶買「執屎神器」。
神器3:超聲波驅狗器
劉小慧驚愛犬Scooby被唐狗襲擊，所以帶同驅狗神器，表示一撳著部機播放頻率，唐狗就會雞飛狗走，更強調「唐對狗特別有用，名種狗免疫」。
此Live一出焫著網民，怒斥她歧視唐狗並非真心愛狗，留言：「人活到最可悲，就係將所有嘢分特級」、「滿口名種狗只係為炫耀」、「唔該你慎言！歧視唐狗已經冇同理心」。
劉小慧道歉變淋火水 網民追擊：唐狗都乖過你
劉小慧見群情洶湧，親身回應道歉，點知火上加油，她寫道：「我很抱歉昨晚的直播引起很大迴響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為什麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」
網民並沒有因劉小慧道歉而停火，繼續追擊：「唐狗都乖過你啦，起碼唔會好似你把口咁亂咁吠！」、「不要用恐懼粉飾你的無知」、「教好你隻狗先啦，搶繩搶到咁！」、「你隻貓被咬死係咪你疏忽呀？」