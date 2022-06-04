50歲劉小慧帶「驅唐狗神器」驚貴婦狗受襲 網民怒斥：你兩公婆不知所謂！

50歲劉小慧近年轉型做KOL，Facebook有11萬人追踪，不時分享愛犬生活。不過日前她與老公蘇志威放狗開Live，分享「驅唐狗神器」及「執屎神器」遭網民聲討，直斥她低水平沒過受教育，亦質疑她不是真心愛狗。