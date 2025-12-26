32歲Eden劉展霆與Yumi私密照流出 紐西蘭升學回港追夢成TVB藝人

32歲TVB男藝人劉展霆（Eden）近日因與19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）的聖誕親密照片意外流出而成為熱話。這位出身單親家庭的霹靂舞Dancer，從紐西蘭海外升學14年回港追夢，透過《盛·舞者》比賽踏入娛樂圈，短短4年間已成為TVB經理人合約藝人，更因與小他13歲的Yumi多次傳出緋聞而備受關注。