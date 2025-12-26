32歲Eden劉展霆與Yumi私密照流出 紐西蘭升學回港追夢成TVB藝人
劉展霆紐西蘭升學14年回港追夢
劉展霆1993年12月21日出生，由任職海鮮買手的母親何雅菁獨力撫養長大。他曾在紐西蘭生活升學長達14至15年直至大學畢業，更修讀了西廚課程並在大型超市擔任部門經理，原本已申請移民手續。然而2021年1月因疫情關係，擔心家人安危而毅然回港，更在心口紋上「family is forever」紋身以表孝心。回港後原本打算在母親的海鮮檔幫手，但發現並非這行材料，於是在母親朋友介紹下報名參加《盛·舞者》比賽。
Eden透過《盛·舞者》簽約TVB開展演藝路
2021年5月，劉展霆參加無綫電視真人騷節目《盛·舞者》，雖然最終落敗但成功簽入TVB成為經理人合約藝員，擁躉更為他起了「蟹籽」這個暱稱。同年10月他拍攝首套劇集《青春本我》，正式踏上演藝之路。Eden擅長霹靂舞，曾學過柔道、跆拳道和中國功夫，有興趣發展成為動作演員，更會在片場刻意踢腿希望獲得關注。他亦曾參與節目《不可能任務》挑戰龍虎武師工作，需要飛簷走壁進行高難度動作。
劉展霆家族經營海鮮批發生意背景雄厚
劉展霆的母親何雅菁在灣仔鵝頸橋街市擁有三個海鮮檔，同時在銅鑼灣寶靈頓道經營海鮮批發店「東興海鮮」，可謂家底豐厚。Eden不時會在社交網上為母親的海鮮批發店做宣傳，母子感情親厚。他坦言家人一開始不支持入行，但看見他進步神速且享受每個工作後，最終也給予支持，認為做人最緊要開心，娛樂圈生活確實多姿多采。
Yumi錯手分享親密照洩露戀情
聖誕節晚上，19歲鍾柔美疑似錯手在IG限時動態分享了與劉展霆的親密照片，照片中可見32歲的Eden從後親吻Yumi臉頰，狀態相當親熱。雖然Yumi事後火速刪除，但已被眼利網民截圖並在Threads上瘋傳。這張意外流出的照片終於證實了兩人多年來的緋聞關係，13歲的年齡差距加上兩人同月同日生的巧合，令這段戀情更添話題性。
Eden與Yumi三年半緋聞終獲「證據」
早在2021年拍攝《青春本我》期間，當時15歲的Yumi已與28歲的Eden傳出緋聞，網民更列舉5大證據包括目擊兩人當街拖手、開設情侶IG帳戶「1221.x1221」、Eden獲批follow Yumi私人IG等。2022年緋聞再度翻炒，網民發現更多蛛絲馬跡，包括Eden情人節抱著Yumi在劇中同款豬豬公仔等。當時Yumi曾在IG Live回應「我依家專注學業同追夢，冇時間做其他嘢」，似在澄清緋聞。
網民熱議年齡差距挑戰TVB禁愛令
這次親密照流出引起網民熱烈討論，不少人關注兩人13歲的年齡差距，以及是否違反TVB對新人的「禁愛令」。有網友表示「終於實錘了，等了3年」、「同月同日生真係好有緣分」，亦有人質疑「19歲同32歲會唔會差太遠」。Eden作為TVB限定男團「Super Tiger」成員，與Yumi這段跨年齡戀情能否獲得公司祝福，相信將成為外界關注焦點。