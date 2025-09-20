劉德華驚現鰂魚涌拆彈？現身記者會P圖瘋傳 網民爆笑：係咪《拆彈專家3》開拍
鰂魚涌一個地盤日前發現二戰時期的空投炸彈，現場氣氛極度緊張，然而全城焦點竟落在網上瘋傳的一張「劉德華」現身記者會的照片！相中人穿著警察制服，神情嚴肅地講解情況，樣貌竟是劉德華與江華的混合體，像真度極高引發全網熱議！
鰂魚涌地盤驚現二戰炸彈
事緣於鰂魚涌濱海街16至22號一個建築地盤，工人在施工期間意外發現一枚相信是二次世界大戰時期遺留下來的空投炸彈。警方接報後迅速到場，並派出爆炸品處理課（EOD）人員處理，即時封鎖附近街道，疏散居民，氣氛一度非常緊張，令人擔心炸彈會隨時引爆，造成嚴重傷亡及破壞。
警方證實炸彈威力驚人
警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超隨後召開記者會，向公眾交代情況。他表情嚴肅地指出，這枚炸彈的風險極高，內部炸藥仍然完全有效，其威力與二戰時期出廠時幾乎沒有分別。李展超強調：「若處理不當或低估風險，將會對人和建築物帶來非常大的殺傷力和破壞力。」這番話令全港市民更為關注這次拆彈行動的進展。
劉德華拆彈專家形象太經典
每當香港出現炸彈新聞，市民總會第一時間聯想起由劉德華主演的電影《拆彈專家》。該系列電影分別於2017年及2021年上映，均叫好叫座。劉德華在第一集中飾演爆炸品處理課的高級督察，其專業、勇敢的形象深入民心，尤其是在紅磡海底隧道拆彈的場面，至今仍是影迷心中的經典。正因如此，劉德華彷彿已成為市民心中「拆彈專家」的代名詞。
網民P圖呃盡全城信以為真
由於劉德華的拆彈專家形象太過經典，有創意無限的網民便將李展超主任的記者會照片進行改圖，把他的樣貌換成劉德華與江華的混合體。由於改圖技術相當高超，加上神情和制服毫無違和感，導致不少未有留意新聞詳情的網民信以為真，紛紛留言驚呼：「我以為劉德華真係去做拆彈專家！」、「呢張P圖呃到我，差啲就信咗！」、「仲以為係拍緊《拆彈專家3》！」事件令原本緊張的拆彈新聞，意外增添了不少娛樂話題。
