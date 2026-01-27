向太爆朱麗蒨隱婚慘況要匿車底出入　被劉德華粉絲持棍威脅迫交人

天王劉德華與朱麗蒨於2008年秘密結婚，至今已經18年，女兒劉向蕙現年13歲。然而，日前向太陳嵐在社交平台罕有爆料，揭露當年朱麗蒨為了隱瞒戀情所承受的驚人慘況，竟然要「匿車底出入屋企」避開瘋狂粉絲，情況之慘烈令人震驚。更誇張的是，向太更親身經歷劉德華粉絲持棍威脅，逼迫交出天王的恐怖場面，90年代追星文化的瘋狂程度可見一斑。