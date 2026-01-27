向太爆朱麗蒨隱婚慘況要匿車底出入 被劉德華粉絲持棍威脅迫交人
劉德華粉絲持棍圍堵巴士威脅向太交人
向太在片中直言90年代的追星族「太恐怖了」，她憶述當年跟劉德華做電影宣傳時的驚險經歷。當時要請10個保安只為護送劉德華一人上車，現場人多到「我們踩的都是腳」。最誇張的是，劉德華粉絲竟然持棍圍堵向太乘坐的巴士，「粉絲堵着我那巴士不讓我們走，想說劉德華在，拿着棍子敲呀敲，根本開不動那巴士」。粉絲更威脅要派代表上車搜查，「拿個棍子上來就叫你低頭，我X，低頭，然後他們找，真的沒有劉德華下去，然後放行」。向太無奈表示不讓粉絲上巴士也不行，「巴士一直被棍子敲，你都有點昏了」，之後一行人去的餐廳玻璃亦被粉絲砸爛，連飯都吃不了。
武漢機場追星場面失控航空公司為華仔破例
向太更爆料武漢人很「凶悍」，當時武漢機場不讓他人為劉德華代辦登機證，一行人唯有提早親自到機場辦手續，期間吸引大批武漢市民到機場追星。向太催促粉絲快點時，一名女粉絲惡爆回應：「甚麼快一點，我們100年都沒來過一個大明星，怎麼能這麼容易讓你走啊！」向太無奈直斥對方是不講道理的「土匪」。最後航空公司竟然安排原定飛上海的飛機轉往飛廣州，並叫向太一落機就搭車直奔香港趕TVB直播節目，連工作人員都畀足劉德華面子，向太笑言：「飛上海那些人就慘了。」
朱麗蒨慘況曝光匿車底出入避開瘋狂粉絲
向太不諱言劉德華也怕粉絲太瘋狂，「他家門口也是堵着一堆人」。最令人心疼的是朱麗蒨當時的處境，向太指：「所以他老婆那時候最可憐，他那時候還沒結婚，朱麗蒨跟了他很久了，永遠的家門出入，都可能是她坐另外一部車，她不是坐劉德華車，那他老婆可能躲在車底下，用毯子蓋着，那你望不到有人嘛，這樣子出出入入。」可見為了保護愛人，劉德華選擇隱婚多年，而朱麗蒨亦默默承受這種不見天日的生活，情況之慘烈令人同情。
向太讚真愛粉絲會成員劉德華最愛有組織歌迷
向太稱讚為劉德華組織活動和維持秩序的歌迷會成員是「真愛粉」，劉德華很喜歡這類有組織的粉絲，但他不喜歡粉絲之間爭風呷醋，惟他不會出聲制止。向太認為真正愛錫一個偶像是把他當成榜樣，「不是把他當爹、老公、男朋友」。她的一番話道出了健康追星文化的重要性，也反映出當年劉德華面對瘋狂粉絲時的無奈處境。
網民熱議90年代追星文化大嘆現在粉絲太溫和
向太的爆料片段在網上瘋傳，不少網民都被90年代追星族的瘋狂程度震驚。有網民留言：「而家啲粉絲真係溫和好多，當年真係好恐怖」、「朱麗蒨真係好慘，要匿車底先可以出入屋企」、「難怪華仔要隱婚咁多年，保護屋企人係應該嘅」。亦有網民感嘆：「向太講嘅嘢好真實，當年追星真係好瘋狂，而家睇返覺得好誇張」。這些留言反映出大眾對當年極端追星文化的反思，以及對明星私隱權的重新認識。