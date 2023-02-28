劉德華 毒舌大狀

劉德華賀《毒舌大狀》邀合作拍喜劇 AI做編劇強烈建議黃子華扮女人！

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黃子華主演的電影《毒舌大狀》在香港票房已衝破1億400萬元，氣勢強勁持續到內地票房，電影在內地上映5日，據貓眼電影票房資料，截至今日（28/2）下午3時，累計已破6,977萬人民幣，穩站單日綜合票房冠軍。劉德華特別演出的《流浪地球2》，於內地上映38天，票房大收39億人民幣。

劉德華 毒舌大狀 毒舌大狀 破億 《毒舌大狀》票房破億成港產片No1！
《毒舌大狀》票房破億成港產片No.1！（圖片來源：安樂影片）
劉德華 毒舌大狀 黃子華早前與《毒舌大狀》台前幕後出席千人慶功宴。
黃子華早前與《毒舌大狀》台前幕後出席千人慶功宴。（圖片來源：[email protected]

劉德華拍片盼合作拍喜劇 AI強烈建議黃子華扮女人！

劉德華特別以廣東話拍片，盼內地觀眾支持《毒舌大狀》，華仔說：「《毒舌大狀》係好地道嘅香港片，保持我細個到而家都好喜歡嘅港味笑料，電影裏面睇到好多場景，比較貼近香港生活文化，以及香港唔同階層生活上笑料同感動。子華所有表演，由最初一直到而家，我都有留意，佢喺舞台上光芒四射，喺電影演出都係一如既往嘅好。」劉德華亦拍了普通話版本，他表示：「那就是我一直以來的那個子華的形象，真的期待未來可以跟他拍一部喜劇。」劉德華表示期待跟黃子華合作拍攝喜劇，如果請人工智能聊天程式「ChatGPT」為二人寫劇本，甚麼情節的電影會比《毒舌大狀》優秀？AI 強烈建議黃子華扮女人！

劉德華 毒舌大狀 小編利用現時人氣大熱的AI聊天程式「Poe App」為劉德華和黃子華拍甚麼喜劇，票房會超越《毒舌大狀》？
小編利用現時人氣大熱的AI聊天程式「Poe App」為劉德華和黃子華拍甚麼喜劇，票房會超越《毒舌大狀》？（圖片來源：Poe App截圖）
劉德華 毒舌大狀 網上瘋傳「女版黃子華」的相片。
網上瘋傳「女版黃子華」的相片。（圖片來源：網上圖片）
劉德華 毒舌大狀 劉德華拍片表示期待跟黃子華合作拍喜劇。
劉德華拍片表示期待跟黃子華合作拍喜劇。（圖片來源：[email protected]《毒舌大狀》宣傳片）

1.《搞笑大師》：

劉德華飾演一位熱情又精彩的搞笑大師，與黃子華飾演的一位可愛的女孩一起，展開一段令人捧腹大笑的冒險之旅。

2.《喜劇大搜查》：

劉德華飾演一位活潑又有趣的偵探，與黃子華飾演的一位熱情又有趣的女孩，兩人一起展開一段令人捧腹大笑的喜劇大搜查之旅。

劉德華 毒舌大狀 黃子華在TVB劇集《奸人堅》扮女人勁反胃！
黃子華在TVB劇集《奸人堅》扮女人勁反胃！（圖片來源：《奸人堅》截圖）

3.《驚喜派對》：

劉德華飾演一位活潑又有趣的派對主辦人，與黃子華飾演的一位可愛又有趣的女孩，兩人一起展開一段讓觀眾捧腹大笑的驚喜派對之旅。

4.《鬧鬼大師》：

以驅鬼為主題，劉德華飾演一位驅鬼高手，而黃子華則飾演他的搞笑助手，兩人在驅除鬼怪的過程中，同時也展現出自己的搞笑一面。

劉德華 毒舌大狀 黃子華和劉德華合演，定必帶來驚喜！
黃子華和劉德華合演，定必帶來驚喜！（圖片來源：新傳媒資料庫）

5.《驚奇冒險》：

劉德華飾演一位聰明又充滿正義感的外行，與黃子華飾演的一位熱情又有趣的女性，兩人一起展開一段令人捧腹大笑的驚奇冒險故事。

6.《謊言大師》：

劉德華飾演一位聰明又詭計狡猾的謊言大師，與黃子華飾演的一位可愛又活潑的女孩，兩人一起展開一段令人捧腹大笑的謊言大師之旅。

7. 《傻瓜神探》：

劉德華飾演一位神探，但卻有些笨拙，而黃子華則飾演他的助手，兩人在破案過程中發生了許多搞笑的事情。

大家認為以上的故事主題和故事設定夠可觀性嗎？到底劉德華和黃子華會拍一套題材的喜劇，大家拭目以待！

劉德華 毒舌大狀 其實黃子華早年都曾經演出過「雙雄」類型動作片，1997年就拍住「宇宙最強」甄子丹共演《戰狼傳說》，早過吳京做戰狼。
其實黃子華早年都曾經演出過「雙雄」類型動作片，1997年就拍住「宇宙最強」甄子丹共演《戰狼傳說》，早過吳京做戰狼。（圖片來源：《戰狼傳說》截圖）

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《毒舌大狀》影評如何？票房將於何時破紀錄？

以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文

《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？

目前版本的《毒舌大狀》片長 2 小時 15 分鐘，但原來導演的初剪版本超過2 小時 35分鐘，當中備受討論的「加長版」情節包括⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：安樂影片、[email protected]《毒舌大狀》宣傳片、[email protected]、《奸人堅》截圖、《戰狼傳說》截圖

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