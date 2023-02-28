劉德華賀《毒舌大狀》邀合作拍喜劇 AI做編劇強烈建議黃子華扮女人！

黃子華主演的電影《毒舌大狀》在香港票房已衝破1億400萬元，氣勢強勁持續到內地票房，電影在內地上映5日，據貓眼電影票房資料，截至今日（28/2）下午3時，累計已破6,977萬人民幣，穩站單日綜合票房冠軍。劉德華特別演出的《流浪地球2》，於內地上映38天，票房大收39億人民幣。