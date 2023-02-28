劉德華賀《毒舌大狀》邀合作拍喜劇 AI做編劇強烈建議黃子華扮女人！
劉德華拍片盼合作拍喜劇 AI強烈建議黃子華扮女人！
劉德華特別以廣東話拍片，盼內地觀眾支持《毒舌大狀》，華仔說：「《毒舌大狀》係好地道嘅香港片，保持我細個到而家都好喜歡嘅港味笑料，電影裏面睇到好多場景，比較貼近香港生活文化，以及香港唔同階層生活上笑料同感動。子華所有表演，由最初一直到而家，我都有留意，佢喺舞台上光芒四射，喺電影演出都係一如既往嘅好。」劉德華亦拍了普通話版本，他表示：「那就是我一直以來的那個子華的形象，真的期待未來可以跟他拍一部喜劇。」劉德華表示期待跟黃子華合作拍攝喜劇，如果請人工智能聊天程式「ChatGPT」為二人寫劇本，甚麼情節的電影會比《毒舌大狀》優秀？AI 強烈建議黃子華扮女人！
1.《搞笑大師》：
劉德華飾演一位熱情又精彩的搞笑大師，與黃子華飾演的一位可愛的女孩一起，展開一段令人捧腹大笑的冒險之旅。
2.《喜劇大搜查》：
劉德華飾演一位活潑又有趣的偵探，與黃子華飾演的一位熱情又有趣的女孩，兩人一起展開一段令人捧腹大笑的喜劇大搜查之旅。
3.《驚喜派對》：
劉德華飾演一位活潑又有趣的派對主辦人，與黃子華飾演的一位可愛又有趣的女孩，兩人一起展開一段讓觀眾捧腹大笑的驚喜派對之旅。
4.《鬧鬼大師》：
以驅鬼為主題，劉德華飾演一位驅鬼高手，而黃子華則飾演他的搞笑助手，兩人在驅除鬼怪的過程中，同時也展現出自己的搞笑一面。
5.《驚奇冒險》：
劉德華飾演一位聰明又充滿正義感的外行，與黃子華飾演的一位熱情又有趣的女性，兩人一起展開一段令人捧腹大笑的驚奇冒險故事。
6.《謊言大師》：
劉德華飾演一位聰明又詭計狡猾的謊言大師，與黃子華飾演的一位可愛又活潑的女孩，兩人一起展開一段令人捧腹大笑的謊言大師之旅。
7. 《傻瓜神探》：
劉德華飾演一位神探，但卻有些笨拙，而黃子華則飾演他的助手，兩人在破案過程中發生了許多搞笑的事情。
大家認為以上的故事主題和故事設定夠可觀性嗎？到底劉德華和黃子華會拍一套題材的喜劇，大家拭目以待！
常見問題
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