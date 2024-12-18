劉德華演唱會首場 經典金曲勾起集體回憶 梁詠琪感動再聽《情深的一句》

《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會》香港站昨晚（12月17日）正式開鑼！華仔重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱會，頭場座無虛席，一票難求，歌迷期待已久見證華仔再上紅館，整晚氣氛都非常高漲熱情！眾多圈中好友亦有到場睇騷，包括陳慧琳 (Kelly)、梁詠琪 (Gigi)、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、周麗淇、汪詩詩以及周吉佩等，觀眾席上星光熠熠！

