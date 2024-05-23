劉德華與炎明熹打勾做約定竟然關囡囡事？更自爆想見Gigi原因

天王劉德華的首個抖音系列節目《我同你「港」》於520日首播，第二集《我在舞台中央等你》中，炎明熹（Gigi）與劉德華在一個歌廳見面，讓她回憶起她首次參加歌唱比賽的場景，而劉德華則分享他想見Gigi的原因。

