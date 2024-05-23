劉德華與炎明熹打勾做約定竟然關囡囡事？更自爆想見Gigi原因
劉德華 與炎明熹緣起一首歌
劉德華在節目中透露想見Gigi的原因，是因為他首次公開演出的歌曲，就是與甄妮合唱的《世間始終你好》，所以當他看到Gigi跟曾比特合唱這首歌時，就讓他想起了年輕時的自己。
劉德華 炎明熹合唱《我恨我痴心》
Gigi在對話中透露，每次與前輩歌手合作都讓她感到很緊張，例如之前與葉蒨文合作時，對方鼓勵她：「放開啲，你OK㗎！」然後一上到台，她就感覺到那力量就來了。華仔亦認同舞台有一種魔力，能讓人變成另一個自己，並邀請Gigi一起上台合唱《我恨我痴心》。
劉德華指現代歌手需強大心臟
華仔又分享了他在演唱會上的小插曲，笑言試過有一次他在演唱會上急著換衫梳頭，結果烏龍地拿著梳上台繼續唱。他表示演出時一旦出錯一次，他就會不開心超過3個月，Gigi表示自己也一樣，並提到她現在仍會翻唱許多經典歌曲，不論是受到好評或是負評。劉德華認為，現代的歌手需要更強大的心臟，因為：「我們以前沒有網絡那些東西，所以我們根本接觸不到，但現在就算不看也不行。」
炎明熹曾翻唱張國榮歌助聽眾走出陰霾
Gigi回憶起有聽眾曾因為她翻唱張國榮的《今生今世》，而走出陰霾，華仔則鼓勵她：「對，因為經過你的翻唱，同一首歌，打動了不同年代的人，這個就夠了。我覺得以前每一首歌，你們現在重新再演繹的話，這個也是讓音樂重新再活一次，然後再照亮很多現代的年輕人，就好了。」
炎明熹自覺未夠經驗踏紅館
Gigi之前曾在九展開個唱，她講到原本公司提議她在紅館舉行，但被她拒絕，因為她自覺還沒有這個能力去踏上紅館舞台，所以想先積累更多經驗。原來華仔最初也不想太早上紅館開騷，他分享了自己從1985年出唱片開始，差不多十年後才首次踏上紅館開演唱會。
劉德華 用父女秘密手勢與炎明熹打勾勾
Gigi更與華仔打勾勾約定，表示如果將來她有機會在紅館開演唱會，希望他能前來觀看。搞笑的是華仔帶著Gigi在打完勾勾後還再做了一整套約定手勢，Gigi笑問是這是甚麼來的？華仔即笑答：「這是我跟女兒的！」華仔的女兒現在已12歲大，同19歲的炎明熹只相差7歲。
劉德華 炎明熹寫postcard勉勵自己
最後華仔與Gigi一起坐車在紅館外圍兜圈，Gigi表示這是大家夢寐以求的地方，而華仔則說每次看到紅館都感到很緊張，就像是與親人一起開演唱會、不能丟人的感覺。然後華仔在車內寫下postcard給還沒開第一場演唱會時的自己：「別擔心！好好享受！」Gigi亦寫下了勉勵自己的字句：「盡力而為，相信自己，做好自己！」