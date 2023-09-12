劉德華62歲生日與何啟華合唱《獨自去偷歡》掀全場高潮

劉德華將於本月27日迎來62歲生日，日前fanclub「華仔天地」特別在機場博覧為華仔舉行一個3000人的生日派對，並邀請了華仔一眾圈中好友撐場！ERROR副隊長何啟華（阿Dee）更如願同台唱《獨自去偷歡》，炒熱全場！