41歲劉心悠驚爆已婚：好開心找到另一半！神秘老公大起底
劉心悠回應已婚：多謝大家的祝福，好開心找到另一半！
現年41歲的劉心悠一直未曾公開戀情而獲封圈中「黃金盛女」，不過她原來已於上月31日大除夕，秘密與圈外男友結婚，閃電升呢人妻！劉心悠當日選址上水一個室外場地低調舉行婚禮，婚禮場地屬於親戚所有，一對新人沒邀圈中人出席，因此沒有洩露半點風聲。劉心悠對於結婚的消息，她回應 ：「多謝大家的祝福，好開心找到另一半！」
老公是普通上班族 年約30幾歲
據知劉心悠的老公是一位圈外普通上班族，比她年輕幾歲，姊弟戀終於開花結果。原來劉心悠一直低調拍拖，去年她曾承認在香港置業，以首置名義斥資2,250萬元購入位於西貢清水灣道澳貝村，全幢建築面積2,100平方呎村屋，她直認是出售外國物業，套現並「一炮過」在香港買樓。原來她這次大手筆入市，就是築愛巢！
2020年曾傳出「SHE SHE情」引起熱話
劉心悠多年來在圈中絕少傳出緋聞，只在2020年曾傳出「SHE SHE情」而引起熱話，而網上流傳一名加拿大女大生於2012年在網上自爆，以標題「和一個算是三線女藝人曖昧了1個月」連載自己曾與某女星秘密交往的戀事，斷斷續續連載了兩年，網民在連載網誌內容所形容「女星」的特質，猜測故事主角是劉心悠。其後劉心悠在社交網發文寫道：「我喜歡謠言」以打破SHE SHE傳聞。
劉心悠上烹飪班學做人妻
劉心悠除了熱愛跑步、與寵物鸚鵡互動外，近期不斷上烹飪班，學整蛋糕同意粉，原來是學做人妻！早前她上傳了一張和兩位好朋友在廚房照片，劉心悠還留言：「當有些人煮到滿頭大汗的時後， 你卻在面前悠哉的喝湯。」照片中的劉心悠雙手捧著湯碗，以大側臉入鏡，皮膚相當好，五官超立體連下顎線亦十分明顯，同時有網民發現她筆直的鼻樑以及鼻頭似與之前略有不同，鼻樑比過去更高更直，鼻頭位置相當尖挺，繼而引發一輪熱議，「甚麼時候做的」、「鼻子墊那麼高」、「鼻子好奇怪」、「想在姐姐的鼻子滑滑梯」、「多麼優秀的下顎線」。
驚現木偶鼻 網民翻舊相做比較
女神驚現木偶鼻，引起網民的好奇心，有網民搜羅劉心悠舊有的影視作品作比較，一比之下可見舊日她的鼻子雖然高挺，但鼻頭位置則較為圓潤有肉，前後對比的確是有差別，有指或許是影相角度、燈光問題或是女神已踏入四字頭瘦多一圈所致，雖然劉心悠唔同咗，不過網民覺得她依舊是穩坐女神榜之列。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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