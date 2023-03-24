劉心悠圈外老公真面目疑曝光 秘婚3個月現包包面孕味濃！
劉心悠圈外老公真面目疑曝光
日前，有網民流出一張劉心悠和朋友們燒烤的合照。劉心悠以素顏出鏡，身穿灰色短袖衫與鬆身深藍色工人褲，完美示範自然美。不過身後一名穿上藍色上衣的男士就搶曬Fo，對方單手穿過劉心悠腋下舉V，劉心悠亦用手臂夾住對方，兩人都笑得非常燦爛，如此甜蜜的互動令網民都估身後藍衫男子就係劉心悠神秘圈外老公！
現包包面孕味濃 今年缺席馬拉松
此外，劉心悠當日衣著寬鬆，加上原本瓜子臉嘅劉心悠突然變成包包臉，令不少網名都猜測秘婚3個月的劉心悠已懷孕，而且亦有網民發現到熱愛做運動的劉心悠，今年竟然沒有參與已參加多年的馬拉松比賽，令劉心悠懷孕的傳聞更加似層層。
劉心悠驚爆已婚 大方回應：多謝大家的祝福，好開心找到另一半！
現年41歲的劉心悠一直未曾公開戀情而獲封圈中「黃金盛女」，不過她原來已於去年12月31日大除夕，秘密與圈外男友結婚，閃電升呢人妻！劉心悠當日選址上水一個室外場地低調舉行婚禮，婚禮場地屬於親戚所有，一對新人沒邀圈中人出席，因此沒有洩露半點風聲。對於結婚的消息，劉心悠回應 ：「多謝大家的祝福，好開心找到另一半！」
老公是普通上班族 年約30幾歲
據知劉心悠的老公是一位圈外普通上班族，比她年輕幾歲，姊弟戀終於開花結果。原來劉心悠一直低調拍拖，去年她曾承認在香港置業，以首置名義斥資2,250萬元購入位於西貢清水灣道澳貝村，全幢建築面積2,100平方呎村屋，她直認是出售外國物業，套現並「一炮過」在香港買樓。原來她這次大手筆入市，就是築愛巢！
常見問題
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