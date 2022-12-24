41歲女神劉心悠近照驚現木偶鼻 惹進化疑雲
劉心悠飲湯照惹非議
劉心悠除了熱愛跑步、與寵物鸚鵡互動外，近期不斷上烹飪班，學整蛋糕同意粉，最新上傳了一張和兩位好朋友在廚房照片，劉心悠還留言：「當有些人煮到滿頭大汗的時後， 你卻在面前悠哉的喝湯。」照片中的劉心悠雙手捧著湯碗，以大側臉入鏡，皮膚相當好，五官超立體連下顎線亦十分明顯，同時有網民發現她筆直的鼻樑以及鼻頭似與之前略有不同，鼻樑比過去更高更直，鼻頭位置相當尖挺，繼而引發一輪熱議，「甚麼時候做的」、「鼻子墊那麼高」、「鼻子好奇怪」、「想在姐姐的鼻子滑滑梯」、「多麼優秀的下顎線」。
網民翻舊相做比較
女神驚現木偶鼻，引起網民的好奇心，有網民搜羅劉心悠舊有的影視作品作比較，一比之下可見舊日她的鼻子雖然高挺，但鼻頭位置則較為圓潤有肉，前後對比的確是有差別，有指或許是影相角度、燈光問題或是女神已踏入四字頭瘦多一圈所致，雖然劉心悠唔同咗，不過網民覺得她依舊是穩坐女神榜之列。
出道18年仍保持年輕愛做運動
在台灣出生的劉心悠﹐原名劉平凡，04年處女拍電影《阿嫂》出道，首個公開活動係出席皮鞋品牌，唔經唔覺已經出道了18年，一有機會就去跑步做運動，她曾在IG寫道：「我最不後悔的事， 就是愛上跑步」，證明跑步帶給她的，除了健康，還有更多意義。心悠10多年來堅持練跑，幾乎每年都會參加渣打馬拉松，已是資深跑者，佢仲勤練瑜伽，努力keep住健美身形。
楊茜堯 木偶鼻同樣著名
至於圈中另一名出名擁有木偶鼻的，一定要數無綫視后楊茜堯（前名：楊怡），雖然曾多次否認隆鼻，但由於鼻形變化太大，令她的鼻子多年來都有「木偶鼻」之稱，早前她在新劇《家族榮耀》喊戲備受讚賞，但同時她的鼻形亦度引起網民關注，有不少網民都指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。
網友：就嚟似夏蕙姨
在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。
重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技
楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。
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