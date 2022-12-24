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41歲女神劉心悠近照驚現木偶鼻 惹進化疑雲

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多年前入行時已封女神的劉心悠，一直以純天然靚樣見稱，就算全素顔照都非常見得人，形象正面深受中港台三地粉絲喜愛。不過近日劉心悠在微博分享近況時，一張側面飲湯照片卻成為熱話，有網民質疑：「甚麼時候做的？」

劉心悠 相信劉心悠絕對想像不到，單單是一張飲湯相，竟引發網民熱議。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
相信劉心悠絕對想像不到，單單是一張飲湯相，竟引發網民熱議。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠 近期愛上烹飪的劉心悠，早前上堂學整意粉時，把麵粉當作頸巾鋪在膊頭上打卡，口罩下一雙大眼睛依然好吸引。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
近期愛上烹飪的劉心悠，早前上堂學整意粉時，把麵粉當作頸巾鋪在膊頭上打卡，口罩下一雙大眼睛依然好吸引。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）

劉心悠飲湯照惹非議

劉心悠除了熱愛跑步、與寵物鸚鵡互動外，近期不斷上烹飪班，學整蛋糕同意粉，最新上傳了一張和兩位好朋友在廚房照片，劉心悠還留言：「當有些人煮到滿頭大汗的時後， 你卻在面前悠哉的喝湯。」照片中的劉心悠雙手捧著湯碗，以大側臉入鏡，皮膚相當好，五官超立體連下顎線亦十分明顯，同時有網民發現她筆直的鼻樑以及鼻頭似與之前略有不同，鼻樑比過去更高更直，鼻頭位置相當尖挺，繼而引發一輪熱議，「甚麼時候做的」、「鼻子墊那麼高」、「鼻子好奇怪」、「想在姐姐的鼻子滑滑梯」、「多麼優秀的下顎線」。

劉心悠 除了學煮嘢食外，劉心悠近期亦愛上載和鸚鵡互動的照片或影片。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
除了學煮嘢食外，劉心悠近期亦愛上載和鸚鵡互動的照片或影片。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠 這張與鸚鵡同框的大頭照，劉心悠的鼻子的確是又高且又筆直。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
這張與鸚鵡同框的大頭照，劉心悠的鼻子的確是又高且又筆直。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）

網民翻舊相做比較

女神驚現木偶鼻，引起網民的好奇心，有網民搜羅劉心悠舊有的影視作品作比較，一比之下可見舊日她的鼻子雖然高挺，但鼻頭位置則較為圓潤有肉，前後對比的確是有差別，有指或許是影相角度、燈光問題或是女神已踏入四字頭瘦多一圈所致，雖然劉心悠唔同咗，不過網民覺得她依舊是穩坐女神榜之列。

劉心悠 被標注成為素顏女神的劉心悠，過去多次公開展示她的素顏靚樣。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
被標注成為素顏女神的劉心悠，過去多次公開展示她的素顏靚樣。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠 有網民翻出劉心悠的舊照，指她拍內地劇《步步驚心》時，鼻頭還很有肉。（圖片提供：微博@《步步驚心》劇照）
有網民翻出劉心悠的舊照，指她拍內地劇《步步驚心》時，鼻頭還很有肉。（圖片來源：微博@《步步驚心》劇照）
劉心悠 5年前的無綫劇《深宮計》，劉心悠的鼻頭與現在確是有分別。
5年前的無綫劇《深宮計》，劉心悠的鼻頭與現在確是有分別。（圖片來源：[email protected]
劉心悠 由於女神劉心悠深得網民歡心，雖然鼻子被懷疑「進化」惹來熱議，但完全沒有影響她的女神地位，至今仍未引發退粉潮。（圖片提供：微博@劉心悠Annie）
由於女神劉心悠深得網民歡心，雖然鼻子被懷疑「進化」惹來熱議，但完全沒有影響她的女神地位，至今仍未引發退粉潮。（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠
（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠
（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠 劉心悠個鼻有進化之嫌，唔知關唔關化妝事呢？
劉心悠個鼻有進化之嫌，唔知關唔關化妝事呢？（圖片來源：[email protected]

出道18年仍保持年輕愛做運動

在台灣出生的劉心悠﹐原名劉平凡，04年處女拍電影《阿嫂》出道，首個公開活動係出席皮鞋品牌，唔經唔覺已經出道了18年，一有機會就去跑步做運動，她曾在IG寫道：「我最不後悔的事， 就是愛上跑步」，證明跑步帶給她的，除了健康，還有更多意義。心悠10多年來堅持練跑，幾乎每年都會參加渣打馬拉松，已是資深跑者，佢仲勤練瑜伽，努力keep住健美身形。

劉心悠 04年出道，首個公開活動係出席皮鞋品牌。
04年出道，首個公開活動係出席皮鞋品牌。（圖片來源：新傳媒資料庫）
39歲劉心悠無得參加北極馬拉松 匿居家中傳授「抗疫操 」
（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉心悠 睇番04年佢處女拍電影《阿嫂》，夥拍同經理人公司嘅師姐林嘉欣、羅仲謙，心悠獲提名金像獎「最佳新演員」獎。
睇番04年佢處女拍電影《阿嫂》，夥拍同經理人公司嘅師姐林嘉欣、羅仲謙，心悠獲提名金像獎「最佳新演員」獎。（圖片來源：新傳媒資料庫）
39歲劉心悠無得參加北極馬拉松 匿居家中傳授「抗疫操 」
（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊茜堯 木偶鼻同樣著名

至於圈中另一名出名擁有木偶鼻的，一定要數無綫視后楊茜堯（前名：楊怡），雖然曾多次否認隆鼻，但由於鼻形變化太大，令她的鼻子多年來都有「木偶鼻」之稱，早前她在新劇《家族榮耀》喊戲備受讚賞，但同時她的鼻形亦度引起網民關注，有不少網民都指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。

劉心悠 楊茜堯入行多年來由於鼻形變化太大，令她的鼻子有「木偶鼻」之稱。
楊茜堯入行多年來由於鼻形變化太大，令她的鼻子有「木偶鼻」之稱。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）

網友：就嚟似夏蕙姨

在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。

劉心悠 楊茜堯同劇中老公黃浩然坐在床上談心，燈光由側邊射向楊茜堯，卻意外令她的鼻樑透光。
楊茜堯同劇中老公黃浩然坐在床上談心，燈光由側邊射向楊茜堯，卻意外令她的鼻樑透光。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
劉心悠 不過亦有網友指只係燈光問題，因為在影到楊茜堯左邊面時，她的鼻樑就冇再透光。
在影到楊茜堯左邊面時，她的鼻樑就冇再透光，因此有網友指只係燈光問題。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
劉心悠 楊茜堯2016年與羅子溢結婚，2020年2月和2021年12月先後誕下女兒和兒子，兩人今次首度以夫妻檔同劇演出，但在劇中只是扮演叔嫂角色。
楊茜堯2016年與羅子溢結婚，2020年2月和2021年12月先後誕下女兒和兒子，兩人今次首度以夫妻檔同劇演出，但在劇中只是扮演叔嫂角色。（圖片來源：[email protected]_yeung）

重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技

楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。

劉心悠 02年《流金歲月》的楊茜堯仍屬包面人，同時亦鼻扁扁。
02年《流金歲月》的楊茜堯仍屬包面人，同時亦鼻扁扁。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉心悠 有相爲證，04年尚在起步階段的楊茜堯，鼻子扁而大；但四年後慢慢上位連鼻頭厚度亦上埋位。
有相爲證，04年尚在起步階段的楊茜堯，鼻子扁而大；但四年後慢慢上位連鼻頭厚度亦上埋位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉心悠 08年向高空發展。
08年向高空發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉心悠 2011年在《點解阿Sir系阿Sir》擔正的楊茜堯，個鼻比08年又高咗，但當事人仍堅稱係靠化妝奇技。
2011年在《點解阿Sir系阿Sir》擔正的楊茜堯，個鼻比08年又高咗，但當事人仍堅稱係靠化妝奇技。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉心悠 楊茜堯2012年憑《名媛望族》封視后，咬劉松仁嘴唇一幕令人印象深刻，亦突顯出其高挺鼻樑。
楊茜堯2012年憑《名媛望族》封視后，咬劉松仁嘴唇一幕令人印象深刻，亦突顯出其高挺鼻樑。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉心悠 呢個係2020年產後成功修身的楊茜堯。
呢個係2020年產後成功修身的楊茜堯。（圖片來源：[email protected]_yeung）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：微博@劉心悠Annie、微博@《步步驚心》劇照

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