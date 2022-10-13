劉愷威疑搭上細18歲內地女星尤靖茹 十指緊扣散步照流出
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劉愷威與楊冪離婚4年，感情生活與事業都停滯不前，反觀前妻楊冪就緋聞不斷。日前劉愷威終於開齋，有內地網民在微博及小紅書爆料，在跑步期間偶遇今日48歲生日的劉愷威拍拖：「跑個步都能遇到明星談戀愛…真的絕了，劉愷威很高調，口罩都沒戴……」該網民圖文並茂，指劉愷威新女好熟面口，疑似是細劉愷威18年的內地女星尤靖茹。
劉愷威48歲生日 與內地女星尤靖茹傳緋聞
今日(13日)是劉愷威48歲生日，有內地網民上載疑似劉愷威與一女子十指緊扣的照片到微博及小紅書，並寫上：「跑個步都能遇到明星談戀愛…真的絕了，劉愷威很高調，口罩都沒戴，女朋友也特別眼熟，演員，真的是大大方方沒問題，偷偷摸摸準熱搜。」拍攝地點在北京，不過沒有寫明在幾時影到，相中一對情侶非常甜蜜在散步，男方的外形與打扮都與劉愷威非常相似，該內地網民更指女方非常熟面口，力指是1992年出世，今年30歲的內地女星尤靖茹。
被質疑照片真確性
雖然照片有些模糊，未能看清楚二人的樣貌，但該內地網民表示肯定相中的女子是尤靖茹，還澄清當時並非在拍戲，不過尤靖茹去年12月30日曾在微博晒出領證結婚相，有其他網民指不可能是她，再加上劉愷威完全沒有戴口罩，被質疑事件的真確性，之後該爆料網民再於評論區反駁：「我看得清清楚楚就是尤，大家說尤結婚了不可能，那就不能離了嗎！還說劉沒戴口罩不可能，我也是納悶他倆的高調，可能是我們住得太偏僻！」
尤靖茹反應快急澄清
劉愷威新緋聞一出即哄動全城，尤靖茹方面反應非常快，先有經理人在社交網闢謠，寫上：「造謠胡扯博眼球的，我勸你們善良！」而尤靖茹亦在其個人微博發文晒相，指自己正在寧波集中隔離，不過劉愷威至今仍未有任何回應。
常見問題
劉愷威緋聞對象尤靖茹已結婚？
劉愷威新緋聞一出即哄動全城，而尤靖茹去年12月曾上載領證結婚照，亦有經理人在社交網上發文闢謠⋯⋯詳見：劉愷威疑搭上細18歲內地女星尤靖茹
楊冪當年被傳與李易峰出軌原來有內幕？
楊冪當時與李易峰合拍古裝劇《古劍奇譚》時曾被傳出不倫戀，婚後二人曾合作電影再度被傳緋聞，更有傳緋聞是楊冪與劉愷威離婚的導火線，有網民近日就大爆當年緋聞的真相⋯⋯詳見：楊冪曾被爆出軌7年後終沉冤得雪