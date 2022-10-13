劉愷威疑搭上細18歲內地女星尤靖茹 十指緊扣散步照流出

劉愷威與楊冪離婚4年，感情生活與事業都停滯不前，反觀前妻楊冪就緋聞不斷。日前劉愷威終於開齋，有內地網民在微博及小紅書爆料，在跑步期間偶遇今日48歲生日的劉愷威拍拖：「跑個步都能遇到明星談戀愛…真的絕了，劉愷威很高調，口罩都沒戴……」該網民圖文並茂，指劉愷威新女好熟面口，疑似是細劉愷威18年的內地女星尤靖茹。