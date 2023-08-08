楊冪傳豪花5億人民幣爭女兒撫養權 劉愷威飛加拿大疑為小糯米改國籍
楊冪5億人仔爭女兒盼帶回內地
據報道指出，劉愷威與楊冪離婚時曾經表示會共同撫養女兒，但由於楊冪在內地娛樂圈是「頂流」女星，工作非常之多，疫情前3年期間只見過女兒短短37日，疫情期間更是離譜一次都未見過，就連女兒的9歲生日都只有劉愷威陪伴在身邊，因此楊冪被不少內地網民鬧爆係失職的媽媽。然而，楊冪卻突然傳出有意帶女兒回內地生活而不惜出動5億人民幣（約5.4億港幣）爭奪撫養權，並且希望能夠於9月帶女兒去北京讀書。
秘密來港疑為爭撫養權鋪路
據悉，楊冪早於4年前就已經有意帶女兒回內地生活，但由於疫情爆發令兩母女要分隔2地，直到有傳劉愷威要再婚迎娶內地女星李曉峰，楊冪不想讓女兒交給後母照顧，因此她決定加速爭奪計劃。今年3月楊冪被影到多次秘密來港探女，疑似就是為了爭撫養權而鋪路。
劉愷威疑為女兒轉國籍
另外，有指劉愷威堅決不願意放棄女兒的撫養權，更已於7月帶女兒去加拿大旅行疑幫她更改國籍以防止楊冪爭女。亦有知情人士爆料指，「小糯米」會跟住爸爸劉愷威和爺爺劉丹繼續在香港生活和讀書，而劉愷威亦暫時未打算再婚，意味住楊冪用5.4億港幣爭女的計劃，極大可能失敗而回。
劉愷威拖新歡被野生捕獲
劉愷威去年被捕獲與內地女星李曉峰出街約會，第一次是在北京，由於相片鬆郁曚，網民認錯是細劉愷威18年的內地女星尤靖茹，但原來是人有相似，早前劉愷威又被拍到與新歡出遊杭州徑山寺，女方更被認出是內地女星李曉峰。至近日再有網民影到沒戴口罩的劉愷威將手臂搭在女方肩膀上，完全不怕被認出，最後2人拍住拖前往檢疫站做核酸檢驗，畫面溫馨又甜密。
新歡李曉峰是楊冪「閨蜜」
劉愷威新歡李曉峰在內地新劇《愛的二八定律》中扮演楊冪的嫂子兼「閨蜜」，因身份敏感繼而引發網民熱議，她與劉愷威的戀情曝光後，有內地媒體報道曾致電向李曉峰所屬的公司工作人員確認過，對方否認戀情。
李曉峰回應耐人尋味
可是報道見街後不到半天，李曉峰便在微博轉發工作人員回應的報道，還發文表示：「聯繫的哪位工作人員？」並在尾尾附上一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員，而她的舉動隨即被網友認為是承認戀情、眾人紛紛留言「所以是真的」、「妳還挺勇」、「和男朋友前妻演閨密？」。
劉愷威確認女友身份
去年11月底，劉愷威為新戀情首度開腔，他回應傳媒時沒有透露太多私事，只表示多謝大家祝福，一切都很好，他承認與李曉峰已相處了一段日子，是透過好朋友介紹認識，雙方性格好夾，相處得舒服、好開心。
細劉愷威8年 曾與鄭秀文《花椒之味》演姊妹
李曉峰今年41歲，細劉愷威8年，身高174厘米。出道至今，一共出演過12套劇集與6部電影，曾主持多個節目，被評為大氣又睿智的主持風格，是不可多得的優雅女主播，一頭短髮特顯其個性，成為她的標記。不過李曉峰於內地只算是三線藝人，人氣遠不及劉愷威前妻楊冪。今次李曉峰與「閨蜜」楊冪前夫拍拖放閃，人氣即時急升登上熱搜。
楊冪分享愛情觀
楊冪直言與劉愷威三觀不合，當提及愛情觀，她說：「有時候，喜歡一個人就是沒辦法控制，因為那個人是你唯一的『解藥』，但如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念。」而劉愷威早年亦曾公開分享與楊冪最甜蜜時的相處：「在家就是一副小鳥依人的模樣。當年說自己懷孕時，藏不住一臉的開心。」
劉丹爆楊冪、小糯米無見超過一年
劉愷威與楊冪在2018年離婚後，女兒劉苡馨（小糯米）一直交由劉愷威父親劉丹撫養，如今小糯米已9歲大，79歲的「丹爺」劉丹依然精力充沛，近年除了忙於為無綫拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》外，又一直為已離婚的兒子劉愷威照顧小糯米，去年劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪被指已經有超級一年無同女兒小糯米見過面，劉丹回應時直認此事。
劉丹直言無聽過孫女小糯米話掛住媽咪，又理解地指因為疫情關係，的確好難見面。他表示現年9歲的小糯米自己有一部手機，因此不清楚她們兩母女有否透過視像通話，又指小糯米的手機只會有限度地使用。
劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書
2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不過23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。
劉丹主動減產
據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《 愛‧回家 》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」
劉丹 為孫女搬屋
楊冪和劉愷威離婚後，小糯米繼續留在香港讀書，由爺爺劉丹照顧。丹爺曾接受訪問，分享入行演藝圈多年心得，又大談兒子劉愷威、新抱楊冪以及孫女小糯米的生活趣事。講到孫女小糯米，丹爺就笑到合唔埋口，仲話佢古靈精怪，睇嚟丹爺好錫孫女！早前劉丹全家搬屋，一來是因為校網，二來希望孫女有自己一間房。「佢都係時候要自己一間房，依家嗰度大啲、多間房。」
小糯米似公關 周圍同同學打招呼
問到孫女性格，丹爺笑說：「佢好奇怪，佢返學，一入到學校門口，主動同小朋友打招呼，同學仔啲名佢記得晒，周圍打招呼，好似做公關咁，見到鍾意嘅老師，自己走埋去拖，老師名又係記得晒，佢有個好處，就係成日笑，我同個仔都係鍾意笑，可能係遺傳到我哋啲基因，學校啲老師都話佢係『Happy Girl』，哈哈！」
孫女又有無遺傳到丹爺嘅演藝細胞呢？
丹爺笑說：「通常佢曳係我扮衰人，我會扮惡叫佢個名，有時我問佢爺爺做咩發脾氣，佢會扮番我發惡個樣，好多古靈精怪嘢，好好玩！」不過丹爺就唔係好想孫女成日曝光，所以好少帶孫女出街，返學、去街都係嫲嫲帶多，因為一見到丹爺就知道到佢係小糯米啦！
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