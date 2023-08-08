楊冪傳豪花5億人民幣爭女兒撫養權　劉愷威飛加拿大疑為小糯米改國籍

48歲劉愷威和36歲內地女星楊冪於2018年離婚後，女兒「小糯米」其後跟住爸爸和爺爺劉丹留在香港生活，而楊冪則在內地繼續打拼事業，一度與女兒有長達3年沒見面。近日有報道指出，楊冪動用5億人民幣（約5.4億港幣）與劉愷威搶奪女兒的撫養權，然而卻似乎徒勞無功……