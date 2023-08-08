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楊冪傳豪花5億人民幣爭女兒撫養權　劉愷威飛加拿大疑為小糯米改國籍

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48歲劉愷威和36歲內地女星楊冪於2018年離婚後，女兒「小糯米」其後跟住爸爸和爺爺劉丹留在香港生活，而楊冪則在內地繼續打拼事業，一度與女兒有長達3年沒見面。近日有報道指出，楊冪動用5億人民幣（約5.4億港幣）與劉愷威搶奪女兒的撫養權，然而卻似乎徒勞無功……

劉愷威 楊冪 劉愷威 劉愷威和楊冪2013年結婚，5年後結束婚姻，囡囡小糯米跟劉愷威住在香港。 （微博@楊冪）
劉愷威和楊冪2013年結婚，5年後結束婚姻，囡囡小糯米跟劉愷威住在香港。 （圖片來源：微博@楊冪）

楊冪5億人仔爭女兒盼帶回內地

據報道指出，劉愷威與楊冪離婚時曾經表示會共同撫養女兒，但由於楊冪在內地娛樂圈是「頂流」女星，工作非常之多，疫情前3年期間只見過女兒短短37日，疫情期間更是離譜一次都未見過，就連女兒的9歲生日都只有劉愷威陪伴在身邊，因此楊冪被不少內地網民鬧爆係失職的媽媽。然而，楊冪卻突然傳出有意帶女兒回內地生活而不惜出動5億人民幣（約5.4億港幣）爭奪撫養權，並且希望能夠於9月帶女兒去北京讀書。

劉愷威 楊冪 楊冪 楊冪與劉愷威離婚4年，關係繼續惡化。
楊冪與劉愷威離婚4年，關係繼續惡化。（圖片來源：微博@劉愷威）

秘密來港疑為爭撫養權鋪路

據悉，楊冪早於4年前就已經有意帶女兒回內地生活，但由於疫情爆發令兩母女要分隔2地，直到有傳劉愷威要再婚迎娶內地女星李曉峰，楊冪不想讓女兒交給後母照顧，因此她決定加速爭奪計劃。今年3月楊冪被影到多次秘密來港探女，疑似就是為了爭撫養權而鋪路。

劉愷威 楊冪 楊冪被影到多次秘密來港探女。
楊冪被影到多次秘密來港探女。（圖片來源：微博圖片）

劉愷威疑為女兒轉國籍

另外，有指劉愷威堅決不願意放棄女兒的撫養權，更已於7月帶女兒去加拿大旅行疑幫她更改國籍以防止楊冪爭女。亦有知情人士爆料指，「小糯米」會跟住爸爸劉愷威和爺爺劉丹繼續在香港生活和讀書，而劉愷威亦暫時未打算再婚，意味住楊冪用5.4億港幣爭女的計劃，極大可能失敗而回。

劉愷威 楊冪 劉愷威 48歲的劉愷威原來已有新歡。
48歲的劉愷威堅決不會放棄女兒的撫養權。（圖片來源：微博@劉愷威）
劉愷威 楊冪 楊冪可能要失敗而回。
楊冪可能要失敗而回。（圖片來源：微博@楊冪）

劉愷威拖新歡被野生捕獲

劉愷威去年被捕獲與內地女星李曉峰出街約會，第一次是在北京，由於相片鬆郁曚，網民認錯是細劉愷威18年的內地女星尤靖茹，但原來是人有相似，早前劉愷威又被拍到與新歡出遊杭州徑山寺，女方更被認出是內地女星李曉峰。至近日再有網民影到沒戴口罩的劉愷威將手臂搭在女方肩膀上，完全不怕被認出，最後2人拍住拖前往檢疫站做核酸檢驗，畫面溫馨又甜密。

劉愷威 楊冪 劉愷威 劉愷威第一次斷正與新歡拍拖，是在今年10月被目擊手拖手在北京街頭，不過女方被認錯是第二位內地女星。
劉愷威第一次斷正與新歡拍拖，是在今年10月被目擊手拖手在北京街頭，不過女方被認錯是第二位內地女星。（圖片來源：微博圖片）
劉愷威 楊冪 劉愷威 劉愷威再被拍到與同樣短髮頭戴cap帽的女子到杭州徑山寺出遊，二人還一起掃街買小食。
劉愷威再被拍到與同樣短髮頭戴cap帽的女子到杭州徑山寺出遊，二人還一起掃街買小食。（圖片來源：微博@扒圈醬紫）

新歡李曉峰是楊冪「閨蜜」

劉愷威新歡李曉峰在內地新劇《愛的二八定律》中扮演楊冪的嫂子兼「閨蜜」，因身份敏感繼而引發網民熱議，她與劉愷威的戀情曝光後，有內地媒體報道曾致電向李曉峰所屬的公司工作人員確認過，對方否認戀情。

劉愷威 楊冪 劉愷威 日前劉愷威沒有戴口罩再度和短髮頭戴cap帽女子在街上甜蜜拍拖。 （微博@郭佰万）
日前劉愷威沒有戴口罩再度和短髮頭戴cap帽的李曉峰在街上甜蜜拍拖。 （圖片來源：微博@郭佰万）
劉愷威 楊冪 劉愷威 女方的身份後來被瘋傳是楊冪新劇中的「閨蜜」李曉峰。 （微博@郭佰万）
女方的身份原來是楊冪新劇中的「閨蜜」李曉峰。 （圖片來源：微博@郭佰万）

李曉峰回應耐人尋味

可是報道見街後不到半天，李曉峰便在微博轉發工作人員回應的報道，還發文表示：「聯繫的哪位工作人員？」並在尾尾附上一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員，而她的舉動隨即被網友認為是承認戀情、眾人紛紛留言「所以是真的」、「妳還挺勇」、「和男朋友前妻演閨密？」。

劉愷威 楊冪 劉愷威 在國內劇集《愛的二八定律》中，李曉峰扮演楊冪「閨蜜」，有網民指二人只是「同事」關係，私底下非真閨蜜。
在國內劇集《愛的二八定律》中，李曉峰扮演楊冪「閨蜜」，有網民指2人只是「同事」關係，私底下非真閨蜜。（圖片來源：《愛的二八定律》影片截圖）
劉愷威 楊冪 劉愷威 李曉峰在回應加了一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員。
李曉峰在回應加了一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員。 （圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 楊冪 劉愷威 李曉峰疑大方認愛的舉動，網友紛紛留言熱議。
李曉峰疑大方認愛的舉動，網友紛紛留言熱議。（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 楊冪 劉愷威
（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 楊冪 劉愷威
（圖片來源：微博@李曉峰cherry）

劉愷威確認女友身份

去年11月底，劉愷威為新戀情首度開腔，他回應傳媒時沒有透露太多私事，只表示多謝大家祝福，一切都很好，他承認與李曉峰已相處了一段日子，是透過好朋友介紹認識，雙方性格好夾，相處得舒服、好開心。

劉愷威 楊冪 劉愷威 身在內地開工的劉愷威確認新戀情。
身在內地開工的劉愷威確認新戀情。(圖片來源:微博@劉愷威)

細劉愷威8年 曾與鄭秀文《花椒之味》演姊妹

李曉峰今年41歲，細劉愷威8年，身高174厘米。出道至今，一共出演過12套劇集與6部電影，曾主持多個節目，被評為大氣又睿智的主持風格，是不可多得的優雅女主播，一頭短髮特顯其個性，成為她的標記。不過李曉峰於內地只算是三線藝人，人氣遠不及劉愷威前妻楊冪。今次李曉峰與「閨蜜」楊冪前夫拍拖放閃，人氣即時急升登上熱搜。

劉愷威 楊冪 劉愷威 李曉峰早前曾與鄭秀放一同演出電影《花椒之味》，不過香港觀眾亦不認識她。
李曉峰早前曾與鄭秀文一同演出電影《花椒之味》，不過香港觀眾對她零認識。（圖片來源：《花椒之味》宣傳照）
劉愷威 楊冪 劉愷威 李曉峰與劉愷威前妻楊冪最相似是二人均擁有一雙「筷子腳」。 微博@李曉峰cherry）
李曉峰與劉愷威前妻楊冪最相似是二人均擁有一雙「筷子腳」。 （圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 楊冪 劉愷威 李曉峰一頭短髮令其形象好鮮明。
李曉峰一頭短髮令其形象好鮮明。（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 楊冪 劉愷威 李曉峰會否成為劉愷威的第二春？
李曉峰會否成為劉愷威的第二春？（圖片來源：微博@李曉峰cherry）

楊冪分享愛情觀

楊冪直言與劉愷威三觀不合，當提及愛情觀，她說：「有時候，喜歡一個人就是沒辦法控制，因為那個人是你唯一的『解藥』，但如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念。」而劉愷威早年亦曾公開分享與楊冪最甜蜜時的相處：「在家就是一副小鳥依人的模樣。當年說自己懷孕時，藏不住一臉的開心。」

劉愷威 楊冪 楊冪 楊冪公開講愛情觀。
楊冪公開講愛情觀。（圖片來源：微博@楊冪）

劉丹爆楊冪、小糯米無見超過一年

劉愷威與楊冪在2018年離婚後，女兒劉苡馨（小糯米）一直交由劉愷威父親劉丹撫養，如今小糯米已9歲大，79歲的「丹爺」劉丹依然精力充沛，近年除了忙於為無綫拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》外，又一直為已離婚的兒子劉愷威照顧小糯米，去年劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪被指已經有超級一年無同女兒小糯米見過面，劉丹回應時直認此事。

劉愷威 楊冪 楊冪 劉丹透露小糯米即將升小二，令他感慨時間過得好快。
劉丹透露小糯米即將升小三，令他感慨時間過得好快。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉愷威 楊冪 劉丹直認楊冪已有近一年無同女兒小糯米見過面。
劉丹直認楊冪已超過一年無同女兒小糯米見過面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

劉丹直言無聽過孫女小糯米話掛住媽咪，又理解地指因為疫情關係，的確好難見面。他表示現年9歲的小糯米自己有一部手機，因此不清楚她們兩母女有否透過視像通話，又指小糯米的手機只會有限度地使用。

劉愷威 楊冪 楊冪 劉丹指小糯米平日在電視上看到他便會叫爺爺，見他在劇中被人欺負時更會喊出來。
劉丹指小糯米平日在電視上看到他便會叫爺爺，見他在劇中被人欺負時更會喊出來。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉愷威 楊冪 楊冪 劉丹表示會在暑假安排小糯米學打網球、高爾夫球和畫畫，又大讚孫女好有畫畫天分。
劉丹表示會在暑假安排小糯米學打網球、高爾夫球和畫畫，又大讚孫女好有畫畫天分。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書

2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不過23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。

劉愷威 楊冪 劉丹
劉愷威2011年拍攝電視劇《如意》時與女主角楊冪戲假情真，於2013年拉埋天窗，但五年後卻離婚收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
劉愷威 楊冪 平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以當年有不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉丹主動減產

據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《 愛‧回家 》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」

劉愷威 楊冪 相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去 年開學日又親自抱女返幼稚園。
相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去年開學日又親自抱女返幼稚園。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
劉愷威 楊冪 有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉丹 為孫女搬屋

楊冪和劉愷威離婚後，小糯米繼續留在香港讀書，由爺爺劉丹照顧。丹爺曾接受訪問，分享入行演藝圈多年心得，又大談兒子劉愷威、新抱楊冪以及孫女小糯米的生活趣事。講到孫女小糯米，丹爺就笑到合唔埋口，仲話佢古靈精怪，睇嚟丹爺好錫孫女！早前劉丹全家搬屋，一來是因為校網，二來希望孫女有自己一間房。「佢都係時候要自己一間房，依家嗰度大啲、多間房。」

劉愷威 楊冪 劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
「小糯米」在2014年出世，如今已7歲大。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
劉愷威 楊冪 做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，可惜兒子新抱離婚、深恐以後冇得湊孫，所以丹爺劉丹近日深受困擾，更有 意減產爭取多同孫女相處。
丹爺劉丹做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，又要照顧孫女，精力充沛。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

小糯米似公關　周圍同同學打招呼

問到孫女性格，丹爺笑說：「佢好奇怪，佢返學，一入到學校門口，主動同小朋友打招呼，同學仔啲名佢記得晒，周圍打招呼，好似做公關咁，見到鍾意嘅老師，自己走埋去拖，老師名又係記得晒，佢有個好處，就係成日笑，我同個仔都係鍾意笑，可能係遺傳到我哋啲基因，學校啲老師都話佢係『Happy Girl』，哈哈！」

劉愷威 楊冪 劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
劉丹一講到孫女就笑得勁開心。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

孫女又有無遺傳到丹爺嘅演藝細胞呢？

丹爺笑說：「通常佢曳係我扮衰人，我會扮惡叫佢個名，有時我問佢爺爺做咩發脾氣，佢會扮番我發惡個樣，好多古靈精怪嘢，好好玩！」不過丹爺就唔係好想孫女成日曝光，所以好少帶孫女出街，返學、去街都係嫲嫲帶多，因為一見到丹爺就知道到佢係小糯米啦！

劉愷威 楊冪 出世至今四年半，小糯米一直留在爺爺嫲嫲身邊 生活，平時最常見 都係爺爺嫲嫲同家 中外傭抱實照顧。
劉丹為避採訪，通常由太太帶孫女外出，自己則多數在帶孫女到屋苑會所玩耍時才現身。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@楊冪、微博@劉愷威、微博圖片、內地節目截圖

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