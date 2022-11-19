48歲劉愷威三度斷正拖「楊冪閨蜜」甜蜜遊街 內地女星李曉峰公開認愛？
劉愷威拖新歡被野生捕獲
離婚已4年的劉愷威，最近被眼利網民捕獲與內地女星李曉峰出街約會，第一 次是在北京，由於相片鬆郁曚，網民認錯是細劉愷威18年的內地女星尤靖茹，但原來是人有相似，早前劉愷威又被拍到與新歡出遊杭州徑山寺，女方更被認出疑是內地女星李曉峰。至近日再有網民影到沒戴口罩的劉愷威將手臂搭在女方肩膀上，完全不怕被認出，最後二人拍住拖前往檢疫站做核酸檢驗，畫面溫馨又甜密。
新歡李曉峰是楊冪「閨蜜」
被指疑似是劉愷威新歡的李曉峰在內地新劇《愛的二八定律》中扮演楊冪的嫂子兼「閨蜜」，因身份敏感繼而引發網民熱議，她與劉愷威疑似戀情曝光後，有內地媒體報道曾致電向李曉峰所屬的公司工作人員確認過，對方否認戀情。
李曉峰回應耐人尋味
可是報道見街後不到半天，李曉峰便在微博轉發工作人員回應的報道，還發文表示：「聯繫的哪位工作人員？」並在尾尾附上一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員，而她的舉動隨即被網友認為是承認戀情、眾人紛紛留言「所以是真的」、「妳還挺勇」、「和男朋友前妻演閨密？」。
細劉愷威8年 曾與鄭秀文《花椒之味》演姊妹
李曉峰今年40歲，細劉愷威8年，身高174厘米，是安徽人。出道至今，一共出演過12套劇集與6部電影，曾主持多個節目，被評為大氣又睿智的主持風格，是不可多得的優雅女主播，一頭短髮特顯其個性，成為她的標記。不過李曉峰於內地只算是三線藝人，人氣遠不及劉愷威前妻楊冪。今次李曉峰與「閨蜜」楊冪前夫拍拖放閃，人氣即時急升登上熱搜。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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