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48歲劉愷威三度斷正拖「楊冪閨蜜」甜蜜遊街 內地女星李曉峰公開認愛？

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48歲的劉愷威自2018年與楊冪離婚後一直單身，近月他三度被內地市民野生捕獲沒有戴口罩，和一位短髮頭女子在街上甜蜜拍拖，女方的身份被瘋傳是楊冪新劇中的「閨蜜」李曉峰，有指李曉峰所屬的公司有工作人員為她否認戀情，不過李曉峰則在同日晚間發文公開表示：「哪位工作人員？」疑似有心認愛。

劉愷威 48歲的劉愷威原來已有新歡。
48歲的劉愷威原來已有新歡。（圖片來源：微博@劉愷威）
劉愷威 劉愷威和楊冪2013年結婚，5年後結束婚姻，囡囡小糯米跟劉愷威住在香港。 （微博@楊冪）
劉愷威和楊冪2013年結婚，5年後結束婚姻，囡囡小糯米跟劉愷威住在香港。 （圖片來源：微博@楊冪）

劉愷威拖新歡被野生捕獲

離婚已4年的劉愷威，最近被眼利網民捕獲與內地女星李曉峰出街約會，第一 次是在北京，由於相片鬆郁曚，網民認錯是細劉愷威18年的內地女星尤靖茹，但原來是人有相似，早前劉愷威又被拍到與新歡出遊杭州徑山寺，女方更被認出疑是內地女星李曉峰。至近日再有網民影到沒戴口罩的劉愷威將手臂搭在女方肩膀上，完全不怕被認出，最後二人拍住拖前往檢疫站做核酸檢驗，畫面溫馨又甜密。

劉愷威 劉愷威第一次斷正與新歡拍拖，是在今年10月被目擊手拖手在北京街頭，不過女方被認錯是第二位內地女星。
劉愷威第一次斷正與新歡拍拖，是在今年10月被目擊手拖手在北京街頭，不過女方被認錯是第二位內地女星。（圖片來源：微博圖片）
劉愷威 劉愷威再被拍到與同樣短髮頭戴cap帽的女子到杭州徑山寺出遊，二人還一起掃街買小食。
劉愷威再被拍到與同樣短髮頭戴cap帽的女子到杭州徑山寺出遊，二人還一起掃街買小食。（圖片來源：微博@扒圈醬紫）

新歡李曉峰是楊冪「閨蜜」

被指疑似是劉愷威新歡的李曉峰在內地新劇《愛的二八定律》中扮演楊冪的嫂子兼「閨蜜」，因身份敏感繼而引發網民熱議，她與劉愷威疑似戀情曝光後，有內地媒體報道曾致電向李曉峰所屬的公司工作人員確認過，對方否認戀情。

劉愷威 日前劉愷威沒有戴口罩再度和短髮頭戴cap帽女子在街上甜蜜拍拖。 （微博@郭佰万）
日前劉愷威沒有戴口罩再度和短髮頭戴cap帽女子在街上甜蜜拍拖。 （圖片來源：微博@郭佰万）
劉愷威 女方的身份後來被瘋傳是楊冪新劇中的「閨蜜」李曉峰。 （微博@郭佰万）
女方的身份後來被瘋傳是楊冪新劇中的「閨蜜」李曉峰。 （圖片來源：微博@郭佰万）

李曉峰回應耐人尋味

可是報道見街後不到半天，李曉峰便在微博轉發工作人員回應的報道，還發文表示：「聯繫的哪位工作人員？」並在尾尾附上一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員，而她的舉動隨即被網友認為是承認戀情、眾人紛紛留言「所以是真的」、「妳還挺勇」、「和男朋友前妻演閨密？」。

劉愷威 在國內劇集《愛的二八定律》中，李曉峰扮演楊冪「閨蜜」，有網民指二人只是「同事」關係，私底下非真閨蜜。
在國內劇集《愛的二八定律》中，李曉峰扮演楊冪「閨蜜」，有網民指二人只是「同事」關係，私底下非真閨蜜。（圖片來源：《愛的二八定律》影片截圖）
劉愷威 李曉峰在回應加了一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員。
李曉峰在回應加了一個疑惑表情符號，似乎間接否認媒體所採訪的對象是自己的工作人員。 （圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 李曉峰疑大方認愛的舉動，網友紛紛留言熱議。
李曉峰疑大方認愛的舉動，網友紛紛留言熱議。（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
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（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
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（圖片來源：微博@李曉峰cherry）

細劉愷威8年 曾與鄭秀文《花椒之味》演姊妹

李曉峰今年40歲，細劉愷威8年，身高174厘米，是安徽人。出道至今，一共出演過12套劇集與6部電影，曾主持多個節目，被評為大氣又睿智的主持風格，是不可多得的優雅女主播，一頭短髮特顯其個性，成為她的標記。不過李曉峰於內地只算是三線藝人，人氣遠不及劉愷威前妻楊冪。今次李曉峰與「閨蜜」楊冪前夫拍拖放閃，人氣即時急升登上熱搜。

劉愷威 李曉峰早前曾與鄭秀放一同演出電影《花椒之味》，不過香港觀眾亦不認識她。
李曉峰早前曾與鄭秀文一同演出電影《花椒之味》，不過香港觀眾對她零認識。（圖片來源：《花椒之味》宣傳照）
劉愷威 李曉峰與劉愷威前妻楊冪最相似是二人均擁有一雙「筷子腳」。 微博@李曉峰cherry）
李曉峰與劉愷威前妻楊冪最相似是二人均擁有一雙「筷子腳」。 （圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 李曉峰一頭短髮令其形象好鮮明。
李曉峰一頭短髮令其形象好鮮明。（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 李曉峰會否成為劉愷威的第二春？
李曉峰會否成為劉愷威的第二春？（圖片來源：微博@李曉峰cherry）
劉愷威 對於前夫劉愷威與新歡放閃，楊冪暫時未有發表任何評論。
對於前夫劉愷威與新歡放閃，楊冪暫時未有發表任何評論。（圖片來源：微博@楊冪）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：微博@李曉峰cherry、微博@楊冪、微博@劉愷威、微博@郭佰万、微博@扒圈醬紫、《愛的二八定律》影片截圖、《花椒之味》宣傳照、

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