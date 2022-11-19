48歲劉愷威三度斷正拖「楊冪閨蜜」甜蜜遊街 內地女星李曉峰公開認愛？

48歲的劉愷威自2018年與楊冪離婚後一直單身，近月他三度被內地市民野生捕獲沒有戴口罩，和一位短髮頭女子在街上甜蜜拍拖，女方的身份被瘋傳是楊冪新劇中的「閨蜜」李曉峰，有指李曉峰所屬的公司有工作人員為她否認戀情，不過李曉峰則在同日晚間發文公開表示：「哪位工作人員？」疑似有心認愛。