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47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹

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撰文：東方新地

劉愷威今年9月現身內地中秋晚會時，曾被指其新面貌為兩位天王巨星梁朝偉和黎明混合體，但近日他現身內地節目《美好的星城》擔任嘉賓，卻被指面容同幾個月前相比大為不同，不但變得笑容僵硬，更有發福同蘋果肌下垂等老化的特徵，被網友狠評現年47歲的他，樣貌仲老過其77歲的爸爸劉丹！

文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫、[email protected]娛樂新聞台截圖、浙江衛視《美好的星城》截圖、抖音@直新聞、[email protected]_official、寰亞娛樂圖片、微博@劉燁、微博@劉愷威

劉愷威 被批顏值變化大

劉愷威自05年轉戰內地，如今已躋身一線小生行列，今年9月他現身內地中秋晚會節目《灣區升明月》，在接受傳媒訪問時更一直以打側三七面角度示人，曾被指其新面貌激似兩位天王巨星梁朝偉和黎明，獲網民留言大讚「顏值又再提高」。

47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
劉愷威3個月前以新髮型接受訪問時，曾被指顏值升級。（圖片來源：抖音@直新聞）
47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
37面仲被指梁朝偉加黎明的混合體。（圖片來源：抖音@直新聞）
47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
梁朝偉。（圖片來源：[email protected]_official）
黎明充滿活力﹗（圖片來源：寰亞圖片）
黎明。（圖片來源：寰亞娛樂圖片）

由黎明變劉燁

相隔3個月，近日劉愷威現身內地浙江衛視真人騷節目《美好的星城》擔任嘉賓，卻被指外貌大走樣，不但笑容僵硬，更有發福同蘋果肌下垂等老化的特徵，被網民指有點像劉燁。

47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
劉愷威新樣被指嚴重老化。（圖片來源：浙江衛視《美好的星城》截圖）
47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
不但眼袋勁大眼紋勁多，更出現蘋果肌下垂。（圖片來源：浙江衛視《美好的星城》截圖）
47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
面形亦比以往發福不少。（圖片來源：浙江衛視《美好的星城》截圖）
被網民指有點似內地金馬影帝劉燁。（圖片來源：微博@劉燁）
被網民指有點似內地金馬影帝劉燁。（圖片來源：微博@劉燁）

學劉丹出海捕魚

在節目中劉愷威隨著幾位主持登船出海捕魚，期間提到爸爸劉丹在未做演員前，曾經是一名船員，所以他也很期待出海，去體驗一下捕魚生活。但有網民就狠評現年47歲的劉愷威極速老化的新樣，似乎仲老過其77歲的爸爸劉丹。

47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
劉愷威在節目中提到爸爸劉丹。（圖片來源：浙江衛視《美好的星城》截圖）
劉丹透露小糯米即將升小二，令他感慨時間過得好快。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
現年77歲的劉丹獲網民大讚保養得宜，皮膚光滑又自然。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
這張是劉愷威自己早前在社交網上載的近照。（圖片來源：微博@劉愷威）

劉愷威曾回應整容傳聞︰沒開過刀

其實劉愷威的外貌近年經常被網友議論紛紛，指他由當年帶點呆的薯樣，進化成雙眼炯炯有神，鼻子亦變得筆挺有型的標準男神樣，但劉愷威都只係話︰「總之沒加過東西，也沒拿走過東西，沒開過刀，就是這樣。」既無承認亦無否認，一切交由大家自行判斷。

睇番當年霆鋒同劉愷威個樣，真係好pure囉！
睇番當年在1998年拍攝、2000年首播的青春劇《撻出愛火花》中，年僅24歲的劉愷威個樣好pure。（圖片來源：新傳媒照片庫）
搵番張98年啱啱出道時嘅相片，劉恺威當時係單眼皮鼻梁扁平，同依家比直頭兩個人咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
搵番張98年啱啱出道時嘅相片，劉愷威當時係單眼皮鼻梁扁平，同依家比直頭兩個人咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）

當年回顧：劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書

2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不多於23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。

劉丹
劉愷威2011年拍攝電視劇《如意》時與女主角楊冪戲假情真，於2013年拉埋天窗，但五年後卻離婚收場。（圖片來源：新傳媒照片庫）
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫爆喊小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以當年有不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。（圖片來源：新傳媒照片庫）

劉丹主動減產

據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《愛‧回家》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」

相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去 年開學日又親自抱女返幼稚園。
相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，開學日又親自抱女返幼稚園。（圖片來源：新傳媒照片庫）
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
「小糯米」在2014年出世，如今已7歲大。（圖片來源：新傳媒照片庫）
做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，可惜兒子新抱離婚、深恐以後冇得湊孫，所以丹爺劉丹近日深受困擾，更有 意減產爭取多同孫女相處。
丹爺劉丹做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛·回家》，又要照顧孫女，精力充沛。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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