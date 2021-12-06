47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹
文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫、[email protected]娛樂新聞台截圖、浙江衛視《美好的星城》截圖、抖音@直新聞、[email protected]_official、寰亞娛樂圖片、微博@劉燁、微博@劉愷威
劉愷威 被批顏值變化大
劉愷威自05年轉戰內地，如今已躋身一線小生行列，今年9月他現身內地中秋晚會節目《灣區升明月》，在接受傳媒訪問時更一直以打側三七面角度示人，曾被指其新面貌激似兩位天王巨星梁朝偉和黎明，獲網民留言大讚「顏值又再提高」。
由黎明變劉燁
相隔3個月，近日劉愷威現身內地浙江衛視真人騷節目《美好的星城》擔任嘉賓，卻被指外貌大走樣，不但笑容僵硬，更有發福同蘋果肌下垂等老化的特徵，被網民指有點像劉燁。
學劉丹出海捕魚
在節目中劉愷威隨著幾位主持登船出海捕魚，期間提到爸爸劉丹在未做演員前，曾經是一名船員，所以他也很期待出海，去體驗一下捕魚生活。但有網民就狠評現年47歲的劉愷威極速老化的新樣，似乎仲老過其77歲的爸爸劉丹。
劉愷威曾回應整容傳聞︰沒開過刀
其實劉愷威的外貌近年經常被網友議論紛紛，指他由當年帶點呆的薯樣，進化成雙眼炯炯有神，鼻子亦變得筆挺有型的標準男神樣，但劉愷威都只係話︰「總之沒加過東西，也沒拿走過東西，沒開過刀，就是這樣。」既無承認亦無否認，一切交由大家自行判斷。
當年回顧：劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書
2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不多於23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。
劉丹主動減產
據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《愛‧回家》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」