47歲劉愷威上節目笑容僵硬現老態 被指仲老過77歲劉丹

劉愷威今年9月現身內地中秋晚會時，曾被指其新面貌為兩位天王巨星梁朝偉和黎明混合體，但近日他現身內地節目《美好的星城》擔任嘉賓，卻被指面容同幾個月前相比大為不同，不但變得笑容僵硬，更有發福同蘋果肌下垂等老化的特徵，被網友狠評現年47歲的他，樣貌仲老過其77歲的爸爸劉丹！

文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫、[email protected]娛樂新聞台截圖、浙江衛視《美好的星城》截圖、抖音@直新聞、[email protected]_official、寰亞娛樂圖片、微博@劉燁、微博@劉愷威