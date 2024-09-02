美麗40路｜46歲劉明軒「有線女神」背景公開 曾與廖碧兒前男友傳緋聞
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ViuTV真人騷《美麗40路》9月2日開始一連三星期每晚逢9:30播出。除了一班參賽者之外，4位熟女主持都非常吸引網民眼球，其中主持之一的Vivian劉明軒現年46歲依然身材fit爆，不過原來曾有「有線女神」之稱的她情路坎坷非常坎坷，更曾被前夫趕出家門3次…
「有線女神」劉明軒曾被前夫趕出家門
現年46歲的劉明軒畢業於美國南加州大學財務學系，在2004年加入有線娛樂新聞台，當年發展順利的她在2016年突然宣佈與被譽為「金融才子」的王傲山結婚，但在短短一年後宣佈離婚。當時劉明軒在接受傳媒訪問時，提到前夫婚後判若兩人，在結婚不足一個月就被前夫趕出家門，直到第三次被趕出家門，才正式決定離婚。
一度被指搭上廖碧兒前男友
劉明軒多年來的緋聞男友的非富則貴，先後曾經傳過同恒生銀行創辦者後人何乃斌和超媒體集團首席運營官盧永仁等人傳過緋聞，在5年前更被傳媒拍到與廖碧兒前男友富二代盧啟賢雙雙出現於酒店。當時報道指二人先後到酒店，兩人在離開酒店後更以Goodbye Kiss道別，不過最後二人的緋聞都無疾而終。
曾被首富郭台銘一攬成名
劉明軒在2004年加入有線電視，曾有「有線女神」之稱的她，擔任有線主播期間曾經採訪過多位天王巨星和多項國際娛樂盛事。在2017年訪問台灣首富鴻海集團郭台銘時，更一度被男方肉緊攬住做訪問而引起外界關注。不過事後劉明軒都為郭台銘解畫，指因為現場太多人，對方只是想保護自己以免被其他人撞到，非常有風度而並非外界所講的「鹹豬手」。
圖片來源：YouTube@Viu1HK、[email protected]、IG@marcus_wns、BBC