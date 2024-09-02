美麗40路｜46歲劉明軒「有線女神」背景公開 曾與廖碧兒前男友傳緋聞

ViuTV真人騷《美麗40路》9月2日開始一連三星期每晚逢9:30播出。除了一班參賽者之外，4位熟女主持都非常吸引網民眼球，其中主持之一的Vivian劉明軒現年46歲依然身材fit爆，不過原來曾有「有線女神」之稱的她情路坎坷非常坎坷，更曾被前夫趕出家門3次…

