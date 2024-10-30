74歲美魔女劉曉慶被爆婚內出軌多年 四度結婚曾演武則天 被指一腳踏八船

有「大陸第一美魔女」美譽的內地女星劉曉慶在10月30日踏入74歲，但在她生日前夕卻被驚爆出軌醜聞，極速成為微博熱搜。曾飾演武則天的她，經歷過四段婚姻，早前已傳出她要第四度離婚，甚至一腳踏八船，今次更被爆出軌年輕攝影師多年，震驚不少網民！

