74歲美魔女劉曉慶被爆婚內出軌多年 四度結婚曾演武則天 被指一腳踏八船
劉曉慶有傳已四度離婚
據內地網媒報導，劉曉慶自2015年起就與一名比她年輕廿多歲的攝影師有著不倫關係，這段關係一直持續到近年。劉曉慶曾在80年代以電影《芙蓉鎮》奪得多個影后獎項，並在1995年主演劇集《武則天》，再次登上演藝事業的高峰。然而，今年8月，她被內地演員張棪琰指她已經四度離婚，更爆出她有多達8個男友。
劉曉慶 叫年輕攝影師「老公」
據內地網媒「懂瓜呱」收到的爆料指，劉曉慶與這名年輕攝影師自2015年在一次聚會上認識，並迅速發展成親密關係。據提供的聊天截圖顯示，劉曉慶稱呼對方為「老公」，並露骨地說：「老公你要把這個彈藥留著，我們見面的時候用。」當時劉曉慶與她的第四任丈夫王曉玉結婚僅兩年，男方曾詢問她的婚姻狀況，劉曉慶回應說丈夫對她如同對待女兒一樣，兩人已無夫妻之實。
暗撻4年後狠撇攝影師
到了2019年，該名攝影師發現劉曉慶似乎與其他人有曖昧關係。劉曉慶起初否認，但後來逐漸與對方疏遠，並試圖結束這段關係。到2021年，劉曉慶更決定封鎖這名男子，導致對方受到極大的打擊，甚至患上了抑鬱症，直到近年才康復。
現任丈夫王曉玉為「家俱大王」
劉曉慶現任丈夫王曉玉今年82歲，有「家俱大王」之稱，是一名美籍華僑，也是將門後代，生意遍布內地，曾任三屆全國政協委員，兩人於2012年在美國舉行婚禮，有指王曉玉從認識劉曉慶起，便整整追求了她三十年。婚后王曉玉把香港半山區價值億元的豪宅轉到了劉曉慶的名下，另外還送了她一幢位於美國的豪宅。
網民讚嘆：係本事嚟、年紀不是問題
劉曉慶今次的出軌醜聞因其年齡和經歷，而更加引起網民熱議，紛紛表示：「佩服」、「識玩」、「睇相真係唔似74歲，仲好有活力」、「原來真係有男人喜歡成熟，人生經驗豐富，年紀大嘅女人」、「武則天有男寵有乜奇啫」、「年紀不是問題，這樣可以保持心境開朗！」、「兩個加埋130」、「嘩，咁重口味嘅」、「羽毛球高手一對八」、「打羽毛球係無分年齡」、「幾年前仲拍劇扮17歲少女，估唔到現實都係咁」、「有錢嘅人，幾多歲都可以」、「一腳踏到8船又無人知係本事嚟」、「再一次證明出軌不是男人的專利」、「有錢有青春」等。
曾被第二任前夫寫書爆出軌隱私
事實上劉曉慶絕對是娛樂圈傳奇，至今有過四段婚姻，包括小提琴手王立、演員陳國軍、演員阿峰（孫向光）和富商王曉玉。當年劉曉慶和第二任丈夫陳國軍結婚後，有傳劉曉慶與某演員在拍《芙蓉鎮》時日久生情，後來又一起合拍《春桃》，關係更加異常，無法忍受被戴綠帽子的陳國軍知道後異常憤怒，決定捉姦，當時場景，他都寫在1997年出版的《我和劉曉慶–不得不說的故事》中，關於劉曉慶的諸多隱私也被曝光出來，相當精彩。直到2015年，劉曉慶參加節目《明星同樂會》，主動邀請前夫陳國軍上節目做嘉賓，兩人才公開「破冰」大和解。