劉松仁突晒與佘詩曼等11位花旦親密照 自爆拍戲戀愛觀「不需負責」惹熱議

76歲資深演員劉松仁近日在社交平台大晒與11位女星親密合照，更罕有自爆拍戲戀愛觀，直言享受戲中談情因為「不需要負責」！隨著TVB重播《名媛望族》掀起煲劇熱潮，松哥飾演風流名流一夫四妻的角色再次成為話題，而他最新發文更透露多年來拍戲的真實感受，坦承「我不需要戀愛，因為我一直都在戀愛中」，如此大膽言論立即引起網民熱議。