劉松仁突晒與佘詩曼等11位花旦親密照 自爆拍戲戀愛觀「不需負責」惹熱議
劉松仁大晒11位女星合照 艷福羨煞眾人
劉松仁在社交平台一口氣分享與多年來合作過的11位女星親密合照，陣容相當豪華！合照中的女星包括佘詩曼、鄧萃雯、宣萱、胡杏兒、楊茜堯、陳慧珊、梁靖琪、周勵淇，以及韓國女星秋瓷炫、明智妍及李喜真等，位位都是高顏值女神級人物。松哥與眾女星在劇中的親密互動和化學反應，至今仍讓觀眾津津樂道，難怪他如此享受拍感情戲的過程。
松哥自爆戀愛觀 坦言拍戲談情最吸引
劉松仁在貼文中大談拍愛情戲的感受，直言這種「愛情」最特別之處是不需要負責。他表示：「當妳投入角色，投入一段關係，妳就會享受到一段愛情——不一樣的愛情。真的很迷人，很令人向往」。松哥更坦承在戲中同女角談情的感覺好吸引，可能都是他喜歡拍戲的原因之一。他形容能夠「享受到愛情的浪漫，那種酸甜苦辣、喜怒哀樂、恩愛幸福，還有離別時的淒苦，種種感受都讓你刻骨銘心，無法忘懷」。
「不需要負責」言論惹熱議 網民好奇有否假戲真做
最令人關注的是劉松仁對戲中感情的獨特見解，他認為這種「愛情」最特別之處是「不需要負責，因爲它們都不是真實的」。松哥解釋：「一部戲結束時，感情也就結束了——因爲所有這些關係都是虛幻的、不真實的。然後妳又投入另一部戲，進入另一段情感，另一種男女關係」。他甚至承認有過「我不需要戀愛，因爲我一直都在戀愛中」的感覺，如此坦率的分享讓網民大感意外。
松哥留白回應假戲真做疑問 「唔話你知」更添神秘感
面對網民好奇他拍戲如此投入，有沒有同對手發生過真感情的疑問，劉松仁就此留白，只回應「唔話你知」，更添神秘感。這個模糊的回應立即引起網民無限遐想，紛紛猜測松哥是否曾經假戲真做。有網民留言表示：「松哥咁有魅力，同咁多靚女合作，真係好難坐懷不亂」、「佢咁講即係有故事啦」，亦有人認為「專業演員就係要投入，但要分清楚戲裡戲外」。
回顧松哥經典作品 與眾女星擦出火花
劉松仁演戲逾半世紀，與無數女星合作過經典作品。除了最近重播的《名媛望族》外，他還曾於2003年接拍台韓合作偶像劇《戀香》，與秋瓷炫、明智妍及李喜真合演，同劇演員還有彭于晏及許瑋倫。松哥在不同作品中展現的紳士風度和演技魅力，讓他成為無數觀眾心中的經典男神，而他與各位女星的對手戲更是港劇迷的集體回憶。