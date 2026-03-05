劉松仁突晒與佘詩曼等11位花旦親密照 自爆拍戲戀愛觀「不需負責」惹熱議

最新娛聞
東方新地

廣告

76歲資深演員劉松仁近日在社交平台大晒與11位女星親密合照，更罕有自爆拍戲戀愛觀，直言享受戲中談情因為「不需要負責」！隨著TVB重播《名媛望族》掀起煲劇熱潮，松哥飾演風流名流一夫四妻的角色再次成為話題，而他最新發文更透露多年來拍戲的真實感受，坦承「我不需要戀愛，因為我一直都在戀愛中」，如此大膽言論立即引起網民熱議。

劉松仁大晒11位女星合照 艷福羨煞眾人

劉松仁在社交平台一口氣分享與多年來合作過的11位女星親密合照，陣容相當豪華！合照中的女星包括佘詩曼、鄧萃雯、宣萱、胡杏兒、楊茜堯、陳慧珊、梁靖琪、周勵淇，以及韓國女星秋瓷炫、明智妍及李喜真等，位位都是高顏值女神級人物。松哥與眾女星在劇中的親密互動和化學反應，至今仍讓觀眾津津樂道，難怪他如此享受拍感情戲的過程。

松哥自爆戀愛觀 坦言拍戲談情最吸引

劉松仁在貼文中大談拍愛情戲的感受，直言這種「愛情」最特別之處是不需要負責。他表示：「當妳投入角色，投入一段關係，妳就會享受到一段愛情——不一樣的愛情。真的很迷人，很令人向往」。松哥更坦承在戲中同女角談情的感覺好吸引，可能都是他喜歡拍戲的原因之一。他形容能夠「享受到愛情的浪漫，那種酸甜苦辣、喜怒哀樂、恩愛幸福，還有離別時的淒苦，種種感受都讓你刻骨銘心，無法忘懷」。

「不需要負責」言論惹熱議 網民好奇有否假戲真做

最令人關注的是劉松仁對戲中感情的獨特見解，他認為這種「愛情」最特別之處是「不需要負責，因爲它們都不是真實的」。松哥解釋：「一部戲結束時，感情也就結束了——因爲所有這些關係都是虛幻的、不真實的。然後妳又投入另一部戲，進入另一段情感，另一種男女關係」。他甚至承認有過「我不需要戀愛，因爲我一直都在戀愛中」的感覺，如此坦率的分享讓網民大感意外。

松哥留白回應假戲真做疑問 「唔話你知」更添神秘感

面對網民好奇他拍戲如此投入，有沒有同對手發生過真感情的疑問，劉松仁就此留白，只回應「唔話你知」，更添神秘感。這個模糊的回應立即引起網民無限遐想，紛紛猜測松哥是否曾經假戲真做。有網民留言表示：「松哥咁有魅力，同咁多靚女合作，真係好難坐懷不亂」、「佢咁講即係有故事啦」，亦有人認為「專業演員就係要投入，但要分清楚戲裡戲外」。

回顧松哥經典作品 與眾女星擦出火花

劉松仁演戲逾半世紀，與無數女星合作過經典作品。除了最近重播的《名媛望族》外，他還曾於2003年接拍台韓合作偶像劇《戀香》，與秋瓷炫、明智妍及李喜真合演，同劇演員還有彭于晏及許瑋倫。松哥在不同作品中展現的紳士風度和演技魅力，讓他成為無數觀眾心中的經典男神，而他與各位女星的對手戲更是港劇迷的集體回憶。

劉松仁 佘詩曼 劉松仁、佘詩曼（圖片來源：小紅書）
劉松仁、佘詩曼（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、佘詩曼（圖片來源：小紅書）
劉松仁、佘詩曼（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、鄧萃雯（圖片來源：小紅書）
劉松仁、鄧萃雯（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、陳慧珊（圖片來源：小紅書）
劉松仁、陳慧珊（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、陳慧珊（圖片來源：小紅書）
劉松仁、陳慧珊（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、周勵淇（圖片來源：小紅書）
劉松仁、周勵淇（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、梁靖琪（圖片來源：小紅書）
劉松仁、梁靖琪（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、宣萱（圖片來源：小紅書）
劉松仁、宣萱（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、宣萱（圖片來源：小紅）
劉松仁、宣萱（圖片來源：小紅）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、秋瓷炫（圖片來源：小紅書）
劉松仁、秋瓷炫（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、秋瓷炫（圖片來源：小紅書）
劉松仁、秋瓷炫（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 （左起）梁靖琪、劉松仁、佘詩曼（圖片來源：小紅書）
（左起）梁靖琪、劉松仁、佘詩曼（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、明志娟（圖片來源：小紅書）
劉松仁、明志娟（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 劉松仁、李喜真（圖片來源：小紅書）
劉松仁、李喜真（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 （左起）佘詩曼、劉松仁、梁靖琪、胡杏兒（圖片來源：小紅書）
（左起）佘詩曼、劉松仁、梁靖琪、胡杏兒（圖片來源：小紅書）
劉松仁 佘詩曼 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）

圖片來源：小紅書、小紅資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 