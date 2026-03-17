劉松仁晒《歲月風雲》20年前珍貴花絮 佘詩曼林峯「風邦CP」青澀樣曝光回憶殺爆棚

76歲資深戲骨劉松仁近日在社交平台晒出一輯珍貴幕後花絮，回憶20年前拍攝《歲月風雲》的點滴，當中佘詩曼和林峯的青澀模樣瞬間引爆網民回憶殺。這部集結兩地實力派演員的經典劇集，不僅製作費高達6,000萬港元，更是TVB與央視首次合作的重磅之作，背後故事令人意想不到。