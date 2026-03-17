劉松仁晒《歲月風雲》20年前珍貴花絮 佘詩曼林峯「風邦CP」青澀樣曝光回憶殺爆棚
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76歲資深戲骨劉松仁近日在社交平台晒出一輯珍貴幕後花絮，回憶20年前拍攝《歲月風雲》的點滴，當中佘詩曼和林峯的青澀模樣瞬間引爆網民回憶殺。這部集結兩地實力派演員的經典劇集，不僅製作費高達6,000萬港元，更是TVB與央視首次合作的重磅之作，背後故事令人意想不到。
劉松仁深情回憶《歲月風雲》拍攝花絮
劉松仁在長文中透露，《歲月風雲》是2006年為紀念香港回歸十周年而拍攝的電視劇，集結了劉松仁、苗僑偉、林峯、佘詩曼、宣萱、胡杏兒、馬德鐘、吳卓羲、馮紹峰、許紹雄等兩地實力派演員。他特別提到這部劇的製作規模驚人，「這部劇集結了兩地演員，陣容龐大，也是香港TVB與中央電視台的首次合作，製作費高達6,000萬港元，在中國香港、北京、寧波、加拿大及吉利汽車生產基地取景拍攝。」如此大手筆的製作在當年可謂史無前例。
松哥憶北京煞科夜飲八瓶茅台奇蹟不醉
劉松仁更分享了拍攝期間與劇組演員的溫馨互動，表示正因每位演員都嚴陣以待落力演出，大家建立了珍貴的友誼。他特別回憶起一個難忘的夜晚，「我還記得有一次在北京煞科之後，北京的同事帶來珍藏的茅台和大家共享。當晚我們一共飲了八瓶茅台，奇跡般地我們沒有一個人醉，實在開心，也實在難得。」這段回憶充分展現了劇組和諧融洽的氛圍，收工後經常聚在一起吃飯聊天的溫馨畫面仍歷歷在目。
佘詩曼林峯青澀模樣曝光劇組打成一片
在劉松仁晒出的珍貴花絮中，可見當年的佘詩曼和林峯青澀模樣，與現在的成熟形象形成強烈對比。相片中的劉松仁獲「阿仔」林峯背後親密攬實，同佘詩曼做出搞怪可愛表情，整個劇組演員打成一片的溫馨場面相當有愛。這些幕後花絮不僅展現了演員們私下的真實互動，更讓觀眾看到了螢幕背後的珍貴友誼，為這部經典劇集增添了更多人情味。
網民熱議風邦CP回憶殺爆棚
劉松仁的懷舊貼文瞬間引爆網民回憶殺，不少劇迷紛紛留言表達對《歲月風雲》的懷念之情。特別是佘詩曼和林峯的「風邦CP」組合，更是勾起了無數觀眾的美好回憶。網民熱烈討論「嗑佘詩曼林峯的CP就是從這部劇開始」、「風邦！」等留言不斷湧現，可見這對螢幕情侶在觀眾心中的地位依然不可撼動。這部20年前的經典劇集至今仍能引起如此熱烈的討論，足證其在港劇史上的重要地位。
圖片來源：小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期