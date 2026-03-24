劉松仁曬趙雅芝婚照稱「最親密戰友」 網民集體誤會結局大反轉
劉松仁配趙雅芝婚照做封面網民誤會大了
劉松仁近日積極經營社交平台，經常分享拍劇往事和珍貴舊照，掀起大家集體回憶。今次他以「我最親密的戰友」為題發帖，第一張圖片正是他與凍齡女神趙雅芝在《西關大少》的劇集婚照。當年兩人在劇中上演「黃昏之戀」，被譽為「中年CP頂配」，至今仍令觀眾津津樂道。不少網民見到封面即時對號入座，以為劉松仁要公開讚揚與趙雅芝多年來的深厚友誼，結果點入去先發現完全估錯。
「真正戰友」陪足30多年不離不棄
細看貼文內容才發現，劉松仁所說的「最親密戰友」原來是指陪伴他多年的扇子和椅子。他在帖文中寫道：「我這張椅子和扇，自從90年我在台灣拍劇集，就一直貼身跟隨我。上山下海，是我最親密的戰友，不離不棄。直至現在，我仍然保留著。」從1990年開始計算，這兩樣「戰友」已經陪伴松哥足足36年，帖文中可見劉松仁在不同拍攝場地都帶著這把扇子和椅子，網民笑指比不少夫妻關係更加長久！
劉松仁親自回應網民澄清椅子來歷
網民「跟車太貼」的反應令劉松仁也忍俊不禁，不少人留言直呼：「看圖我以為您說趙雅芝，結果是說椅子跟扇子」、「第一，我以為你說趙雅芝；第二，這椅子質量真好」。劉松仁見狀親自回覆，詳細解釋這張「戰友」椅子的來歷：「椅子是從台灣買回來的，其實換了同款的很多次，從台灣寄過來」。
松哥俏皮回應影迷盡顯睿智風趣
除了澄清「戰友」身份外，劉松仁面對影迷的讚美也展現出其風趣幽默的一面。有忠實影迷留言稱：「劉老師的劇每一部都追看，太好看了。」劉松仁俏皮回覆：「沒有什麼留給你們，就只有我的作品？」字裡行間充滿睿智與謙遜，這種自嘲式的幽默感正是松哥多年來深受觀眾喜愛的原因之一。網民紛紛大讚松哥可愛，認為他在76歲高齡仍保持如此年輕的心態，實在難得。
網民熱議松哥長情性格大讚真性情
劉松仁這次「反高潮」式的分享在網上引起熱烈討論，網民對他的長情性格大表讚賞。有網民留言表示：「松哥對一把扇子一張椅子都咁長情，難怪咁多女神都鍾意同佢合作」、「36年不離不棄，呢種堅持好感動」、「松哥真係好可愛，76歲仲咁有童心」。亦有網民笑言被封面「呃到」，但反而覺得這個結果更加有趣：「本來以為係八卦，點知係溫馨小故事，松哥真係好有心思」、「下次睇松哥拍戲一定會留意佢有冇帶住把扇同張椅」。