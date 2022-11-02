劉桂芳御用管家變御用街坊 曾被TVB減薪95% 拒忍前夫帶情婦返屋企
劉桂芳「御用管家」變「御用街坊」
劉桂芳自88年她簽約加入TVB後，每年都有作品推出，至今已參演約逾200套劇集，但往往都只能飾演綠葉配角，後來更逐漸變成夫人、師奶、甚至路人甲等，她試過在2002年的《皆大歡喜》中，分別以15個角色現身劇集當中，又因經常演賣命管家、斟茶遞水角色，故有「TVB御用管家」之稱。
近日在《美麗戰場》和《下流上車族》兩部TVB劇集中，劉桂芳更先後都扮演了街坊角色，變成「TVB御用街坊」。劉桂芳近日接受傳媒訪問，講到做甘草演員多年的心路歷程與感受，劉桂芳只禮貌表示自己的人生太過平淡，說得多怕人說她長氣，又指他們這些角色，已沒有甚麼機會演出。相信也是因為這個原因，而令她更加珍惜每個演出機會。
被TVB減95%人工曾訴說3件不公平事
2019年，曾效力TVB多年的蓋世寶因未被重用而離巢，令劉桂芳亦有感而發，在社交網大爆自己被減薪，同時亦爆出TVB要求員工由全職合約改成兼職合約一事，她說：「我減了百份之95%人工，好多人係咁，大概這是公司的計劃。」留言曝光後，不少網民都為她感到不值，又大罵TVB手法卑劣。
劉桂芳後來接受傳媒訪問，指已與公司簽了新的兼職合約，仲話慶幸終於恢復自由。不過期間劉桂芳就以「被公司鬧緊」為由不願再回應，似乎被TVB下封口令。
年廿九由天光等到天黑
其實劉桂芳並非首次公開對TVB的看法，她試過在社交網大呻拍劇時的失當安排，如在年廿九當日，由天光等到天黑仍未到她埋位：「整個新年都是憤怒心痛與悲哀的！希望永遠不再有。」
她又試過為演一場喪子戲時，哭得呼天搶地、口水鼻涕都流出來，但這一幕最終被全部剪走，原來導演只是想到借她的演技，來幫助主角入戲，讓她感到十分無奈。不過，她曾在訪問中指自己天生膽小，即使經常遇到不公平對待，但都早已習以為常。
《他來自江湖》中，劉桂芳曾演過吳孟達前妻兼周星馳阿媽！
《Sunday好戲王》奪「倀雞王」稱號
2016年，在綜藝節目《Sunday好戲王》中，劉桂芳贏得「另類好戲王 – 倀雞王」稱號，演技獲得肯定。劉桂芳曾指，自己當初不了解電視台運作，有時候電視台的PA（助理編導）找人做路人，只要她沒有撞期都會答應，可能PA覺得方便又就手，之後就沒有再找她演戲份重的角色。
11歲小學畢業穿膠花幫補家計曾是80年代廣告女王
現年64歲的劉桂芳是爸爸三房所生的孻女，自小因經常搬屋而轉校，導致學業成績不理想，加上其母認為女生不太用讀書，要她早點出來工作，以籌錢給哥哥做生意，所以她在11歲小學畢業後，便開始做「工廠妹」，靠穿膠花幫補家計。
後來劉桂芳一邊讀夜校自我進修，一邊工作，包括織假髮、酒店接待員等。到80年代，劉桂芳20多歲時，經電影人吳思遠介紹轉行做化妝，再因司馬燕介紹，而開始接拍廣告。當年劉桂芳曾出現在旅行社、首飾、眼鏡等多個廣告中，不論是真人演出，或是廣告獨白，都有她的蹤影，絕對是當代的「廣告女王」。
被前夫打動移民新加坡 三年抱兩後卻遭遇背叛
除了事業，劉桂芳的情路亦十分坎坷，曾有相士指她是「一朵有很多蝴蝶圍繞的花」，但蝴蝶並不會為一朵花而停留。20歲時劉桂芳與女友人於尖沙咀合租房間，隔籬房是兩位來自新加坡的男生，兩人均對她展開追求，其中一人正是她的前夫。當年她前夫是無業遊民，當他知道劉桂芳爸爸生病，就背著她爸爸去看病，又在醫院服侍他。劉桂芳被對方誠意打動，二人最終結婚，並到新加坡定居。
婚後劉桂芳三年抱兩，可惜好景不常，當懷二胎時，其夫竟對她表示有了另一個女人，要求劉桂芳讓出半邊床，要將外面的女人接回來一同居住，即使劉桂芳哀求他念著肚內的兒子不要拆散頭家，但對方仍堅持，最終劉桂芳唯有帶住仔女離開。幸好，劉桂芳的老爺待她不薄，堅持她的子女要到外國讀書，現時大女在美國做室內設計，細仔則在醫學實驗公司任職，被調派到柬埔寨後還在當地結婚生子。
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