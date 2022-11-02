劉桂芳御用管家變御用街坊 曾被TVB減薪95% 拒忍前夫帶情婦返屋企

現年64歲的甘草演員劉桂芳，曾被封為「TVB御用管家」，近日在《美麗戰場》和《下流上車族》中，卻先後都扮演了街坊角色，變成「TVB御用街坊」，已效力TVB長達34年的她，無論事業或家庭上，都經歷過不少坎坷，包括曾被前夫背叛，帶情婦返屋企！