劉江請曾志偉食檸檬拒回巢 全因這個原因

劉江去年1月離巢無綫，當時有傳因被減薪到無法生活的底線。有報道指曾志偉入主無綫救亡，早前成功氹掂劉江擔任《好聲好戲》導師，欲再下一城冧對方正式回巢拍劇，卻遭對方斷言拒絕，劉江雖然有戲癮都唔願返無綫。

文：東方新地｜圖：《好聲好戲》截圖