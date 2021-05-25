劉江請曾志偉食檸檬拒回巢 全因這個原因
文：東方新地｜圖：《好聲好戲》截圖
劉江受曾志偉邀請任《好聲好戲》導師
劉江去年離巢時表明對演戲有一團火，不過與無綫傾唔掂約最後選擇離開。早前曾志偉打人情牌邀請劉老師為新節目《好聲好戲》擔任導師。《好聲好戲》今周播完，有報道指曾志偉為氹劉江正式回巢，不惜叫老友譚詠麟幫手。近月劉江加入周潤發的晨跑團隊，而譚詠麟和苗僑偉夫婦等都有加入，曾志偉搵阿倫向劉江探口風及幫拖游說回巢﹗
劉江回應傳媒查詢時，對曾志偉力邀他回巢一事，答得好避忌，表示不回應此問題﹗又指在疫情期間都習慣了留家，加上跟了發哥晨跑學養生，都漸習慣了退休生活。劉江又指自己早年曾中風至半身癱瘓，明白健康的重要，現在應該要珍惜自己，珍惜當下所有嘢，問到會否返無綫拍劇？劉江表示疫情期間，演員拍攝不能戴口罩，會有很大風險，故暫時唔考慮﹗但劉江也承認有戲癮，始終對演戲充滿熱情﹗
75歲劉江效力無綫37年，去年初出席《萬千星輝賀台慶2019》時宣布離巢，當晚面燶燶，有指劉江由6萬月薪減至7千5百左右，到傾續約再被減騷即變相減薪，最後傾唔成續約離巢，劉江當時指減薪金額已觸及他的底線，直指連基本生活都難，令他心灰意冷，為興趣也不能「冇飯開」。劉江又指加上在無綫已再遇不到好的對手，再做落去都冇意思，劉江表示這個決定足足令他失眠了兩晚，坦言對演戲仍然有團火的劉江，其後為ViuTV拍攝《暖男爸爸》，劉江強調自己退而不休，一直在等好劇本。
大台被批不重視粵語配音員 搞《好聲好戲》補鑊
無綫新綜藝節目《好聲好戲》標榜為全港首個配音比賽真人騷，開播以來以參賽者之一的馮盈盈作為賣點，力讚她成功改善了懶音，咬字更準確等等。節目更表揚「配音員用心及用好聲，為我地帶來一幕幕好戲」，但原來大台自2014年之後已停辦了配音員訓練班，直到今年才重開，多年來更為慳皮而不斷縮減配音組人手，因此被狠批不重視粵語配音員，有指無綫今次大張旗鼓搞配音真人騷，表面是向配音員致敬 ，實質為補鑊。
《好聲好戲》 由馮盈盈孭重飛
無綫首個配音比賽真人騷《好聲好戲》搵來一班藝員參賽學配音，並由一班經驗豐富的配音員擔任評判，在一眾參賽者當中馮盈盈率先彈出，先後為《宮心計》、《鬼同你OT》等劇的角色現場進行配音比賽聲淚俱下，備受讚賞。
無綫今次《好聲好戲》節目被指「抄考」內地節目《聲臨其境》。（楊潮凱IG圖片）無綫今次舉辦全港首個配音比賽真人騷，卻被狠批不重視配音員這個職務，原來無綫自2014年之後已停辦了粵語配音員訓練班，直到今年曾志偉及王祖藍上場後才再度重開。
為慳皮七年銳減近半人手
據知情人士透露，無綫大部分配音員都是以3年合約形式聘用，部門架構簡單，2018年中無綫裁員，便有多達4名年資約6年的配音員在約滿後不獲續約。
有知情人士指近年無綫將部分配音工作外判，財經資訊台的外購節目更加縮皮，由記者負責旁白，加上明珠台逐漸取消「麗音雙語廣播」，令需要配音的節目大幅減少。
去年無綫再經歷裁員潮，有指在一年內流失了多達18位粵語配音員，連曾聲演過《足球小將》小志強及《聖鬥士星矢》星矢的資深配音員馮錦堂都不獲續約。據知本來配音組有70多人，截至今年1月已有超過30人離任，期間只有4人回巢。