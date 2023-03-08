劉江剖白離巢真因 冇好對手似帶住小朋友做戲 「飛紙仔」感不受尊重

76歲的劉江三年前與無綫鬧翻離巢，結束38年賓主關係，早前他和呂珊受邀上楊紹鴻主持的港台節目《一起走過的歲月》，劉江重提離開無綫的原因除不滿薪酬被減，還有欠缺好對手，就好似帶住小朋友做戲，劉江在節目直斥無綫「飛紙仔」風氣唔健康，更笑言無綫夠硬淨，多年來都未被打「冧」，最後他要自己走！