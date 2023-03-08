劉江剖白離巢真因 冇好對手似帶住小朋友做戲 「飛紙仔」感不受尊重
劉江呻拍劇欠缺好對手
劉江是公認的實力派演員，1970年代出道，曾經效力佳藝電視、麗的電視，直至1982年轉投無綫，拍過大量劇集，成為觀眾喜愛的前輩演員之一，不過2020年離開無綫後，劉江在幕前的演出少之又少，今次上港台節目《一起走過的歲月》，重提離巢一事，劉江被主持劉紹鴻問及是否在無綫沒有好對手，他笑說：「係！冇錯，真嘅…唉，如果要講呢…會得罪好多人，唔好講喇！大家都喺呢度搵食㗎嘛，好戲嗰啲未必擺埋一齊，所以我撞親都係嗰啲…吓？哈哈哈，即係我帶住一班小朋友去做戲，OK？就係咁簡單。」
笑言想「打冧無綫」好多年
劉江被指向來愛發牢騷，不過從來是對事不對人，劉江自爆由佳視撈到去麗的，一直都想「打冧無綫」，楊紹鴻笑指：「你喺無綫咁耐，無綫冇冧喎，係你冧先喎！」劉江回應：「做咁鬼耐，佢真係好硬淨，最後我自己走！」劉江不諱言決定離開無綫，除了因為薪酬被減，做到意興闌珊好心淡。
投訴劇本一般 監製係老千
劉紹鴻指劉江不再拍劇是這一行的損失，劉江聽罷說：「其實我唔係話唔做呀！老實我有大鋪癮，問題係有人搵你先得㗎！有冇好角色搵他先得㗎？」不過劉江就話好多監製都係老千，經常落足嘴頭搵他拍劇：「好難講，喺嗰個電視台嘅劇本好一般，我哋拍時每日都要諗點樣可以做好嗰場戲，其實係好難，我盡咗力出嚟都只係ok啦！我唔係咁，我係想部戲好睇，觀眾叫好繼續追落去。呢啲激情係冇…開工就感覺到意興闌珊。」
極不滿現場「飛紙仔」
至於拍無綫劇出晒名成日「飛紙仔」，劉江直言這風氣好唔健康，大講親身經歷：「有一次，我等外景出發，等等等，最後飛咗紙仔嚟，我一睇，呢啲對白已經講過…監製同我講『你唔好搵個放大鏡去睇至得㗎，呢張紙仔係某某飛畀你，係有名編劇，你仲想點樣？』」另一次仲離譜，劉江飾演失明和尚，劇本內有經文，他即時上網研究發音，點知PA突然對他說：「唔好意思，嗰啲經文唔啱，你係唸心經。」劉江嬲到震說：「咁我點呀？修哥（胡楓）話唔緊要，搵人寫大字報，我話我盲㗎喎，合埋眼，我點望呀？」雖然對無綫有多番不滿，不過劉江強調自己仍未退休，有好劇本一定會重出江湖。
曾在《金宵大廈2》驚喜現身
劉江於2020年1月14日與TVB合約屆滿，當時他指與無綫續約談不攏「底線被觸及」。過了幾個月後，他就為ViuTV拍攝鄭中基主演的《暖男爸爸》。2021年4月，劉江被王祖藍邀請回無綫電視擔任《好聲好戲》評判之一，再度亮相，當時劉江曾向傳媒表明，只會參與無綫的綜藝節目，暫時不會參與無綫的劇集拍攝。《金宵大廈2》是2020年9月至11月期間拍攝的劇集，相信已離巢的劉江是畀面劇集監製以及「金宵」系列而破例現身。
劉江離巢時一度傳與TVB鬧翻
當年所謂的「底線被觸及」，曾經可以在劉江對傳媒訪問時的回覆而聽出不少弦外之音，包括對頒獎禮的潛規則。當年劉江在《金宵大廈》飾演的林老師（林若思）是《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪獎呼聲最高的人選，可惜最後卻敗予《愛·回家之開心速遞》中飾演金城安的周嘉洛。劉江在TVB打滾38年沒拿過一個獎項，當晚頒獎禮結束後，劉江對自己爭「最佳男配角」形容為「嘥氣」、「心知肚明」，對自己離巢更指「唔好問點解，我唔可以話點解。」。
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