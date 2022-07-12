絲打圍爐 │ 劉沛蘅Hillary原來係夜場老手勁熟規矩 自揭醉後超噁心往事
Hillary獲母親教飲酒
蝦頭在節目一開始便單刀直入，問31歲的Hillary是否覺得自己好好酒量，並睇得出她酒齡應該唔淺，Hillary說：「我唔覺得我特別飲得，未試過飲到斷片，我一定知點樣返屋企，我一定唔會係酒後亂咩嗰啲啦！」蝦頭讚她外表純情：「你咁sweet嘅乖乖樣女仔，連酒後亂性佢都講唔到！」連詩雅認同：「直頭唔覺得佢會飲酒。」Hillary自爆：「我諗我好細個就開始飲酒，我都唔記得exactly幾歲，但我細個媽咪就教我女仔一定要識飲酒。」蝦頭認同：「啲男人見你個樣好恰好乖好純，就整你兩杯整醉你，所以你一定要學識飲酒係啱嘅。」
Hillary來者不拒溝酒最易醉
Hillary又傳授媽咪的夜蒲秘技：「佢哋除咗要我識飲酒，仲有可能人哋幫你斟咗杯嘢，你離開之後就唔可以再飲，好細個已經教我。」蝦頭問Hillary覺得飲酒係好飲定係好苦？Hillary表示到這一刻都未好enjoy到飲酒：「可能一大班朋友一齊飲，我覺得唔好掃興就一齊飲，其實我覺得酒唔好飲，我淨係鍾意飲甜嘅酒，但啲人話甜嘅酒好易醉！我飲醉咗最多係嘔同瞓覺，因為溝酒，我唔係嗰啲今日淨係飲呢隻酒嘅人，任何人埋嚟話飲其他酒啦，我就好呀！」咁順得人，完全不負「諾士佛lary」之名！
Hillary醉後大便出事好尷尬
蝦頭笑言作為絲打，見Hillary咁sweet都想灌醉她，她即坦言絕不會令自己飲醉：「我唔想俾人『「執屍』呀！」Hillary如夜場老手般越講越興奮，更自揭飲醉後超噁心的往事：「我媽教我飲啤酒嚟解酒，即係回魂酒，佢話好有用，但我冇試過，飲醉咗第二日唔會想再飲酒。我試過飲完酒有便意，我嗰時都醉醉哋嘅，我去咗廁所，去咗好耐我都冇出嚟，我有friend敲門，我唔知點解開咗個鎖，我個friend入嚟見我去緊大便，跟住係佢幫我清潔！我諗係佢冇得唔處理囉，所以逼於無奈幫我清潔。我真係好尷尬，因為呢一次， 我盡量唔好畀自己飲醉！」
連詩雅爆陳家樂冧招
到遊戲環節，Hillary扮演「認錯男朋友」，連詩雅問她有沒有試過？Hillary肯定地說：「首先唔會同男朋友一齊去玩囉！我飲醉咗佢會嬲，所以我唔會畀自己飲醉。」獲陳家樂（Carlos）求婚成功的連詩雅，即甜絲絲自爆：「我另一半通常都會畀我去飲酒，我會拉埋佢嚟，但佢唔飲酒喎，我同朋友聚會，都會好想另一半喺我隔籬。如果全女班，得佢一個男仔，我好想佢陪都會嚟！」難怪有網民留言：「Carlos對佢真係好，自己唔飲酒都肯陪佢同成班女朋友！偶爾還可以，常常就辛苦咗Carlos！」有網民亦大讚Hillary：「真係好cute好純樣，估唔到佢咁識飲酒，撒嬌真係好得意！」
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常見問題
劉沛蘅Hillary邊到學飲酒?
Hillary坦言好細個已經開始飲酒，而且係…..詳情請看
Hillary曾有咩飲酒瘀事?
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