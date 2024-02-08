劉沛蘅Hillary新春桃花運盛開？「膠戰女神」無悔選擇大方公開未來計劃
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「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）在IG與網民大玩過年前最後一次「你問我答」互動，引起熱烈討論，不少網民都戥單身的Hillary心急，紛紛提問關於她的愛情觀及未來計劃，希望Hillary在這個龍年能夠桃花運旺盛，快樂幸福。
單身劉沛蘅 Hillary屋企擺大棵桃花
在今次「你問我答」中，當被問及是否有考慮搵個男友時，Hillary大方回應：「無刻意搵，順其自然，但我喺屋企擺咗咁大棵桃花。」從她公開的桃花相中可見，上面掛滿了超過40個福字利是封，顯示出她對新一年的愛情運充滿期待。
樂觀Hillary：世界之大 總有適合你的人
面對網民的感情困惑，Hillary就給予鼓勵：「唔使擔心，呢個世界好大㗎！你要相信佢會喺最適合時間出現。」並建議網民在遇到對的人之前，要學會好好照顧自己、經營自己和愛自己，並以更好的自己來迎接愛情的到來。
無悔過去選擇：唔需要諗得太複雜
Hillary又表示對過去的選擇無怨無悔：「因為我每次都會為我嘅選擇用盡全力！就算最後結果唔好，過程中其實都會學到同得到一啲嘢。」並形容自己現在的單身生活開心又自在：「有時候好多嘢都唔需要諗得太複雜，開心好簡單，簡單就開心。」
思考未來計劃：有意生BB傳承美貌基因
對於是否考慮生育的問題，Hillary坦言對小朋友有著濃厚的喜愛，並不排除將來會有自己的孩子。她還分享了一張與岑珈其兒子臻臻的合照，展現出她對孩子的愛意。此外網民對Hillary的外貌和穿搭讚不絕口，相信她不久將會遇到理想的另一半。
情感旅程：Hillary與洪卓立的愛情起伏
在2022年初，洪卓立（Ken）在IG限時動態中曝光了與Hillary的親密照片，引發網民猜測兩人關係。同年3月底，Ken公開與Hillary的戀情，並宣布同居。兩人曾分享多張甜蜜的旅行照片，但在去年11月，他們在IG上宣布分手，讓粉絲感到意外和惋惜。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@hillarylau