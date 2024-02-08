劉沛蘅Hillary新春桃花運盛開？「膠戰女神」無悔選擇大方公開未來計劃

「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）在IG與網民大玩過年前最後一次「你問我答」互動，引起熱烈討論，不少網民都戥單身的Hillary心急，紛紛提問關於她的愛情觀及未來計劃，希望Hillary在這個龍年能夠桃花運旺盛，快樂幸福。