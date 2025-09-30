中年好聲音3劉洋撞樣鬆獅犬｜IG曬片互動勁有愛 網民激讚：根本一比一還原！

《中年好聲音3》實力唱將劉洋最近一條影片引起網上熱議！片中他與一隻鬆獅犬的互動充滿愛心，更被眼利網民發現兩者驚人地相似，引發洗版式留言。

劉洋街頭巧遇鬆獅犬 網民笑指神撞樣

日前，劉洋在社交平台上載了一段溫馨短片，片中他蹲在路邊逗玩一隻毛茸茸的鬆獅犬，畫面非常有愛。劉洋更在帖文中留言大讚狗狗：「你長的真好看。」影片一出，隨即引來大批網民留言，不少人搞笑地指劉洋與狗狗意外「撞樣」，紛紛笑言：「其實佢兩個有啲似」、「好似劉洋」，認為他與狗狗同樣可愛，氣氛相當歡樂。

劉洋暖男形象深入民心 曾溫柔教小粉絲唱歌

劉洋的暖男形象並非首次展現，他一直以來都以溫柔和有愛心見稱。早前就有媒體報導，他與一位小女孩粉絲見面時的暖心舉動。當時身材高大的劉洋見到小女孩後，立即面帶微笑站起來，並俯身輕撫女孩的臉頰打招呼，更從袋中拿出利是送給她。之後，他還親切地抱著小女孩，一句一句地教她演唱曲婉婷的《你的歌聲裡》，盡顯鐵漢柔情的一面。

KOL媽媽大讚劉洋真人超有親和力

該名小女孩的媽媽原來是一位KOL，她事後亦有在網上發文，對劉洋讚不絕口，並分享了女兒與偶像見面的幸福時刻。她激動地表示：「今年女兒生日幫她約了偶像劉洋自生見面，劉洋先生實在真人實在太溫柔太有親和力了！還有抱著我家寶貝教她唱歌！太幸福了吧！」當被問到如何能約到劉洋見面時，她則透露是透過先生的好兄弟幫忙，讓不少網民大呼羨慕。

網民一面倒激讚 行為看人心

這次與鬆獅犬的可愛互動，再次勾起網民對劉洋暖男個性的喜愛，留言區充滿了讚美的聲音。有網民大讚：「劉洋真係好有愛心，對人對動物都係咁真摯」，亦有人認為從細節可見人品：「行為看人心，劉洋對朋友對動物都自然流露出關愛，除咗喜欢他的歌聲外，我好欣赏劉洋既人品」。更有粉絲表示：「劉洋每次見到小動物，就立刻變了個小朋友一樣，和小動物一樣可愛」，認為他的真誠和愛心是他最吸引人的地方。

劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：IG@liuyang4224）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：IG@liuyang4224）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：IG@liuyang4224）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：網上截圖）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
劉洋 中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
