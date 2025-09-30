中年好聲音3劉洋撞樣鬆獅犬｜IG曬片互動勁有愛 網民激讚：根本一比一還原！
《中年好聲音3》實力唱將劉洋最近一條影片引起網上熱議！片中他與一隻鬆獅犬的互動充滿愛心，更被眼利網民發現兩者驚人地相似，引發洗版式留言。
劉洋街頭巧遇鬆獅犬 網民笑指神撞樣
日前，劉洋在社交平台上載了一段溫馨短片，片中他蹲在路邊逗玩一隻毛茸茸的鬆獅犬，畫面非常有愛。劉洋更在帖文中留言大讚狗狗：「你長的真好看。」影片一出，隨即引來大批網民留言，不少人搞笑地指劉洋與狗狗意外「撞樣」，紛紛笑言：「其實佢兩個有啲似」、「好似劉洋」，認為他與狗狗同樣可愛，氣氛相當歡樂。
劉洋暖男形象深入民心 曾溫柔教小粉絲唱歌
劉洋的暖男形象並非首次展現，他一直以來都以溫柔和有愛心見稱。早前就有媒體報導，他與一位小女孩粉絲見面時的暖心舉動。當時身材高大的劉洋見到小女孩後，立即面帶微笑站起來，並俯身輕撫女孩的臉頰打招呼，更從袋中拿出利是送給她。之後，他還親切地抱著小女孩，一句一句地教她演唱曲婉婷的《你的歌聲裡》，盡顯鐵漢柔情的一面。
KOL媽媽大讚劉洋真人超有親和力
該名小女孩的媽媽原來是一位KOL，她事後亦有在網上發文，對劉洋讚不絕口，並分享了女兒與偶像見面的幸福時刻。她激動地表示：「今年女兒生日幫她約了偶像劉洋自生見面，劉洋先生實在真人實在太溫柔太有親和力了！還有抱著我家寶貝教她唱歌！太幸福了吧！」當被問到如何能約到劉洋見面時，她則透露是透過先生的好兄弟幫忙，讓不少網民大呼羨慕。
網民一面倒激讚 行為看人心
這次與鬆獅犬的可愛互動，再次勾起網民對劉洋暖男個性的喜愛，留言區充滿了讚美的聲音。有網民大讚：「劉洋真係好有愛心，對人對動物都係咁真摯」，亦有人認為從細節可見人品：「行為看人心，劉洋對朋友對動物都自然流露出關愛，除咗喜欢他的歌聲外，我好欣赏劉洋既人品」。更有粉絲表示：「劉洋每次見到小動物，就立刻變了個小朋友一樣，和小動物一樣可愛」，認為他的真誠和愛心是他最吸引人的地方。
