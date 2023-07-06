劉浩龍到內地Busking與路人合唱場面冷清 尷尬背後原來暗藏窩心原因
劉浩龍街頭Busking場面冷清
劉浩龍日前在抖音開心Share在武漢街頭Busking的影片，片中的他情深款款獻唱陳奕迅的經典歌曲《明年今日》，不過四周卻沒有人駐足圍觀，場面冷清。之後劉浩龍邀請一位不懂廣東話的路人合唱，對方則唱出國語版本《十年》，二人毫無默契非常尷尬。
網民嘲笑：撈得唔係幾掂喎！
不少網民看後不禁指他去錯地方：「撈得唔係幾掂喎兄弟」、「冇幾個認識你！」不過也有粉絲支持：「這才是真男人，能屈能伸，今天能在街邊唱歌，明年就能在香港紅館開演唱會」。其實劉浩龍今次是去武漢宣傳新戲《掃毒3人在天涯》，趁着工作空檔支持一位正在Busking的知音人，並主動提出合唱，相當有心。
開新公司頭炮新歌由側田幫手
劉浩龍日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受許文軒訪問，近排劉浩龍開新公司，頭炮出新歌《沒人坐的梳化》，今次搵咗好友側田幫手，原來早喺2006年側田送咗一首《二等天使》畀佢，當時呢首歌係側田寫畀前度女友，忽然畀劉浩龍唱。相隔5年劉浩龍再推出單曲，亦係老友側田操刀，特意為劉浩龍造歌，劉浩龍分享與側田嘅浪漫關係：「我哋有時食完飯，兩個人去唱K，最大嗰間房可以坐100人，我哋唱咗4個鐘，我哋做嗰啲嘢好浪漫，我同佢都鍾意飲醉酒，我完全唔覺得佢無禮貌，有啲人唔知我哋friend咁，嗰日我未鬧佢轉頭，我唔會忍佢，我都唔好意思，其實大家誤會晒。」
劉浩龍習慣單身獨處
劉浩龍爆被側田要求閂燈除衫唱歌，錄咗兩次就得，劉浩龍當然相信好友側田判斷，劉浩龍坦言跟側田多年老友鬼鬼，從未嗌過交，而且劉浩龍見到側田而家對女朋友嘅改變，佢都好戥朋友開心，見到佢慢慢成長。劉浩龍近年習慣單身獨處，好少出去自己識朋友，反而結咗婚嘅朋友叫佢盡量歎世界，好好享受自由自在嘅生活。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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