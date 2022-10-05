劉溫馨不忿被林正峰指暗算 深夜出Po「他約我去迪士尼」反擊

昨日（10月4日）有雜誌報道無綫新上位「後生仔」林正峰背著緋聞女友「A0女神」游嘉欣，與前港姐劉溫馨單獨約會吃飯慶生，更有指二人表現親密，從而捲入「偷食」疑雲。林正峰反應好快，即在社交網急澄清指有前輩(形容劉溫馨)曾約他食生日飯，不過好衰唔衰就寫了一句「世途險惡」，疑似引發劉溫馨新一輪的反擊行動。