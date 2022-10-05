劉溫馨不忿被林正峰指暗算 深夜出Po「他約我去迪士尼」反擊
劉溫馨被指是主動邀約的前輩
林正峰疑似一腳踏兩船的報道出街後，他即在社交網列下4點澄清啟事，強調自己單身並還「好兄弟」游嘉欣清白，又指與劉溫馨於飯聚後沒有任何聯絡，生日飯都是對方主動邀約的。帖文中28歲的林正峰不但以「前輩」形容31歲的劉溫馨，又指今次事件令其學懂世途險惡，以後會更加小心，疑似暗示遭人陷害，想與對方劃清界線。
隔空反擊回敬
在林正峰公司清澄後的同日深夜，緋聞中的「前輩」劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，似是有心隔空反擊：「幫我影相嗰個人話呢，用手機影嚟講，呢幾張相直頭可以攞嚟做教材。咁當然人靚都好重要啦！係咁讚自己影得好靚！你地話係唔係？」
劉溫馨亦非省油的燈
最後銜溫馨更hashtag「童話世界」﹑「童真 」﹑「清者自清」﹑「自己知自己事 」及「世途險惡」的字眼，雖然劉溫馨並沒有開名表明所指是何人，但言詞之間都似是回應林正峰的言論。另外，翻看林正峰個人IG，日前他曾上載到主題公園的照片，明顯並非工作照，而是自行入園遊玩，此舉與劉溫馨同行的嫌疑更大。
網民擔心女神被傷害 鬧爆 ：呢個林正峰usb嚟
自劉溫馨深夜出Po後，不少網民亦紛紛留言慰問同支持，當中亦有網民戥她不抵：「好好保護自己，呢個林正峰usb嚟，小心D啦！」「你做乜倒貼林正峰？」「早些看清楚他的為人都係好事」「又前輩前，前輩後又咩世途險惡，真係好cheap，難睇嘅係佢自己囉！」
劉溫馨怒氣未消
之後劉溫馨在今日再出多個po，留言：「世界上總會出現美麗的誤會，做人不需要解釋太多。知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。無人比我更清楚我自己！無人比我更清楚我需要什麼！無人比我更愛我自己！無需解釋！」可見依然為此事耿耿於懷。而另一邊廂A0緋聞女友游嘉欣今日就在社交平台上載玩貓片，懶理林正峰和劉溫馨隔空大鬥發。
林正峰疑似一腳踏兩船始末
無綫新上位「後生仔」林正峰今年3月宣布與拍拖三年圈外女友分手，即傳出早已跟A0女神游嘉欣秘密撻著的消息，縱使林正峰和游嘉欣一直未有承認戀情，二人卻被指一同蜜遊大澳，並經常出雙入對，拍拖至今已半年。不過近日有消息指林正峰背女友游嘉欣跟劉溫馨單獨約會斷正，變身成為新隱世食家。
林正峰與游嘉欣地下情半年
於今年3月林正峰宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。雖然二人一直沒有公開戀情，但經常出雙入對，更被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車，被指拍拖至今已半年。
林正峰疑似一腳踏兩船
近日有報導指林正峰背住女友游嘉欣，搭上無綫小花劉溫馨，疑似一腳踏兩船。有傳林正峰被拍得與劉溫馨單獨約會，二人在土瓜灣撐枱腳，慶祝男方28歲生日，當日劉溫馨身穿白色綁帶大露背連身短裙，大騷玉背加美腿，真空裝戰鬥格上陣，他們約會時更同穿白色服飾襯到絕，如同情侶裝，相當有默契。據知當林正峰見到劉溫馨時，即除下外套給女方披上，用餐時亦對女方照顧周到，主動幫忙切細食物及整理頭髮等，盡顯紳士風度，二人還一齊食迷你生日蛋糕，男方更與女方分享手機內的照片，看似十分甜蜜。同時，有指劉溫馨較早前到旺角挑選男裝內褲，估計是送畀林正峰的貼身生日禮物。
有人扮豬食老虎
林正峰於半年內經歷了「分手、同A0拍拖時偷食」，前女友Yuki愛唱歌爽朗好動， 游嘉欣最殺食當然是純到爆的A0世界，而劉溫馨則是性感小辣椒，足見林正峰口味都好多元化，不過他卻在自己的社交平台表示：「就讓我做回無憂無慮的屁小孩，過着單純美好的一天」，如此扮豬食老虎遲早被踢爆現形。
劉溫馨認食飯無送禮
身為疑似第三者的劉溫馨，接受傳媒訪問時表示當日是跟林正峰食生日飯但並非拍拖，仲話食餐飯都好正常，朋友唔係男仔就係女仔，至於買內褲送給男方，她則澄清只是睇女裝底褲，叫大家唔好咁敏感，最後劉溫馨指根本唔知林正峰有冇拍拖。
林正峰4點澄清啟示
而另一邊廂的林正峰，亦在自己社交平台作出4大點回應澄清，除了強調自己是單身，字裡行間竟提及曾有一位前輩約他食生日飯，仲話其實唔係好熟，但卻完全不提劉溫馨的名字。不過林正峰就向游嘉欣公開道歉，話令女方成日畀人擺上枱係真對不起，邊個重要啲，真係好明顯。
「1. 八月份我生日的時候同很多友人都有約食生日飯，而其中有一位前輩提出約食生日飯，雖然平時甚少傾偈，但因為係曾經合作過嘅前輩，諗住都只係聚一聚所以就去食，食完飯之後我哋都無同大家有任何聯絡，所以對今次呢件事都百思不得其解。
2.我要重申我無收過對方任何禮物，對方著得靚因為對方剛完成記招，外套也是對方自己的。
3.我要為到受影響的好兄弟游嘉欣致歉，十萬個對不起，佢成日比人擺咗上枱。
4.我真係單身，現在無意亦不會想發展任何戀情，只想寄情工作。
最後，我亦學懂世途險惡，以後會更加小心同留意。」
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