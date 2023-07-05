32歲劉溫馨穿緊身衫出海玩百密一疏 胸部上方驚現副乳畫面尷尬

32歲的劉溫馨（Virginia）一向非常喜歡玩水上活動，擁有一身健康膚色的她周不時會在Instagram大曬水着泳裝照，早前她在TVB綜藝節目《濠玩夏水禮》中亦有亮眼表現而受到外界關注。近日她在IG上載出海遊玩的照片，不過穿上緊身上衣的她卻百密一疏，上圍唧出一團贅肉，畫面尷尬！