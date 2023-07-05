32歲劉溫馨穿緊身衫出海玩百密一疏 胸部上方驚現副乳畫面尷尬
密實Look上陣卻百密一疏
照片中的劉溫馨戴上草帽兼穿上白色T恤，外面更穿上白色長袖外套，打扮極為密實。不過，未知是否上衣比較緊的關係，明顯見到她的胸部上方出現副乳，令她的身材大大減分令人尷尬。
章子怡師妹 曾做過奧運火炬手
劉溫馨曾是2013年港姐大熱，但最終三甲不入，之後參加無綫第27期藝員訓練班入行。劉溫馨在香港出生，父母都是香港人，但自小在內地讀書，14歲時曾獲得全國少年鋼琴金獎。08年，劉溫馨於北京奧運擔任火炬手，在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。到09年，她自北京中央戲劇學院表演系畢業，是章子怡及鞏俐等國際巨星的師妹。其後她以18歲之齡參加內地舉行的「金石小姐」大賽，奪得冠軍，並成為大連國際沙灘文化形象大使。
劉溫馨先後與石修、吳岱融上演忘年父女戀
劉溫馨加入無綫後由閒角做起，近年角色戲份愈來愈多，在無綫劇《踩過界》系列中 ，她曾飾演蔡思貝手下「阿朱」，變身Cool爆吧妹，在劇集 《那些我愛過的人》中，她又扮演俏護士「Mandy」，引起不少觀眾關注。而要數到最令人有深刻印象的作品，一定要數到《香港愛情故事》。劇中劉溫馨是邱雄健（石修飾演）的第二任內地少妻李麗芬，二人年齡相差逾40年，被質疑恃住自己美麗、年青的外貌，想搶邱雄健的錢和樓，演得唯悄唯妙。
2021年，劉溫馨在劇集《寶寶大過天》飾演余君麗，與大浪哥（吳岱融飾演）上演一段忘年父女戀，破壞大浪哥和金美歡（商天娥飾演）之間的婚姻。不少網民鬧爆這種拆散人家庭的角色，亦網民指劉溫馨經常演這種角色，擔心會被定型，替她感到不值：「好戥妳唔抵，好似被無綫定型做這類似的角色」、「明明Viginia又後生又靚女又好身材，都唔明點解唔係做女一女二，要成日走去做後生媽媽。嘥晒啲talent。 雖然做得好，同商天娥對戲都無比下去喎」等等。
劉溫馨傳曾為事業拒絕金融才俊求婚
劉溫馨事業剛起步，而感情生活則未能兼顧，有消息指劉溫馨以前一直以來跟加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊曾向她求婚，並希望於結婚後跟她一同移居加拿大繼續生活，但有傳劉溫馨正在上位中，不想為愛情放棄事業，飛返加拿大，最後婉拒對方，分手收場，而且雙方再見亦是朋友。劉溫馨現時感情狀況仍是空白，她不時在社交平台上分享自己的運動短片，大騷美好身段，而且港姐出身的她經常大方地以素顏示人，31歲的她仍然皮膚白滑、天生麗質，相信裙下之臣亦不少，毋須擔心情路。
林正峰赴生日飯局暗示被人陷害？
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劉溫馨如何指證對方為「食家」？
在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」