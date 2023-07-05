劉溫馨 副乳

32歲劉溫馨穿緊身衫出海玩百密一疏 胸部上方驚現副乳畫面尷尬

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32歲的劉溫馨（Virginia）一向非常喜歡玩水上活動，擁有一身健康膚色的她周不時會在Instagram大曬水着泳裝照，早前她在TVB綜藝節目《濠玩夏水禮》中亦有亮眼表現而受到外界關注。近日她在IG上載出海遊玩的照片，不過穿上緊身上衣的她卻百密一疏，上圍唧出一團贅肉，畫面尷尬！

劉溫馨 副乳 劉溫馨因擁有一身健康膚色而為人熟悉。
劉溫馨因擁有一身健康膚色而為人熟悉。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 劉溫馨現年32歲。
劉溫馨現年32歲。（圖片來源：[email protected]_wanhing）

密實Look上陣卻百密一疏

照片中的劉溫馨戴上草帽兼穿上白色T恤，外面更穿上白色長袖外套，打扮極為密實。不過，未知是否上衣比較緊的關係，明顯見到她的胸部上方出現副乳，令她的身材大大減分令人尷尬。

劉溫馨 副乳 劉溫馨戴上草帽兼穿上白色T恤出海，非常密實。
劉溫馨戴上草帽兼穿上白色T恤出海，非常密實。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳
（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 劉溫馨經常在IG公開水着照。
劉溫馨經常在IG公開水着照。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 她的身形非常fit。
她的身形非常fit。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 濠玩夏水禮 傅嘉莉 劉溫馨玩到表情虛脫。
劉溫馨早前在TVB綜藝節目《濠玩夏水禮》中亦有亮眼表現。（圖片來源：YouTube：TVB (official)）
劉溫馨 副乳 近來有不少出鏡機會。
近來有不少出鏡機會。（圖片來源：[email protected]_wanhing）

章子怡師妹 曾做過奧運火炬手

劉溫馨曾是2013年港姐大熱，但最終三甲不入，之後參加無綫第27期藝員訓練班入行。劉溫馨在香港出生，父母都是香港人，但自小在內地讀書，14歲時曾獲得全國少年鋼琴金獎。08年，劉溫馨於北京奧運擔任火炬手，在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。到09年，她自北京中央戲劇學院表演系畢業，是章子怡及鞏俐等國際巨星的師妹。其後她以18歲之齡參加內地舉行的「金石小姐」大賽，奪得冠軍，並成為大連國際沙灘文化形象大使。

劉溫馨 副乳 白色強人2 劉溫馨畢業自北京中央戲劇學院表演系。
劉溫馨畢業自北京中央戲劇學院表演系。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2 14歲時已獲得全國少年鋼琴金獎。
14歲時已獲得全國少年鋼琴金獎。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2 18歲時曾在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。
18歲時曾在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。（圖片來源：網上圖片）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2 又贏過內地「金石小姐」冠軍。
又贏過內地「金石小姐」冠軍。（圖片來源：網上圖片）
劉溫馨 副乳 白色強人2 劉溫馨（左四）在2013年選美時只得梗頸四，當年同屆冠、亞、季軍分別為陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥，而最後十強佳麗還有歐陽巧瑩及陳偉琪，整體質素甚高。
2013年，劉溫馨（左四）參選港姐只得梗頸四，當年同屆冠、亞、季軍分別為陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥，而最後十強佳麗還有歐陽巧瑩及陳偉琪，整體質素甚高。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2 劉温馨
劉溫馨（右二）參選2013年港姐競選時，一直被視為大熱門，不過決賽中她只躋身成為「最上鏡小姐」五強，名列第四，三甲不入。（圖片來源：TVB《2013年度香港小姐競選》截圖）

劉溫馨先後與石修、吳岱融上演忘年父女戀

劉溫馨加入無綫後由閒角做起，近年角色戲份愈來愈多，在無綫劇《踩過界》系列中 ，她曾飾演蔡思貝手下「阿朱」，變身Cool爆吧妹，在劇集 《那些我愛過的人》中，她又扮演俏護士「Mandy」，引起不少觀眾關注。而要數到最令人有深刻印象的作品，一定要數到《香港愛情故事》。劇中劉溫馨是邱雄健（石修飾演）的第二任內地少妻李麗芬，二人年齡相差逾40年，被質疑恃住自己美麗、年青的外貌，想搶邱雄健的錢和樓，演得唯悄唯妙。

劉溫馨 副乳 白色強人2 劉溫馨石修
31歲劉溫馨配73歲石修，老夫少妻十分誇張⋯⋯（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）
劉溫馨 副乳 白色強人2 劉溫馨在 2017年第一輯 《踩過界》 中扮演蔡思貝手下阿朱時，雖然打扮勁重MK味，但經常穿著一身短褲大晒長腿，成功加分。
劉溫馨在2017年第一輯 《踩過界》 中，扮演蔡思貝手下阿朱時，雖然打扮勁重MK味，但經常穿著一身短褲大晒長腿，成功加分。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2 捱足七年角色愈來愈吃重，曾在劇集《那些我愛過的人》中曾扮演俏護士「Mandy 」 ，引起不少觀眾關注。
捱足七年角色愈來愈吃重，曾在劇集《那些我愛過的人》中曾扮演俏護士「Mandy 」 ，引起不少觀眾關注。（圖片來源：[email protected]_wanhing）

2021年，劉溫馨在劇集《寶寶大過天》飾演余君麗，與大浪哥（吳岱融飾演）上演一段忘年父女戀，破壞大浪哥和金美歡（商天娥飾演）之間的婚姻。不少網民鬧爆這種拆散人家庭的角色，亦網民指劉溫馨經常演這種角色，擔心會被定型，替她感到不值：「好戥妳唔抵，好似被無綫定型做這類似的角色」、「明明Viginia又後生又靚女又好身材，都唔明點解唔係做女一女二，要成日走去做後生媽媽。嘥晒啲talent。 雖然做得好，同商天娥對戲都無比下去喎」等等。

劉溫馨 副乳 白色強人2 劉溫馨今年連拍多部劇集，都有不少戲份，其中在新劇《BB大晒》中，她將會扮演61歲吳岱融 「小三」 ，更為對方生B，而在另一部新劇《香港愛情故事》 中，她更會嫁給71歲石修，做龔嘉欣後母。
劉溫馨在劇集《BB大晒》中扮演61歲吳岱融 「小三」 ，更為對方生B。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）

劉溫馨傳曾為事業拒絕金融才俊求婚

劉溫馨事業剛起步，而感情生活則未能兼顧，有消息指劉溫馨以前一直以來跟加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊曾向她求婚，並希望於結婚後跟她一同移居加拿大繼續生活，但有傳劉溫馨正在上位中，不想為愛情放棄事業，飛返加拿大，最後婉拒對方，分手收場，而且雙方再見亦是朋友。劉溫馨現時感情狀況仍是空白，她不時在社交平台上分享自己的運動短片，大騷美好身段，而且港姐出身的她經常大方地以素顏示人，31歲的她仍然皮膚白滑、天生麗質，相信裙下之臣亦不少，毋須擔心情路。

劉溫馨 副乳 白色強人2 劉溫馨向來不吝嗇大騷其33C、24、36完美 Body，她直言性感冇底線：「 作為專業演員唔會介意，如果劇情需要到我好大膽嘅話，我會豁出去演。」
劉溫馨向來不吝嗇大騷其33C、24、36完美Body，她直言性感冇底線：「作為專業演員唔會介意，如果劇情需要到我好大膽嘅話，我會豁出去演。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 副乳 白色強人2 擁有24吋纖腰的劉溫馨自言由細到大一直接受儀態訓練，三歲開始學跳舞，十二歲學行貓步，十八歲學瑜伽，一直 Keep 住做才得到現在的 Fit 爆身形。
擁有24吋纖腰的劉溫馨自言由細到大一直接受儀態訓練，三歲開始學跳舞，十二歲學行貓步，十八歲學瑜伽，一直Keep住做才得到現在的Fit爆身形。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 副乳 白色強人2 和章子怡、鞏俐同是北京中央戲劇學院表演系畢業的劉溫馨，有實力之餘亦都有樣有身材
和章子怡、鞏俐同是北京中央戲劇學院表演系畢業的劉溫馨，有實力之餘亦都有樣有身材。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2
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劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2
（圖片來源：[email protected]_wanhing）
劉溫馨 副乳 劉溫馨 白色強人2
（圖片來源：[email protected]_wanhing）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_wanhing、YouTube：TVB (official)、新傳媒照片庫、《愛美麗狂想曲》截圖、《香港愛情故事》劇照、微博@吳岱融HUGO

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