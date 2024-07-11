前港姐劉溫馨無預警宣布離巢！「被消失」1年多 傳撻著龐景峰男方咁反應
劉溫馨：多謝妳TVB
劉溫馨近年在《香港愛情故事》和《愛美麗狂想曲》等劇中戲份漸多，2022年《白色強人II》更獲派演出郭晉安前妻張庭，令她首度入圍「最佳女配角」和「最受歡迎電視女角色」兩獎，但隨後劉溫馨與林正峰爆出緋聞，兩人隔空互寸，到去年她忽然全無劇拍，近乎「被消失」於幕前一年多，直至近日才開始飛到馬來西亞，拍攝優酷與天下一合拍的新劇《無懼》，原來她已離開了TVB，並在社交網上發表離巢宣言：
「離開…
多謝妳TVB十年來對我嘅照顧同栽培，我會努力成長！
開始…
咁多位你哋好，我係劉溫馨，請多多指教」
網民送祝福：你值得更好
網民都對劉溫馨突然宣布離巢大感驚訝，有網民更以為她要離開香港，更多網民就對她送上祝福，認為她離巢後發展會更好：「人生苦短，應該出去外闖，一定多姿多彩」、「TVB埋沒咗你，你值得更好」、「加油，應該會一路進步」、「加油呀」、「祝妳好運，all the best」、「又一個成功嘅脫無者！！」等。
與林正峰爆緋聞隔空互寸
劉溫馨樣子甜美、身材火辣，2022年曾與無綫上位小生林正峰被影到撐枱腳，因而傳出緋聞，林正峰更被指背緋聞女友游嘉欣偷嗒劉溫馨。林正峰隨即發文澄清，直指與「前輩」劉溫馨不熟，更形容事件是「世途險惡」。劉溫馨則以「他約我去迪士尼」為題發文反擊，並hashtag「清者自清」﹑「自己知自己事」、「世途險惡」等字句，與林正峰隔空互寸，火藥味十足。
傳撻著星二代龐景峰 過唔到未來奶奶關？
近日有傳劉溫馨撻著錢小豪兒子龐景峰，戀情已秘密發展了數個月，日前劉溫馨曬出一張在街頭影的「男友視角」靚相，龐景峰即留言問：「邊個係攝影師？」劉溫馨更曾貼出與龐景峰愛犬「梳打仔」的合照，似乎暗示兩人當時正在拍拖放狗。但有指龐景峰的母親郭秀雲較為喜愛龐景峰對上一個的圈外女友Hailey，對劉溫馨的印象只是一般。而龐景峰接受傳媒訪問時，則避談感情事，表示私生活或者感情新聞要下次先回答。
劉溫馨選港姐大熱變「梗頸四」
劉溫馨於2013年參選香港小姐入行，同屆有陳凱琳、劉佩玥及蔡思貝等，劉溫馨在初賽全民投票的票數僅次於冠軍陳凱琳，更成功打入五強，雖然最終只得第四名，但隨後仍入讀了TVB藝員訓練班，畢業後從小角色做起，直至2020年，終於在《香港愛情故事》中獲得了較重要的角色，飾演石修的第二任妻子小芬，翌年又在《愛美麗狂想曲》中有大膽演出，引起觀眾熱烈討論。
章子怡師妹 曾做過奧運火炬手
劉溫馨在香港出生，父母都是香港人，但自小在內地讀書，14歲時曾獲得全國少年鋼琴金獎。08年，劉溫馨於北京奧運擔任火炬手，在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。到09年，她自北京中央戲劇學院表演系畢業，是章子怡及鞏俐等國際巨星的師妹。其後她以18歲之齡參加內地舉行的「金石小姐」大賽，奪得冠軍，並成為大連國際沙灘文化形象大使。
劉溫馨傳曾為事業拒絕金融才俊求婚
劉溫馨事業剛起步，而感情生活則未能兼顧，有消息指劉溫馨以前一直以來跟加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊曾向她求婚，並希望於結婚後跟她一同移居加拿大繼續生活，但有傳劉溫馨正在上位中，不想為愛情放棄事業，飛返加拿大，最後婉拒對方，分手收場，而且雙方再見亦是朋友。
林正峰赴生日飯局暗示被人陷害？
林正峰在自己社交平台作出4大點回應澄清，除了強調自己是單身，字裡行間竟提及曾有一位前輩約他食生日飯，仲話⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯
劉溫馨如何指證對方為「食家」？
在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」