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前港姐劉溫馨無預警宣布離巢！「被消失」1年多 傳撻著龐景峰男方咁反應

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現年33歲的劉溫馨自2013年參加香港小姐選舉後加入TVB，至今已有11年，今日（7月11日）她突然在社交網上發表離巢宣言，令不少網民大感驚訝，有網民更以為她要離開香港！

劉溫馨：多謝妳TVB

劉溫馨近年在《香港愛情故事》和《愛美麗狂想曲》等劇中戲份漸多，2022年《白色強人II》更獲派演出郭晉安前妻張庭，令她首度入圍「最佳女配角」和「最受歡迎電視女角色」兩獎，但隨後劉溫馨與林正峰爆出緋聞，兩人隔空互寸，到去年她忽然全無劇拍，近乎「被消失」於幕前一年多，直至近日才開始飛到馬來西亞，拍攝優酷與天下一合拍的新劇《無懼》，原來她已離開了TVB，並在社交網上發表離巢宣言：

「離開…
多謝妳TVB十年來對我嘅照顧同栽培，我會努力成長！
開始…
咁多位你哋好，我係劉溫馨，請多多指教」

劉溫馨 宣告離巢的同時，劉溫馨貼出素顏望海照，相中笑容十分燦爛。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
宣告離巢的同時，劉溫馨貼出素顏望海照，相中笑容十分燦爛。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 劉溫馨日前更貼出新工作照，原來她正與苗僑偉、李璨琛、姜皓文、陳家樂、吳家樂、蘇皓兒、湯加文、胡子彤和李天翔等，在馬來西亞舉行新劇《無懼》的開鏡拜神儀式。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨日前更貼出新工作照，原來她正與苗僑偉、李璨琛、姜皓文、陳家樂、吳家樂、蘇皓兒、湯加文、胡子彤和李天翔等，在馬來西亞舉行新劇《無懼》的開鏡拜神儀式。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 劉溫馨在TVB最後一部演出的劇集，已是2022年的《白色強人II》。（圖片來源：TVB）
劉溫馨在TVB最後一部演出的劇集，已是2022年的《白色強人II》。（圖片來源：TVB

網民送祝福：你值得更好

網民都對劉溫馨突然宣布離巢大感驚訝，有網民更以為她要離開香港，更多網民就對她送上祝福，認為她離巢後發展會更好：「人生苦短，應該出去外闖，一定多姿多彩」、「TVB埋沒咗你，你值得更好」、「加油，應該會一路進步」、「加油呀」、「祝妳好運，all the best」、「又一個成功嘅脫無者！！」等。

劉溫馨 劉溫馨已加入無綫逾10年。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨已加入無綫逾10年。（圖片來源：IG@lau_wanhing）

與林正峰爆緋聞隔空互寸

劉溫馨樣子甜美、身材火辣，2022年曾與無綫上位小生林正峰被影到撐枱腳，因而傳出緋聞，林正峰更被指背緋聞女友游嘉欣偷嗒劉溫馨。林正峰隨即發文澄清，直指與「前輩」劉溫馨不熟，更形容事件是「世途險惡」。劉溫馨則以「他約我去迪士尼」為題發文反擊，並hashtag「清者自清」﹑「自己知自己事」、「世途險惡」等字句，與林正峰隔空互寸，火藥味十足。

劉溫馨 林正峰、劉溫馨和游嘉欣曾於2020年一同拍攝劇集《香港愛情故事》。 （圖片來源:IG@lau_wanhing）
林正峰、劉溫馨和游嘉欣曾於2020年一同拍攝劇集《香港愛情故事》。 （圖片來源:IG@lau_wanhing）
劉溫馨 劉溫馨以「他約我去迪士尼」為題出po反擊，暗指曾和林正峰到迪士尼約會，並非他所講兩人除一次飯聚外沒有任何聯絡。 （圖片來源:IG@lau_wanhing）
劉溫馨以「他約我去迪士尼」為題出po反擊，暗指曾和林正峰到迪士尼約會，並非他所講兩人除一次飯聚外沒有任何聯絡。 （圖片來源:IG@lau_wanhing）

傳撻著星二代龐景峰 過唔到未來奶奶關？

近日有傳劉溫馨撻著錢小豪兒子龐景峰，戀情已秘密發展了數個月，日前劉溫馨曬出一張在街頭影的「男友視角」靚相，龐景峰即留言問：「邊個係攝影師？」劉溫馨更曾貼出與龐景峰愛犬「梳打仔」的合照，似乎暗示兩人當時正在拍拖放狗。但有指龐景峰的母親郭秀雲較為喜愛龐景峰對上一個的圈外女友Hailey，對劉溫馨的印象只是一般。而龐景峰接受傳媒訪問時，則避談感情事，表示私生活或者感情新聞要下次先回答。

劉溫馨 劉溫馨曾貼出與龐景峰愛犬「梳打仔」的合照。（圖片來源：IG@lau_wanhing、IG@andrew.pong）
劉溫馨曾貼出與龐景峰愛犬「梳打仔」的合照。（圖片來源：IG@lau_wanhing、[email protected]
劉溫馨 仲有疑似由龐景峰為劉溫馨拍攝的「男友視角」靚相。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
仲有疑似由龐景峰為劉溫馨拍攝的「男友視角」靚相。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 劉溫馨與龐景峰前後腳出po，分享出席同一文化推廣盛事的照片。（圖片來源：IG@andrew.pong、IG@lau_wanhing）
劉溫馨與龐景峰前後腳出po，分享出席同一文化推廣盛事的照片。（圖片來源：[email protected]、IG@lau_wanhing）
劉溫馨 劉溫馨經常到龐景峰在鰂魚涌開設的特技學校幫手打點，早前更於社交平台分享多段耍棍片，為龐景峰的學校作生招牌。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨經常到龐景峰在鰂魚涌開設的特技學校幫手打點，早前更於社交平台分享多段耍棍片，為龐景峰的學校作生招牌。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 有指龐景峰的母親郭秀雲對劉溫馨的印象只是一般。（圖片來源：IG@andrew.pong）
有指龐景峰的母親郭秀雲對劉溫馨的印象只是一般。（圖片來源：[email protected]

劉溫馨選港姐大熱變「梗頸四」

劉溫馨於2013年參選香港小姐入行，同屆有陳凱琳、劉佩玥及蔡思貝等，劉溫馨在初賽全民投票的票數僅次於冠軍陳凱琳，更成功打入五強，雖然最終只得第四名，但隨後仍入讀了TVB藝員訓練班，畢業後從小角色做起，直至2020年，終於在《香港愛情故事》中獲得了較重要的角色，飾演石修的第二任妻子小芬，翌年又在《愛美麗狂想曲》中有大膽演出，引起觀眾熱烈討論。

劉溫馨 劉溫馨參選2013年港姐競選時，一直被視為大熱門，初賽全民投票的票數更僅次於冠軍陳凱琳。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨參選2013年港姐競選時，一直被視為大熱門，初賽全民投票的票數更僅次於冠軍陳凱琳。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 2013年，劉溫馨（左四）參選港姐只得梗頸四，當年同屆冠、亞、季軍分別為陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥，而最後十強佳麗還有歐陽巧瑩及陳偉琪，整體質素甚高。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2013年，劉溫馨（左四）參選港姐只得梗頸四，當年同屆冠、亞、季軍分別為陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥，而最後十強佳麗還有歐陽巧瑩及陳偉琪，整體質素甚高。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 最後劉溫馨（右二）在決賽中只躋身成為「最上鏡小姐」五強，並名列第四，三甲不入。（圖片來源：TVB《2013年度香港小姐競選》截圖）
最後劉溫馨（右二）在決賽中只躋身成為「最上鏡小姐」五強，並名列第四，三甲不入。（圖片來源：TVB《2013年度香港小姐競選》截圖）
劉溫馨 劉溫馨與石修相差42歲，劇中飾演劉溫馨飾演石修的第二任內地少妻，被質疑恃住自己美麗、年青的外貌，想搶老公的錢和樓。（圖片來源：TVB）
劉溫馨與石修相差42歲，劇中飾演劉溫馨飾演石修的第二任內地少妻，被質疑恃住自己美麗、年青的外貌，想搶老公的錢和樓。（圖片來源：TVB）
劉溫馨 之後劉溫馨在劇集《BB大晒》中再扮相差近30歲的吳岱融 「小三」 ，更為對方生B。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）
之後劉溫馨在劇集《BB大晒》中再扮相差近30歲的吳岱融 「小三」 ，更為對方生B。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）

章子怡師妹 曾做過奧運火炬手

劉溫馨在香港出生，父母都是香港人，但自小在內地讀書，14歲時曾獲得全國少年鋼琴金獎。08年，劉溫馨於北京奧運擔任火炬手，在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。到09年，她自北京中央戲劇學院表演系畢業，是章子怡及鞏俐等國際巨星的師妹。其後她以18歲之齡參加內地舉行的「金石小姐」大賽，奪得冠軍，並成為大連國際沙灘文化形象大使。

劉溫馨 劉溫馨畢業自北京中央戲劇學院表演系。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨畢業自北京中央戲劇學院表演系。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 14歲時已獲得全國少年鋼琴金獎。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
14歲時已獲得全國少年鋼琴金獎。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 18歲時曾在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。（圖片來源：網上圖片）
18歲時曾在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。（圖片來源：網上圖片）
劉溫馨 又贏過內地「金石小姐」冠軍。（圖片來源：網上圖片）
又贏過內地「金石小姐」冠軍。（圖片來源：網上圖片）

劉溫馨傳曾為事業拒絕金融才俊求婚

劉溫馨事業剛起步，而感情生活則未能兼顧，有消息指劉溫馨以前一直以來跟加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊曾向她求婚，並希望於結婚後跟她一同移居加拿大繼續生活，但有傳劉溫馨正在上位中，不想為愛情放棄事業，飛返加拿大，最後婉拒對方，分手收場，而且雙方再見亦是朋友。

劉溫馨 劉溫馨向來不吝嗇大騷其33C、24、36完美Body，她直言性感冇底線：「作為專業演員唔會介意，如果劇情需要到我好大膽嘅話，我會豁出去演。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨向來不吝嗇大騷其33C、24、36完美Body，她直言性感冇底線：「作為專業演員唔會介意，如果劇情需要到我好大膽嘅話，我會豁出去演。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 擁有24吋纖腰的劉溫馨自言由細到大一直接受儀態訓練，三歲開始學跳舞，十二歲學行貓步，十八歲學瑜伽，一直Keep住做才得到現在的Fit爆身形。（圖片來源：新傳媒照片庫）
擁有24吋纖腰的劉溫馨自言由細到大一直接受儀態訓練，三歲開始學跳舞，十二歲學行貓步，十八歲學瑜伽，一直Keep住做才得到現在的Fit爆身形。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉溫馨 和章子怡、鞏俐同是北京中央戲劇學院表演系畢業的劉溫馨，有實力之餘亦都有樣有身材。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
和章子怡、鞏俐同是北京中央戲劇學院表演系畢業的劉溫馨，有實力之餘亦都有樣有身材。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 劉溫馨不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 （圖片來源：IG@lau_wanhing）
（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 （圖片來源：IG@lau_wanhing）
（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 （圖片來源：IG@lau_wanhing）
（圖片來源：IG@lau_wanhing）
劉溫馨 （圖片來源：IG@lau_wanhing）
（圖片來源：IG@lau_wanhing）

林正峰赴生日飯局暗示被人陷害？

林正峰在自己社交平台作出4大點回應澄清，除了強調自己是單身，字裡行間竟提及曾有一位前輩約他食生日飯，仲話⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯

劉溫馨如何指證對方為「食家」？

在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」

撰文：東方新地圖片來源：IG@lau_wanhing、[email protected]、TVB、微博@吳岱融HUGO、新傳媒照片庫

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