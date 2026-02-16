郭秀雲兒子與劉溫馨疑情變 龐景峰發文意有所指 曾傳被母棒打鴛鴦
劉溫馨情人節後發文疑宣布單身
劉溫馨選在2月15日，即情人節翌日在Instagram上載一張心形雲朵照片，配文寫道：「有些故事留在昨天，有些溫柔留給自己。往後的日子，回歸一個人的簡單，2026重新出發，學會更愛自己」。這段充滿離愁別緒的文字，特別是「回歸一個人的簡單」一句，被外界普遍解讀為正式宣布單身，結束與龐景峰的戀情。網民紛紛留言表示震驚，有人直言：「點解咁突然？之前唔係話要結婚㗎咩？」
龐景峰限時動態談「專一」引猜測
就在劉溫馨發文的同一天，龐景峰亦在Instagram限時動態分享了一張意味深長的圖片，內容寫著：「不可取替的關係中，彼此認定的專一、彼此等待的渴慕、彼此相屬的期盼！」這段文字看似在表達對理想關係的看法，但當中特別強調的「專一」二字，卻令人聯想是否與兩人感情狀況有關。不少網民認為這是龐景峰的有感而發，暗示分手原因可能與忠誠度有關。
劉溫馨拒絕回應分手傳聞
面對外界的分手猜測，劉溫馨接受傳媒訪問時表示：「我唔做任何回應了，謝謝你哋關心。」這種避而不談的態度，反而更加深了外界對兩人已經分手的猜測。有娛樂圈內人士透露，劉溫馨近期確實較少在社交平台分享與龐景峰的合照，兩人的互動明顯減少，早已引起圈內人士注意。
去年11月曾傳求婚計劃成空
回顧兩人的感情發展，龐景峰與劉溫馨在2024年公開認愛，當時35歲的兩人被視為郎才女貌的一對。去年11月，龐景峰更透露已有求婚計劃，希望給女方驚喜，外界一度以為兩人好事將近。然而，短短數個月後，這段被看好的戀情卻疑似告終，從甜蜜認愛到傳出婚訊，最終卻可能情斷收場，讓不少支持者感到愕然。
龐景峰感情路多波折引關注
值得一提的是，龐景峰的感情生活一直備受關注。作為錢小豪與郭秀雲的兒子，他的感情動向經常成為娛樂圈話題。較為知名的前女友包括楊埕、模特兒何佩珈，以及曾論及婚嫁的網紅Hailey。
郭秀雲曾否認棒打鴛鴦傳聞
值得一提的是，龐景峰的母親郭秀雲曾被傳不滿劉溫馨而棒打鴛鴦，但郭秀雲其後已公開否認相關傳聞。如今兩人疑似分手，是否與家庭因素有關仍然成謎。
網民熱議分手原因眾說紛紜
兩人的疑似分手消息在網上引起熱烈討論，網民對分手原因眾說紛紜。有人認為：「龐景峰講專一，係咪暗示有人出軌？」亦有網民猜測：「可能係家庭壓力太大，始終阿媽郭秀雲都係圈中人。」更有人直言：「情人節後就分手，timing好奇怪。」不過，亦有理性網民呼籲：「感情事好私人，希望大家俾啲空間佢哋。」無論如何，這段曾被看好的戀情疑似告終，確實令不少人感到惋惜。
