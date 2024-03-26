33歲TVB小花極低炒拍片做瑜伽 險走光睇到網民好緊張！
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無綫小花劉溫馨自2013年港姐入行以來拍攝過不少電視作品，2022年更因《白色強人2》中飾演郭晉安的前妻受到廣泛關注和討論，角色更獲提名「最佳女配角」和「最受歡迎電視女角色」兩大獎項，成為其演藝道路上的一個大躍進。劉溫馨向來熱愛運動，更不時會在社交平台分享做運動的相片，不過早前劉溫馨po出的新相，就睇到網民極緊張……
劉溫馨騷完美身材做瑜伽
平時喜歡於社交平台分享美照的劉溫馨也是一位瑜伽愛好者，早前她就上傳了一段參加瑜伽活動的短片，並寫道：「請找亮點。我一直好鍾意做yoga，不過yogadance就係第一次，好好的體驗！」，見片中劉溫馨大方展示瑜伽動作，身體非常柔軟，明顯有經常練習，似乎任何動作都難不倒她。
劉溫馨極低炒角度險走光
雖然劉溫馨在貼文中提到希望大家注意她身後在做危險瑜伽動作的一對男女，但似乎網民的注意力卻集中在她險要走光的胸口部位。由於瑜伽服領口大且鬆，再加上劉溫馨由下往上的拍攝角度，令其徘徊在走光邊緣，不少網民都為身材姣好的她感到牙煙，不過好在最後就沒有走光，但也算是派給網民的「小福利」吧！
林正峰赴生日飯局暗示被人陷害？
林正峰在自己社交平台作出4大點回應澄清，除了強調自己是單身，字裡行間竟提及曾有一位前輩約他食生日飯，仲話⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯
劉溫馨如何指證對方為「食家」？
在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」
撰文：東方新地圖片來源：TVB