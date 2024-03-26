33歲TVB小花極低炒拍片做瑜伽 險走光睇到網民好緊張！

無綫小花劉溫馨自2013年港姐入行以來拍攝過不少電視作品，2022年更因《白色強人2》中飾演郭晉安的前妻受到廣泛關注和討論，角色更獲提名「最佳女配角」和「最受歡迎電視女角色」兩大獎項，成為其演藝道路上的一個大躍進。劉溫馨向來熱愛運動，更不時會在社交平台分享做運動的相片，不過早前劉溫馨po出的新相，就睇到網民極緊張……