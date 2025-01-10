27歲劉穎鏇原圖狀態超驚人 極仙氣靚樣派雪糕網民喪讚TVB最靚小花
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27歲劉穎鏇（Tiffany）2016年奪得港姐亞軍後正式入行，8年間在唔少劇集中都有出色表現。Tiffany更憑住高挑身材經常擔任「打女」角色，其爽朗個性亦深受觀眾喜愛！日前（9日）Tiffany就於中環出席活動派雪糕，吸引大批fans到場支持。唔少fan事後亦公開現場照，劉穎鏇極仙氣靚樣更獲激讚係TVB最靚花旦……
劉穎鏇極仙氣原圖曝光
劉穎鏇日前現身街頭活動吸引唔少人到場，活動後唔少fans都興奮於社交平台公開現場照，當中可見劉穎鏇以灰色上衣配牛仔褲示人，簡單搭配已經盡顯超優越身材！而在fans曬出的原圖中，劉穎鏇更係仙氣爆燈，仲不時對住鏡頭甜笑放電！
劉穎鏇力讚TVB最靚花旦
劉穎鏇靚爆嘅現場原圖隨即引來唔少人留言，更紛紛力讚劉穎鏇係TVB最靚花旦兼希望佢可以有更多出鏡機會：「她好漂亮，陽光大氣健康」、「來點打戲，TVB拍這麼多警匪片能讓她上嗎」、「她真的好靚 90後TVB演員裏真的只喜歡她！」、「簡直就是TVB最靚花旦」更有人大爆劉穎鏇零架子舉動：「自拍的時候她還拿她的袖子幫我擦手機鏡頭」！
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@itstiffanylau