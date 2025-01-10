27歲劉穎鏇原圖狀態超驚人 極仙氣靚樣派雪糕網民喪讚TVB最靚小花

27歲劉穎鏇（Tiffany）2016年奪得港姐亞軍後正式入行，8年間在唔少劇集中都有出色表現。Tiffany更憑住高挑身材經常擔任「打女」角色，其爽朗個性亦深受觀眾喜愛！日前（9日）Tiffany就於中環出席活動派雪糕，吸引大批fans到場支持。唔少fan事後亦公開現場照，劉穎鏇極仙氣靚樣更獲激讚係TVB最靚花旦……

