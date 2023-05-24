劉穎鏇打籃球零濾鏡照片流出 表情多多獲網民大讚：夠自然又可愛
劉穎鏇打籃球零濾鏡照片流出 戚眉見抬頭紋依然甜美
即將踏入26歲的Tiffany雖然年紀輕輕，但近年一直劇接劇，成為TVB力捧小花之一。身材高挑的她除了因姣好身段而大受歡迎，配合上她可愛甜美的外貌，令她一直是觀眾眼中的女神之一。近日她出席《Panasonic學界籃球邀請賽2023》，網上就流出她在賽場上的零濾鏡生圖。有指當日Tiffany的粉絲得意到場為其打氣，而身穿1號籃球衫，一頭All back高馬尾髮型的Tiffany在看到粉絲驚喜現身後，即時對鏡頭做出可愛表情，而其中一張動圖中更因為眼眉戚太高的關係，罕有地露出多條抬頭紋，不過勝在Tiffany眼仔碌碌夠可愛，即使見到抬頭紋，樣貌仍然十分甜美！
網民大讚自然又可愛
Tiffany面對鏡頭時毫不造作，大方地做出不同表情，即使露出抬頭紋亦未有刻意表情管理，獲不少網民大讚可愛兼夠晒自然。加上Tiffany一向偏運動型，在籃球場上穿上球衣，穿梭於賽事之中亦十分有型，令她再次吸引大批粉絲！
劉穎鏇騷小蠻腰馬甲線
劉穎鏇（Tiffany）一向出名身材高挑，以往不時都會以性感形象示人的她，今年年初在新劇《隱形戰隊》中亦保持這個傳統，更為了貼合角色的身分形象，比從前更努力操Fit自己。在日前播出的一集中，Tiffany就以被網民稱為「彩虹戰衣」的三點式泳衣示人，一頭飄逸的秀髮加上長腿、小蠻腰、馬甲線及蜜桃臀，令觀眾頻頻高呼「頂唔順」，大讚Tiffany集可愛與性感於一身，魅力指數爆燈。
劉穎鏇為著泳衣操出女性極限10％體脂
雖然，Tiffany自參選港姐以來已保持Fit爆身形，但有指，她為了劇中的打鬥場面及越來越少布的戲服，不得不再加強訓練，用了幾個月時間操出女性10%極限體脂，而身上所有的線條應有盡有，不但腰前馬甲線清晰可見及腰肢零贅肉，更將臀部由以往較平坦升呢至「蜜桃臀」，可以看得出Tiffany為了是次的角色落足心力，意志力驚人。
劉穎鏇港姐入行機會不斷
Tiffany參選2016年香港小姐競選而入行，賽前大熱的她在決賽當晚表現淡定，不但奪得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」，最後更勇奪港姐亞軍，成為三料港姐，而同屆冠軍和季軍分別為馮盈盈和陳雅思。Tiffany於當選後決定留港發展，並入讀藝員訓練班，致力成為一名出色的演員。
她在TVB的機會亦一浪接一浪，先是加入熱門節目《學是學非》擔任是非精，亦在2018年首次參演台慶劇《兄弟》，並首度獲提名《萬千星輝頒獎典禮2018》「新加坡最喜愛 TVB 女主角」、「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」及「最佳女配角」。及後，她又在《大步走》、《青春不要臉》等多部重頭劇中擔任重要角色，可見TVB對她的重用。
劉穎鏇44吋長腿超吸睛 苦呻：煩惱多！
身高176cm的Tiffany自參選以來，一對44吋長腿一直都是網民關注話題之一。而她在2021年《大步走》一劇中，因為飾演跑步健將而大條道理穿上各種跑步褲、熱褲，大曬長腿。當時不少網民均表示心心眼，不但大讚演技有進步，又指她陽光正面，已靚過好多當紅小花，更揚言「每晚睇劇就係睇劉穎鏇跑步」！
而在新劇《超能使者》中，Tiffany就苦呻一對長腿為她帶來不少麻煩，坦言「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功。」她又指，劇中全部打鬥戲都是親自上陣，再加上經常「零Pad」上陣，所以拍戲拍到周身瘀。但敬業的她笑言，少少傷痕沒問題，只要能夠做好場戲就好有滿足感。監製也給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拼搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」
傳劉穎鏇與男星車震險毀星途
入行後一直步步高陞的Tiffany，在2018年曾被傳媒指，她與當時的緋聞男友羅天宇胞弟、2016年港男胡㻗車震超過20分鐘！據悉，Tiffany得知後當眾灑淚，除了因為介意從此與車震一詞掛勾，更有指在報道出街翌日，獲TVB力捧的她已被高層照肺，為了星途只好狠斬與男方剛剛萌芽的情絲，令她傷上加傷！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！