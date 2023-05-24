劉穎鏇打籃球零濾鏡照片流出 表情多多獲網民大讚：夠自然又可愛

TVB小花劉穎鏇（Tiffany）近年劇接劇獲力捧，年紀輕輕的Tiffany除了有魔鬼身材，甜美的外表亦是其賣點之一，難怪近年觀眾緣都甚好，成為當紅小花之一！早前她出席某品牌舉辦的學界籃球邀請賽，一向運動型的她在賽場上表情多多，表現非常興奮，有網民在網上開心分享了零濾鏡合照，又另有零濾鏡的現場照片，圖中戚眉見抬頭紋的她仍然十分甜美，更獲網民大讚「夠晒自然又可愛」！