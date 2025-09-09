28歲「最強Body」深夜派福利 銀色吊帶高衩裙挑戰性感極限 網民暴動：索到爆！
有「最強Body」之稱的劉穎鏇（Tiffany），日前深夜突然在社交平台IG上連環更新兩輯靚相，以一身極度惹火的銀色吊帶高衩裙造型，俘虜大批粉絲，場面震撼！相中的她大方展示模特兒級的完美身段，一雙逆天長腿在裙擺下若隱若現，究竟這輯相片有多性感，竟能引發網民洗版式討論？
劉穎鏇深夜IG派福利 高衩裙盡騷逆天長腿
劉穎鏇在日前發布的帖文中，可見她身處於燈光昏暗的環境，身穿一件閃亮的銀色吊帶長裙，裙身剪裁極為貼身，完美勾勒出她零贅肉的S形曲線。最令人驚艷的是，裙子側面採用了超高衩設計，幾乎開到腰間，讓她那雙標誌性的筆直長腿一覽無遺。在其中一張相片中，劉穎鏇輕輕抬手撥弄秀髮，姿態優雅，女人味十足，與閃爍的裙子互相輝映，散發出強大氣場，讓粉絲的目光完全無法從她身上移開。
網民洗版式激讚劉穎鏇：簡直係黑夜明珠！
這兩輯性感照一出，立即在網上引發熱議，大批網民湧入劉穎鏇的IG留言區，反應極為熱烈，幾乎是一面倒地激讚她的完美體態。不少粉絲都表示被她的魅力所震懾，紛紛留言大讚：「真係索到爆！」、「呢個Body真係冇得輸！」、「條裙好靚，但你著得仲靚！」更有網民形容她在黑夜中閃閃發光的模樣，有如一顆明珠，留言稱：「黑夜明珠，好有氣質！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期