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26歲劉穎鏇近鏡現殘樣被狠批面目猙獰 遠鏡有長腿即瘋狂吸Like

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現年26歲的劉穎鏇（Tiffany）入行7年備受TVB力捧，在《超能使者》、《隱形戰隊》和尚未開播的《奪命提示》等劇中，都成為性感擔當，深受網民喜愛，但日前她在社交網分享了一輯穿著白色禮服的靚相，竟被網民狠批個樣殘到面目猙獰，更指她撞樣馬德鐘！

劉穎鏇 劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，被眼尖的網民發現每次接拍監製文偉鴻的作品都必定大賣性感。
劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，被網民發現每次接拍監製文偉鴻的作品都必定大賣性感。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 網民勁讚劉穎鏇擁有「最強Body」。
網民勁讚劉穎鏇擁有「最強Body」。（圖片來源：IG@itstiffanylau）

劉穎鏇 被指撞樣55歲馬德鐘

劉穎鏇在相中穿著一襲白色低胸短裙，大騷香肩、玉背和44吋半長腿，她更連po多張遠鏡和近鏡相，大讚自己造型簡約又有未來感！不過網民都驚訝指她在近鏡的照片中，個樣相當憔悴，不但雙眼現紅筋，更有超大眼袋，被網民狠批面目猙獰，更指她撞樣55歲的馬德鐘！有網民忍不住問她：「究竟經歷咗啲乜嘢？」

劉穎鏇 劉穎鏇是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐得主。
劉穎鏇是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐得主。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 劉穎鏇近鏡相被指殘到跌晒Watt。
劉穎鏇近鏡相被指殘到跌晒Watt。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 更被網民指「有啲似馬德鐘」！
更被網民指「有啲似馬德鐘」！（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 現年55歲的馬德鐘同26歲的劉穎鏇。
現年55歲的馬德鐘同26歲的劉穎鏇。（圖片來源：IG@joema_tak_chung / IG@itstiffanylau）

44吋半長腿令網民睇到心心眼

網民紛紛猜測劉穎鏇是因為最近正在趕拍新劇《飛常日誌》，才會捱到個樣勁殘，不過一見到劉穎鏇大騷長腿的遠鏡照，網民即心心眼，大讚她是「真正TVB最強Body」、「對腳正到」、「不知幾正」、「詆毀我女神」等，並認為劉穎鏇會在近鏡出現殘樣，全因攝影師影得太衰：「在中環見過幾次，真人的確比影相更靚，攝影師真係差左D」、「揸機者，有好大進步空間，浪費！」

劉穎鏇 即使劉穎鏇展示出大半個玉背，都唔及長腿吸睛。
即使劉穎鏇展示出大半個玉背，都唔及長腿吸睛。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 劉穎鏇身高1.76米5呎9吋），一對美腿曾公開量度過有44吋半長。
劉穎鏇身高1.76米（5呎9吋），一對美腿曾公開量度過有44吋半長。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 劉穎鏇最近正在趕拍新劇《飛常日誌》，飾演一名空姐，網民都好期待身形高䠷的她在劇中大玩制服誘惑。
劉穎鏇最近正在趕拍新劇《飛常日誌》，飾演一名空姐，網民都好期待身形高䠷的她在劇中大玩制服誘惑。（圖片來源：IG@itstiffanylau）
劉穎鏇 飛常日誌 歲月如歌 tvb節目巡禮2024 新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，而是叫《飛常日誌》，只得10集
新劇《飛常日誌》只得10集，由馬國明、高海寧和蔡思貝做主角，陳豪只屬客串，而劉穎鏇則飾演一名空姐。（圖片來源：TVB）
劉穎鏇 飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 劉穎璇都有黑絲look！
（圖片來源：TVB）
劉穎鏇 劉穎鏇的黑絲空姐look相當吸睛！她表示細細個就好鐘意睇劇集《衝上雲霄》，所以今次可以扮演空姐非常開心，但為著空姐制服，她直言要控制飲食去keep fit。
劉穎鏇的黑絲空姐look相當吸睛！她表示細細個就好鐘意睇劇集《衝上雲霄》，所以今次可以扮演空姐非常開心，但為著空姐制服，她直言要控制飲食去keep fit。（圖片來源：IG@brianchu0523）

26歲劉穎鏇被封為「御用賣肉妹」

26歲劉穎鏇2016年選港姐入行，憑擔任《學是學非》和《3日2夜》主持成功彈起，隨後在多套劇集都以性感造型登場，包括在《兄弟》穿背心短褲大曬長腿；《踩過界II》中飾演被強姦的演員；《鐵拳英雄》穿蕾絲上衣出場；《超能使者》半裸大曬美背等，被網民封為TVB「御用賣肉妹」。

劉穎鏇 剛開始喺《兄弟》都只係露小蠻腰。
剛開始喺《兄弟》都只係露小蠻腰。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉穎鏇 《踩過界II》飾演被性侵的女演員，場場戲都非常落力。
《踩過界II》飾演被性侵的女演員，場場戲都非常落力。（圖片來源：TVB《踩過界II》截圖）
劉穎鏇 喺《鐵拳英雄》就以蕾絲上衣出場。
喺《鐵拳英雄》就以蕾絲上衣出場。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
劉穎鏇 《超能使者》開始上位，場場都以性感打扮示人。
《超能使者》開始上位，場場都以性感打扮示人。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
劉穎鏇 劉穎鏇被鏡頭高炒，美好身材盡現。
《隱形戰隊》中就場場戲都穿小背心，繼續大曬驚人身形。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

《奪命提示》預告劉穎鏇激戰連場 逼爆上圍包唔住！

26歲的劉穎鏇入行7年機會不斷，在《超能使者》、《隱形戰隊》中博到盡極速上位，在新劇《奪命提示》打戲連場奠定TVB打女之位！TVB早前公布的「2023 TVB年中節目巡禮」8部劇集之中，只剩2套未安排播出，包括《異空感應》和《奪命提示》，《奪命提示》預告早已釋出，陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇等打到拳拳到肉，風格十足《隱形戰隊》姊妹作咁！

奪命提示 劉穎鏇 TVB早前公布的「2023 TVB年中節目巡禮」8部劇集之中，只剩2套未安排播出，包括《異空感應》和《奪命提示》。
TVB早前公布的「2023 TVB年中節目巡禮」8部劇集之中，只剩2套未安排播出，包括《異空感應》和《奪命提示》。（圖片來源：TVB）

劉穎鏇Bra Top上陣逼爆上圍包唔住

劉穎鏇在《奪命提示》飾演見習督察兼臥底，與張振朗有感情線，在預告片可見，劉穎鏇有唔少打戲，大展敏捷身手外，更露出性感身材，相當搶鏡！其中一場，劉穎鏇被綁後，成功掙脫，仲同敵人大打一場，在打鬥過程中，劉穎鏇外面穿一件網紋螢光長衫，再加白色bra Top，起飛腳同烏低身動作更被鏡頭高炒，傲人身材一覽無遺，逼爆上圍更是包唔住！

奪命提示 劉穎鏇 在打鬥過程中，劉穎鏇外面穿一件網紋螢光長衫，再加白色bra Top，起飛腳同烏低身動作更被鏡頭高炒，傲人身材一覽無遺，逼爆上圍更是包唔住！
在打鬥過程中，劉穎鏇外面穿一件網紋螢光長衫，再加白色bra Top，起飛腳同烏低身動作更被鏡頭高炒，傲人身材一覽無遺，逼爆上圍更是包唔住！（圖片來源：TVB）
奪命提示 劉穎鏇 26歲的劉穎鏇入行7年機會不斷，在《超能使者》、《隱形戰隊》中博到盡極速上位，在新劇《奪命提示》打戲連場奠定TVB打女之位！
26歲的劉穎鏇入行7年機會不斷，在《超能使者》、《隱形戰隊》中博到盡極速上位，在新劇《奪命提示》打戲連場奠定TVB打女之位！（圖片來源：TVB）

劉穎鏇郭柏妍「雙嬌」型爆對付壞蛋

另一幕是，劉穎鏇孖郭柏妍二人化身「性感雙嬌」穿上迷你格仔裙，以型爆造型對付壞蛋葉泓聲（Gordon），畫面非常吸睛！網友更大讚這個「長腿姊妹花福利」好過份！

奪命提示 劉穎鏇 劉穎鏇孖郭柏妍二人化身「性感雙嬌」穿上迷你格仔裙，以型爆造型對付壞蛋葉泓聲Gordon），畫面非常吸睛！
劉穎鏇孖郭柏妍二人化身「性感雙嬌」穿上迷你格仔裙，以型爆造型對付壞蛋葉泓聲（Gordon），畫面非常吸睛！（圖片來源：TVB）
奪命提示 劉穎鏇 網友更大讚這個「長腿姊妹花福利」好過份！
網友更大讚這個「長腿姊妹花福利」好過份！（圖片來源：TVB）

泊到碼頭成監製新寵

劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，拍完《超能使者》與《隱形戰隊》，Jazz已開拍的《奪命提示》繼續起用劉穎鏇擔任要角，更曾公開表示給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」早前開直播一齊睇《隱形戰隊》，監製更特意即場播出劉穎鏇正在拍劇的畫面，只見她又係身穿小背心與短褲，角色又係好好身手，看來劉穎鏇已坐穩新晉動作花旦之位，大把前途。

奪命提示 劉穎鏇 劉穎鏇打到周身傷！
劉穎鏇打到周身傷！（圖片來源：TVB）
奪命提示 劉穎鏇 隱形戰隊 劉穎鏇 劉穎鏇 《隱形戰隊》的監製Jazz與劉穎鏇一齊開直播。
《隱形戰隊》的監製Jazz與劉穎鏇一齊開直播。（圖片來源：IG@jazz_boon）
奪命提示 劉穎鏇 隱形戰隊 劉穎鏇 劉穎鏇 仲現場直播劉穎鏇正在拍新劇《奪命提示》其中一幕打戲。
仲現場直播劉穎鏇正在拍新劇《奪命提示》其中一幕打戲。（圖片來源：IG@jazz_boon）

曾被傳為富二代 實質上半工讀供自己讀大學

雖然​​劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，但她事後多次出面否認。曾表示自己剛回流香港時曾寄住於親友家，之後又因為要半工讀大學學位，所以沒法給家人家用。在接受訪問時，劉穎鏇表示希望可以盡快成功，能夠有足夠能力給予父母過上舒適生活。

劉穎鏇 ​​劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，不過她事後出面否認，表示憑自己半工讀完成大學學位。
​​劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，不過她事後出面否認，表示憑自己半工讀完成大學學位。（圖片來源：TVB）

曾車震被高層照肺施壓飛胡㻗保前途

16年港姐三料亞軍劉穎鏇一出道即被派做《學是學非》主持，2018年首次拍劇仲有得做台慶重頭劇《兄弟》第三女主角，女拳王角色硬淨有發揮，一出鏡更成為網民熱話！靚女有觀眾緣形象又健康，成為無綫重點培育力捧對象絕對係意料中事。不過當年劇集出街撞正被傳媒影到同羅天宇胞弟、16年港男胡㻗疑似車震，據悉劉穎鏇事後當眾灑淚，除了介意被標籤「車震」一族，實情係報道翌日已經被高層電召回台照肺，為保事業狠斬剛剛萌芽情絲，才是傷上加傷！

超能使者 大步走｜劉穎鏇曾車震照肺高層施壓 飛胡㻗保前途
選港姐時的劉穎鏇一直是大熱門。（圖片來源：新傳媒照片庫）
超能使者 大步走｜劉穎鏇曾車震照肺高層施壓 飛胡㻗保前途
據悉在見記者前，劉穎鏇已經先行被高層召見照肺。（圖片來源：新傳媒照片庫）
超能使者 大步走｜劉穎鏇曾車震照肺高層施壓 飛胡㻗保前途
劉穎鏇早年生日，胡㻗也在場。一直擁有共同朋友圈，不過劉穎鏇個 人社交網從不放與男友合照，反而胡㻗（上排中間）私相簿中不難發現劉穎鏇蹤影，可惜轉為戀人關係僅數月即出事。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@itstiffanylau、IG@joema_tak_chung、TVB、IG@brianchu0523、新傳媒照片庫、IG@jazz_boon、[email protected]

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