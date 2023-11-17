26歲劉穎鏇近鏡現殘樣被狠批面目猙獰 遠鏡有長腿即瘋狂吸Like
劉穎鏇 被指撞樣55歲馬德鐘
劉穎鏇在相中穿著一襲白色低胸短裙，大騷香肩、玉背和44吋半長腿，她更連po多張遠鏡和近鏡相，大讚自己造型簡約又有未來感！不過網民都驚訝指她在近鏡的照片中，個樣相當憔悴，不但雙眼現紅筋，更有超大眼袋，被網民狠批面目猙獰，更指她撞樣55歲的馬德鐘！有網民忍不住問她：「究竟經歷咗啲乜嘢？」
44吋半長腿令網民睇到心心眼
網民紛紛猜測劉穎鏇是因為最近正在趕拍新劇《飛常日誌》，才會捱到個樣勁殘，不過一見到劉穎鏇大騷長腿的遠鏡照，網民即心心眼，大讚她是「真正TVB最強Body」、「對腳正到」、「不知幾正」、「詆毀我女神」等，並認為劉穎鏇會在近鏡出現殘樣，全因攝影師影得太衰：「在中環見過幾次，真人的確比影相更靚，攝影師真係差左D」、「揸機者，有好大進步空間，浪費！」
26歲劉穎鏇被封為「御用賣肉妹」
26歲劉穎鏇2016年選港姐入行，憑擔任《學是學非》和《3日2夜》主持成功彈起，隨後在多套劇集都以性感造型登場，包括在《兄弟》穿背心短褲大曬長腿；《踩過界II》中飾演被強姦的演員；《鐵拳英雄》穿蕾絲上衣出場；《超能使者》半裸大曬美背等，被網民封為TVB「御用賣肉妹」。
《奪命提示》預告劉穎鏇激戰連場 逼爆上圍包唔住！
26歲的劉穎鏇入行7年機會不斷，在《超能使者》、《隱形戰隊》中博到盡極速上位，在新劇《奪命提示》打戲連場奠定TVB打女之位！TVB早前公布的「2023 TVB年中節目巡禮」8部劇集之中，只剩2套未安排播出，包括《異空感應》和《奪命提示》，《奪命提示》預告早已釋出，陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇等打到拳拳到肉，風格十足《隱形戰隊》姊妹作咁！
劉穎鏇Bra Top上陣逼爆上圍包唔住
劉穎鏇在《奪命提示》飾演見習督察兼臥底，與張振朗有感情線，在預告片可見，劉穎鏇有唔少打戲，大展敏捷身手外，更露出性感身材，相當搶鏡！其中一場，劉穎鏇被綁後，成功掙脫，仲同敵人大打一場，在打鬥過程中，劉穎鏇外面穿一件網紋螢光長衫，再加白色bra Top，起飛腳同烏低身動作更被鏡頭高炒，傲人身材一覽無遺，逼爆上圍更是包唔住！
劉穎鏇郭柏妍「雙嬌」型爆對付壞蛋
另一幕是，劉穎鏇孖郭柏妍二人化身「性感雙嬌」穿上迷你格仔裙，以型爆造型對付壞蛋葉泓聲（Gordon），畫面非常吸睛！網友更大讚這個「長腿姊妹花福利」好過份！
泊到碼頭成監製新寵
劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，拍完《超能使者》與《隱形戰隊》，Jazz已開拍的《奪命提示》繼續起用劉穎鏇擔任要角，更曾公開表示給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」早前開直播一齊睇《隱形戰隊》，監製更特意即場播出劉穎鏇正在拍劇的畫面，只見她又係身穿小背心與短褲，角色又係好好身手，看來劉穎鏇已坐穩新晉動作花旦之位，大把前途。
曾被傳為富二代 實質上半工讀供自己讀大學
雖然劉穎鏇從參選港姐時已經被傳為富二代，但她事後多次出面否認。曾表示自己剛回流香港時曾寄住於親友家，之後又因為要半工讀大學學位，所以沒法給家人家用。在接受訪問時，劉穎鏇表示希望可以盡快成功，能夠有足夠能力給予父母過上舒適生活。
曾車震被高層照肺施壓飛胡㻗保前途
16年港姐三料亞軍劉穎鏇一出道即被派做《學是學非》主持，2018年首次拍劇仲有得做台慶重頭劇《兄弟》第三女主角，女拳王角色硬淨有發揮，一出鏡更成為網民熱話！靚女有觀眾緣形象又健康，成為無綫重點培育力捧對象絕對係意料中事。不過當年劇集出街撞正被傳媒影到同羅天宇胞弟、16年港男胡㻗疑似車震，據悉劉穎鏇事後當眾灑淚，除了介意被標籤「車震」一族，實情係報道翌日已經被高層電召回台照肺，為保事業狠斬剛剛萌芽情絲，才是傷上加傷！
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