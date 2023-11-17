26歲劉穎鏇近鏡現殘樣被狠批面目猙獰 遠鏡有長腿即瘋狂吸Like

現年26歲的劉穎鏇（Tiffany）入行7年備受TVB力捧，在《超能使者》、《隱形戰隊》和尚未開播的《奪命提示》等劇中，都成為性感擔當，深受網民喜愛，但日前她在社交網分享了一輯穿著白色禮服的靚相，竟被網民狠批個樣殘到面目猙獰，更指她撞樣馬德鐘！