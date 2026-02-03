劉穎鏇新加坡泳池大派福利 比堅尼上陣盡顯「最強Body」
擁有「最強Body」美譽的劉穎鏇（Tiffany）近日趁工作空檔飛到新加坡度假，更在社交平台大派福利，分享一段在無邊際泳池戲水的性感片段。片中她穿上啡色單肩比堅尼，盡顯標誌性健美身材，背景是新加坡絕美城景，由白天玩到黑夜，畫面相當養眼，網民大讚她身材保持得宜。
劉穎鏇泳池大曬完美身材
片段中見劉穎鏇換上單肩斜膊泳裝，在酒店的無邊際泳池自在暢遊戲水。超貼身剪裁盡顯其完美胸形，腰間零贅肉，一雙長腿十分養眼。她又大玩自拍，在泳池邊欣賞天台美景，展露開心燦爛的笑容，看來玩得相當盡興。整個片段從白天拍到黑夜，配上新加坡城市天際線作背景，畫面極具視覺衝擊力。
Tiffany直呼要活在當下
忙於工作的劉穎鏇在片段中直呼要提醒自己活在當下，似乎對這次新加坡之旅特別珍惜。她上月尾剛去到馬來西亞出席粉絲見面會，大展歌喉贈興，工作行程相當緊密。不過她亦懂得在忙碌中抽空享受人生，這次新加坡度假明顯讓她放鬆不少，從她燦爛的笑容可見玩得十分開心。
網民大讚身材保持完美
劉穎鏇的泳池片段一出，立即引來網民熱烈討論。不少網民大讚她身材保持得宜，「腰間零贅肉真係好羨慕」、「呢個身材真係無得彈」、「Tiffany嘅身材管理真係一流」。亦有網民表示被她的正能量感染，「睇到佢咁開心自己都開心晒」、「提醒自己活在當下呢句好有意思」。
圖片來源：IG@itstiffanylau、劉穎鏇IG資料或影片來源：原文刊於新假期