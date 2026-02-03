劉穎鏇新加坡泳池大派福利 比堅尼上陣盡顯「最強Body」

擁有「最強Body」美譽的劉穎鏇（Tiffany）近日趁工作空檔飛到新加坡度假，更在社交平台大派福利，分享一段在無邊際泳池戲水的性感片段。片中她穿上啡色單肩比堅尼，盡顯標誌性健美身材，背景是新加坡絕美城景，由白天玩到黑夜，畫面相當養眼，網民大讚她身材保持得宜。