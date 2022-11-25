超能使者｜劉穎鏇水著相合輯：擺Pose展現超強Body！
《超能使者》劉穎鏇參考深田恭子擺性感Pose
今天（20日）官方在社交網站發布一條12秒全新相關預告片，並公開3大從未曝光的Open姐廣告畫面。預告片中看見劉穎鏇擺Pose甚有女神風範，但原來劉穎鏇雖然有模特兒身形，但在做出多個模特兒動作卻零天份，導演拍攝前更要專登找來日本女神深田恭子的寫真給劉穎鏇惡補。劉穎鏇笑說：「我覺得深田恭子好靚、係健康嘅Sexy，自己喺屋企試擺佢啲Pose時，我睇見自己都有啲怕醜。」
《超能使者》劉穎鏇被封「雨神」
性格保守的Tiffany坦言私下其實甚少性感打扮，故得悉要拍攝水著戲時也有點擔心：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都Make sure真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」
原來拍攝當日Tiffany一抵埗便落大雨，結果劇組要等足半小時才有工開，監製Jazz笑封Tiffany為「雨神」，並爆料指對方幾乎次次開工都落雨，Tiffany聞言「反擊」謂：「真係唔關我事，呢個係天氣問題，但我都唔介意大家開玩笑嘅。」
《超能使者》劉穎鏇出浴露背造型曝光
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》在31日開播，早前無綫亦播出《超能使者》的製作特輯。在製作特輯中，劉穎鏇出浴露背造型曝光，僅以毛巾蔽體的劉穎鏇看上去亦非常牙煙。在接受訪問時，劉穎鏇透露：「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」除此之外，網民亦紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉。劉穎鏇表示再開派遣都有特地跑步和控制飲食修身，自己在《超能使者》中的身形比選美時還要更瘦。
劉穎鏇自爆因腿長多煩惱
繼《兄弟》之後再次做打女的劉穎鏇，在拍攝前接受一連串的武術特訓。她坦言自己的一雙長腿為自己帶來不少煩惱：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功。」劉穎鏇又話全部打鬥戲都是親自上陣，再加上經常「零Pad」上陣，所以拍戲拍到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕沒問題，只要能夠做好場戲就好有滿足感。監製也給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」
下星期大結局劇透｜21-25集劇情：沈震軒異能黑化 歐瑞偉喪子復仇令眾人內訌
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情