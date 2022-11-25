超能使者｜劉穎鏇水著相合輯：擺Pose展現超強Body！

無綫55周年台慶劇《超能使者》於啟播前，在官方於社交網發放「深水埗Open姐（劉穎鏇Tiffany飾）」人物介紹預告片時，角色部份水著造型已率先曝光，並旋即惹起網民關注激讚Tiffany「最強Body」。萬眾期待的「足本版」日前終於播放，相信不少觀眾期待已久。