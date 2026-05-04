「籃球女神」劉穎鏇北上打波零死角美貌獲激讚 獨得25分成MVP 原來雙手隱藏秘密武器！

28歲港姐亞軍劉穎鏇前日北上廣州參加明星籃球嘉年華，在零濾鏡鏡頭下展現驚人球技，不僅連環射入三分球更獨得25分成為MVP，令內地網民大為震撼。這位擁有176cm高挑身材的籃球女神，在賽場上的專業表現完全顛覆了大眾對港姐花瓶的刻板印象，網民更發現她的雙手隱藏著令人意想不到的秘密武器。