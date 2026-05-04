「籃球女神」劉穎鏇北上打波零死角美貌獲激讚 獨得25分成MVP 原來雙手隱藏秘密武器！
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28歲港姐亞軍劉穎鏇前日北上廣州參加明星籃球嘉年華，在零濾鏡鏡頭下展現驚人球技，不僅連環射入三分球更獨得25分成為MVP，令內地網民大為震撼。這位擁有176cm高挑身材的籃球女神，在賽場上的專業表現完全顛覆了大眾對港姐花瓶的刻板印象，網民更發現她的雙手隱藏著令人意想不到的秘密武器。
劉穎鏇廣州賽場火力全開獨得25分
前日劉穎鏇與譚俊彥、張振朗、戴祖儀等TVB藝人組成明星籃球精英隊，遠赴廣州參與表演賽，迎戰由前中國男籃國手孟鐸領軍的專業隊伍。穿上紫色24號球衣的劉穎鏇在比賽中表現極為搶眼，無論進攻還是防守都展現出專業水準，多次在外線命中關鍵三分球，切入和傳球同樣極具威脅性。最終她憑藉個人獨得25分的超凡表現，毫無懸念地成為全場MVP，完全不像平日忙於拍戲的藝人，反而更像經驗豐富的籃球健將。
劉穎鏇謙虛回應將功勞歸於團隊
賽後劉穎鏇在社交平台上謙虛地表示，將所有功勞歸於團隊合作，並感謝隊友的努力和觀眾的熱情支持。她沒有因為個人出色表現而居功自傲，反而展現出良好的體育精神和團隊意識。不過她的精湛球技早已在網絡上掀起熱烈討論，內地網民對這位港姐的籃球實力感到相當驚訝，紛紛表示完全改觀。
劉穎鏇學生時期已是籃球隊成員
事實上劉穎鏇的出色球技並非一朝一夕練成，她在學生時期便已是籃球隊的正式成員，擁有紮實的籃球基礎。2016年她參選香港小姐勇奪亞軍及最上鏡小姐後，憑藉176cm的模特兒高挑身材與健康性感形象，一直深受粉絲愛戴。然而這位女神不僅僅擁有亮麗外表，更隱藏著令人驚豔的運動細胞，被網民封為球場上的「最強Body」，完全搣甩了港姐花瓶的污名。
網民發現劉穎鏇戴美甲打波成熱話
有眼尖的網民從比賽影片中發現，劉穎鏇的運球和投籃姿勢都非常標準專業，更有趣的是她竟然「戴著美甲打球」，卻絲毫不影響其出色發揮。網民紛紛留言大讚「全場MVP，下下三分球，Tiffany要把我迷成智障」、「可以打女子職業籃球」、「她是真會打球，建議拍一部籃球火港版」、「全場最專業」、「真人確實好靚」、「素顏太漂亮」、「太厲害了」、「好喜歡她，運動叻又靚女」，對她的球技和美貌都讚不絕口。
圖片來源：小紅書、小紅書圖片、ig@itstiffanylau資料或影片來源：原文刊於新假期