27歲劉穎鏇被野生捕獲 高䠷身材成焦點 腰線到粉絲呢個位置！
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27歲的劉穎鏇是2016年港姐的亞軍兼最上鏡小姐，其美貌廣受公認。她的甜美外表配上高挑誘人的身材，身高1米76，擁有一雙逆天長腿。劉穎鏇熱愛打籃球，因此被譽為籃球女神，出道後迅速吸引了許多粉絲！
劉穎鏇大騷無濾鏡逆天長腿
網民最近在社交網上分享了一張與劉穎鏇的合照，並留言說：「好開心呀！NBA名人賽結束後出來，偶遇到了Tiffany@劉穎鏇。她真的好nice啊！雖然她當時在講電話，但當我叫她Tiffany時，她馬上停下來與我互動拍照，真人比在電視上看到的更好看、更瘦、更美。」照片中可以看到劉穎鏇穿著貼身褲，展現她修長的美腿，腰線甚至高達粉絲的胸口位置，相當引人注目。
回顧上屆女飛躍得主劉穎鏇 拍完1劇就入雪櫃
2023年的女飛躍得主為入行7年的劉穎鏇（Tiffany），Tiffany連續獲提名4年，終於在去年成功獲得女飛躍獎項。不過Tiffany在年初拍完《奪命提示》就被雪藏，沒有新劇又沒有綜藝拍，資源反而落在同為港姐出身的陳曉華身上。劉穎鏇直至今年年底才有機會復出，在《歡樂滿東華》搏命表演拉巴士。
圖片來源：小紅書圖片、IG@itstiffanylau、Facebook@劉穎鏇 Tiffany Lau、TVB