27歲TVB索腿小花騷世一球技 逆天長腿引網民力讚：打得又睇得

現年27歲的劉穎鏇（Tiffany）2016年參選港姐被視為大熱，最後勇奪亞軍暨最上鏡小姐。劉穎鏇入行後拍攝不少劇集，去年更憑《隱形戰隊》、《靈戲逼人》等作品於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步女藝員」，人氣急升！而擁有超Fit身材兼176cm身高的她更獲網民封為「新一代逆天長腿女神」！不過劉穎鏇唔止顏值出眾，曾為籃球校隊成員的她，球技亦相當出色！

