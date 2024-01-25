飛常日誌｜26歲劉穎鏇女神look「6秒行路」爆紅 美國高中陳年校園照出土
劉穎鏇「6秒行路」睇到網民嘩嘩聲
劉穎鏇在最新一集中再次成為焦點，她以一身女人味滿瀉的白色淑女套裝現身，充滿自信的「6秒行路」步姿大騷fit爆身形，再加上她充滿魅力的甜美笑容，火速得到網民的歡心，在網上引起熱烈討論，大讚她的身材保持得非常完美：「真係好靚」、「長腿電眼美若天仙」、「真係好正」、「靚過空姐制服」，得到眾多觀眾一致認同。
劉穎鏇狂曬語言天份
此外，劉穎鏇在這一集中展現了她出色的語言天賦！劇情描述了Jackie（蔡思貝 飾）和Joyce（高海寧 飾）想要幫助一位土耳其旅客，但由於語言不通，幸運的是劉穎鏇及時出現並以流利的土耳其語幫助她們解決困境。同場演出的楊尚偉（馬國明 飾）和劉穎鏇兩位前任也在該場景正式相遇。劉穎鏇在一次直播中坦言這場戲對她來說是一個很大的挑戰，她表示：「今次係第一次接觸土耳其話，拍攝時真係安排咗土耳其人喺現場，佢幫我執正咗好多發音。」蔡思貝在旁邊說道：「嗰場戲佢做得好好，同埋都好大壓力，因為佢要演到講得好流暢咁，仲要講一大段嘢，我就好舒服咁喺側邊聽住同睇住。」
劉穎鏇美國讀書校園照出土
自小在美國洛杉磯生活的劉穎鏇，在紐約的New Avenue School讀高中，並於2015年升讀加州大學河濱分校工商管理系。直到2016年由美國回香港參加香港小姐競選，最後贏得「亞軍」、「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」共3個獎項後才選擇在香港演藝圈發展。有不少網民對在美國生活時期的劉穎鏇感到好奇，近日有劉穎鏇的校友，將她昔日的高中舊照放上小紅書，揭示了她當時甜美的長相和高挑的身材。原來劉穎鏇在美國留學期間已是校內的焦點人物，並且還是籃球校隊的一員，曾代表學校參加加州的比賽，並獲得亞軍的佳績。
劉穎鏇自爆睇都未睇過
這些舊照片中除了有劉穎鏇和籃球隊成員的合照外，還有劉穎鏇和同學們聚會時拍攝的照片。其中一張照片更展示了Tiffany與同學們擺起甫士時合照的情景，顯示她與朋友之間的良好關係。雖然合照中有一大群同學，但由於Tiffany的高人氣和標致的外貌，令網友一眼就能辨認出她，紛紛留言稱讚：「太可愛了吧！」、「被Tiffany的美貌迷暈了！」劉穎鏇接受傳媒訪問時坦言這批照片自己從未看過，並稱這些都是自己約14至17歲左右所影的照片，是她很珍貴的回憶。
劉穎鏇入行7年 4度提名飛躍進步女藝員
連續四年提名飛躍進步女藝員的Tiffany，聽到頒獎嘉賓讀出自己的名字後來不及反應，但很快地便喜極而泣，下意識忍不住用手掩蓋著自己的喊樣。坐在另一枱的陳山聰馬上走到Tiffany身邊拍手支持，劉佩玥也主動送上擁抱祝賀她。她邊喊邊走，好不容易才平復心情走到頒獎禮台上。劉穎鏇領獎時已淚流滿面，她邊喊邊說：「原來眨眼我入行7年，多謝公司畀機會我喺劇集及綜藝，如果唔係有咁多機會，就冇咁多人認識劉穎鏇，多謝珍姐﹑樂小姐及曾先生，仲有山聰﹑阿Moon（劉佩玥），我知自己好多不足，好多謝文偉鴻，畀好多唔同角色我，畀觀眾見到我做到唔同角色，多謝爸爸媽媽，多謝佢哋無論如何都咁支持我。」
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