飛常日誌｜26歲劉穎鏇女神look「6秒行路」爆紅 美國高中陳年校園照出土

現年26歲的劉穎鏇（Tiffany）早前在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，奪「飛躍進步女藝員」一獎項備受外界注目，擁有176cm高挑身形的她近日在新劇《飛常日誌》中飾演性感黑絲空姐「Karmen」，成功搣甩「打女」稱號兼俘虜宅男歡心，她更在最新一集中以一段「6秒行路」的片段引爆網絡……