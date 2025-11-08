劉穎鏇拍節目獲狂送花｜相隔9年重聚麥美恩 竟被要求「空運靚仔」贈興？
「是非精」劉穎鏇（Tiffany）與麥美恩（Mayanne）相隔9年再合體！在今晚（8日）播出的台慶綜藝《空運世一》中，Tiffany特地從歐洲空運禮物送贈師姐，場面超Sweet，誰知Mayanne竟反過來向她提出一個搞笑要求，更意外洩露自己渴望「脫單」的心，究竟發生了什麼事？
麥美恩收禮竟語出驚人 要求劉穎鏇空運靚仔
今晚播出的節目迎來驚喜環節，與劉穎鏇同為「是非精」出身的師姐麥美恩友情亮相。為了紀念二人繼《學是學非》後、相隔9年再於綜藝節目合體，Tiffany非常有心，專誠將在比利時搜羅的朱古力及荷蘭的繡球花空運回港送給Mayanne。Mayanne收到這份新鮮直送的禮物時，立即大拋浮誇驚喜表情包，更搞笑問Tiffany是否「敬老」。在一輪溫馨互動後，Mayanne突然對Tiffany說：「平時應該男仔做嘅嘢，你做齊晒，咁啲男仔點算呢你話？」隨後更語出驚人，著Tiffany下次可以考慮從外國「空運靚仔」回港送給她，一句話盡顯其渴望「脫單」的決心，場面爆笑！
劉穎鏇遊歐洲拍外景 嚐純可可豆苦到五官扭曲
在今集節目中，劉穎鏇與洪永城遠赴荷蘭及比利時拍攝，過程相當愉快。在有「全球最大鮮花出口國」之稱的荷蘭，人見人愛的Tiffany魅力沒法擋，在參觀鬱金香溫室期間，獲員工厚待，對方不斷送上一束又一束的鬱金香，讓拍檔洪永城也忍不住說：「係咁有人送花畀 Tiffany！」而在比利時的朱古力工廠，Tiffany更盡顯青澀純真一面，當她品嚐純度100%的可可豆時，立即露出「苦到爆炸」的可愛表情，五官都乸埋一堆，之後更忍不住好奇追問若無其事的洪永城：「點解你唔覺得苦嘅？」洪永城則笑言：「因為我感受過更加苦嘅人生。」
9年是非精情誼回帶 節目首播收視即奪冠
劉穎鏇與麥美恩因9年前合作《學是學非》而結為好友，這次是二人難得再度於綜藝節目中同框，勾起不少觀眾回憶。這次她們合體的全新台慶綜藝《空運世一》，是無綫為慶祝58周年台慶而隆重推出的節目之一，內容深入探索香港空運業如何達成「世一」成就。節目上周六首播後反應熱烈，最高收視錄得18點，成為上個周末的收視冠軍，足證新鮮的題材深受觀眾歡迎，也讓人更期待今晚「是非精」合體的精彩火花。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期