劉穎鏇拍節目獲狂送花｜相隔9年重聚麥美恩 竟被要求「空運靚仔」贈興？

「是非精」劉穎鏇（Tiffany）與麥美恩（Mayanne）相隔9年再合體！在今晚（8日）播出的台慶綜藝《空運世一》中，Tiffany特地從歐洲空運禮物送贈師姐，場面超Sweet，誰知Mayanne竟反過來向她提出一個搞笑要求，更意外洩露自己渴望「脫單」的心，究竟發生了什麼事？