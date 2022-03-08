劉綽琪放近照惹關注 面頰凹陷極憔悴 身世坎坷 先後喪母喪夫再喪父

已淡出娛樂圈多年的無綫前藝人劉綽琪，18年從美國回流香港，曾因知識產權問題與諮詢律師發生糾紛鬧上法庭，受訪時自爆患有人格障礙症，之後再無公開露面。日前劉綽琪在社交網上載近照，見她消瘦不少，雙頰凹陷面容憔悴，多年來經歷摯親一個一個離去，劉綽琪精神狀態大受影響。對於突然暴瘦惹網民關注，劉綽琪回應想減多幾磅。