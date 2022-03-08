劉綽琪放近照惹關注 面頰凹陷極憔悴 身世坎坷 先後喪母喪夫再喪父
已淡出娛樂圈多年的無綫前藝人劉綽琪，18年從美國回流香港，曾因知識產權問題與諮詢律師發生糾紛鬧上法庭，受訪時自爆患有人格障礙症，之後再無公開露面。日前劉綽琪在社交網上載近照，見她消瘦不少，雙頰凹陷面容憔悴，多年來經歷摯親一個一個離去，劉綽琪精神狀態大受影響。對於突然暴瘦惹網民關注，劉綽琪回應想減多幾磅。
劉綽琪喪夫後回流返港
47歲的無綫前藝人劉綽琪，早年退出幕前在外地生活，15年宣布與外籍男友結婚，但原來男友已患有淋巴癌，結果婚後兩年不幸病逝，劉綽琪經歷喪夫之痛後於18年從美國返港。
劉綽琪承認厭力大要食藥
喪夫後的劉綽琪表面上積極面對人生，不過19年她因知識產權問題與諮詢律師發生糾紛，並在庭外接受傳媒訪問時直言壓力好大，自爆患上人格障礙症，每日都要食藥，更匿埋屋企喊。劉綽琪的精神狀態令人擔心，此後她未有再作公開露面，生活非常低調。
劉綽琪自小體弱多病-突然暴瘦惹網民擔心
劉綽琪的人生路非常崎嶇，自小與媽媽相依為命的她，在14歲時親眼見到媽媽上吊自殺，令她留下童年陰影，而且劉綽琪是長期病患者，曾患有哮喘病及腦癇症，17年外籍丈夫病逝後，近年再經歷喪父。雖然劉綽琪在引退多年，但網民對她的近況依然關心，對於她突然暴瘦憔悴，有網民擔心留言問候，叫她要注意身體健康，不過劉綽琪就回應表示自己一齊安好，仲以英文答：「我喜歡瘦，還是很胖、想減多幾磅……」
關鍵詞劉綽琪
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_oh_kei、[email protected]劉綽琪
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