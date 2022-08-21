劉芷君 Aster Lau

聲夢傳奇2｜XIX成員Aster Lau劉芷君《特務J》跳唱片段成熱搜！

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Aster劉芷君今年14歲，是《聲夢傳奇2》的大熱參賽者！XiX女團中的劉芷君，對唱歌跳舞表演均甚有熱誠，由於Aster 劉芷君曾於公開表演片段《特務J》，節目未播出前已獲高度關注，更被指有潛力接師姐鍾柔美（Yumi）棒！

劉芷君9歲已是香港藝術體操港隊運動員

Aster 劉芷君 9歲已是香港藝術體操港隊運動員 ，曾經演唱蔡依林《特務J》的跳舞片段並獲好評，被指有潛力接師姐鍾柔美棒；網友讚賞她「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」、「好吸睛」，被指有潛力接師姐Yumi棒。

劉芷君 aster Aster Lau 劉芷君 聲夢JUNIOR
劉芷君幼承庭訓多才多藝，不但是《聲夢Junior》大熱，更有機會直入《聲夢傳奇2》！ （圖片來源：TVB.com）
劉芷君 aster 高難度的體操動作，對Aster來說絕對無問題！
高難度的體操動作，對Aster來說絕對無問題！（圖片來源：[email protected]

劉芷君演出《特務J》不比「師姐」鍾柔美輸蝕

Aster劉芷君早前的《特務J》跳唱片段，在網上掀起了一定程度討論。

劉芷君 aster Aster劉芷君參加「回歸盃青少年拉闊歌唱大賽」，選唱《特務J》。
Aster劉芷君參加「回歸盃青少年拉闊歌唱大賽」，選唱《特務J》。（圖片來源：TVB.com）
劉芷君 aster 去年的參賽表演中，得到「最佳台風獎」。
去年的參賽表演中，得到「最佳台風獎」。（圖片來源：TVB.com）
劉芷君 aster
（圖片來源：TVB.com）

Aster劉芷君早獲《聲夢傳奇》音樂總監 Johnny Yim賞識！

去年7月劉芷君首度參加「回歸盃青少年拉闊歌唱大賽」，是第一次參加大型公開組歌唱比賽。除了有live band現場伴奏，仲有《聲夢傳奇》音樂總監Johnny Yim 做大會主席評判。劉芷君在比賽中得到「最佳台風獎」和季軍。

劉芷君 aster 劉芷君去年7月參賽獲獎，與Johnny Yim合照。
劉芷君去年7月參賽獲獎，與Johnny Yim合照。（圖片來源：[email protected]

《聲夢JUNIOR》專揀童星 最後4強入選《聲夢傳奇2》

無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年。經過去年底大型遴選，製作組選出28名青少年參與集訓，再從中挑選出18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲！

節目組根據各人所長，將18位參賽者分成3組，分別為Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及對戰，最後的4強參賽者會獲得《聲夢傳奇2》參賽資格。

常見問題

《聲夢傳奇2》有那幾位Junior學員參賽？

《聲夢Junior》有六位學員以組合名義參賽，成員年紀最細13歲⋯⋯詳情請看

《聲夢傳奇2》有那幾位導師？

遴選評判除曾志偉及樂易玲，還有八位導師⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB.com

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