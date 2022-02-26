聲夢JUNIOR｜Aster Lau劉芷君《特務J》跳唱片段成熱搜！

Aster劉芷君今年14歲，是全新節目《聲夢JUNIOR》的大熱參賽者！有別於《聲夢傳奇》，《聲夢JUNIOR》主力集中培訓年僅11至15歲、對唱歌跳舞表演均甚有熱誠的青少年。由於Aster 劉芷君曾於公開表演片段《特務J》，節目未播出前已獲高度關注，更被指有潛力接師姐鍾柔美（Yumi）棒！