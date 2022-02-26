聲夢JUNIOR｜Aster Lau劉芷君《特務J》跳唱片段成熱搜！
Aster劉芷君今年14歲，是全新節目《聲夢JUNIOR》的大熱參賽者！有別於《聲夢傳奇》，《聲夢JUNIOR》主力集中培訓年僅11至15歲、對唱歌跳舞表演均甚有熱誠的青少年。由於Aster 劉芷君曾於公開表演片段《特務J》，節目未播出前已獲高度關注，更被指有潛力接師姐鍾柔美（Yumi）棒！
劉芷君9歲已是香港藝術體操港隊運動員
Aster 劉芷君 9歲已是香港藝術體操港隊運動員 ，曾經演唱蔡依林《特務J》的跳舞片段並獲好評，被指有潛力接師姐鍾柔美棒；網友讚賞她「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」、「好吸睛」，被指有潛力接師姐Yumi棒。
劉芷君演出《特務J》不比「師姐」鍾柔美輸蝕勢入選《聲夢2》
Aster劉芷君早前的《特務J》跳唱片段，在網上掀起了一定程度討論。
Aster劉芷君早獲《聲夢傳奇》音樂總監 Johnny Yim賞識！
去年7月劉芷君首度參加「回歸盃青少年拉闊歌唱大賽」，是第一次參加大型公開組歌唱比賽。除了有live band現場伴奏，仲有《聲夢傳奇》音樂總監Johnny Yim 做大會主席評判。劉芷君在比賽中得到「最佳台風獎」和季軍。
《聲夢JUNIOR》專揀童星 最後4強入選《聲夢傳奇2》
無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年。經過去年底大型遴選，製作組選出28名青少年參與集訓，再從中挑選出18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲！
節目組根據各人所長，將18位參賽者分成3組，分別為Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及對戰，最後的4強參賽者會獲得《聲夢傳奇2》參賽資格。