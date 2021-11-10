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82歲劉詩昆為1歲愛女劉蓓蓓舉行豪華生日會 全城名人齊賀

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撰文：東方新地

國寶級鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎於去年11月在美國誕下愛女，取名劉蓓蓓，乳名叫貝貝，為慶祝貝貝一歲生日，日前特別舉行慶祝派對，多位城中名人到賀送上祝福。82歲的劉詩昆與囡囡年紀雖然相差81年，但父女情深，現場更播放了孫穎為囡囡演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻，一家三口幸福滿瀉。

撰文：東方新地 圖片：IPS提供圖片、東方新地圖片庫、[email protected]

劉詩昆與太太孫穎日前為愛女劉蓓蓓慶祝1歲生日。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆與太太孫穎日前為愛女劉蓓蓓慶祝1歲生日。（圖片來源：IPS提供圖片）

劉詩昆廣邀城中名人

82歲的劉詩昆日前在中環一間高級餐廳為1歲愛女劉蓓蓓(乳名貝貝)舉行生日派對，一眾名人嘉賓到賀，包括全國人大代表常委譚耀宗、全國政協委員盧文端、陳凱韻(甘比)與女兒、慈善女王趙曾學韞女士、趙無極家族畫廊總裁、香港旅遊大使Arthur deVillepin、香港設計之父Henry Steinr、蘇富比香港負責人蔣異、龐董晶怡、雷林静怡、鄧鉅明伉儷、楊哲安與楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐等等。

劉詩昆與太太孫穎抱住囡囡滿場飛，與賓客打招呼。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆與太太孫穎抱住囡囡滿場飛，與賓客打招呼。（圖片來源：IPS提供圖片）
不少名人都一家大細前來參加劉蓓蓓的生日派對。（圖片來源：IPS提供圖片）
不少名人都一家大細前來參加劉蓓蓓的生日派對。（圖片來源：IPS提供圖片）
（圖片來源：）
甘比帶埋囡囡出席。（圖片來源：IPS提供圖片）
82歲劉詩昆為1歲愛女劉蓓蓓舉行豪華生日會 全城名人齊賀
薛嘉麟和太太諸葛紫岐都是座上客。（圖片來源：IPS提供圖片）

播放愛的視頻

當日派對佈置非常華麗，到處都是壽星女的可愛靚相，大門口又有劉詩昆的全家福，生日派對包括下午茶和晚宴時段。在晚宴上，大會首先播放《劉蓓蓓心聲》視頻，展示多段她跟父母一起的可愛生活片段，並由孫穎親自講述貝貝一年來成長軌跡。此外，現場播放了孫穎為女女演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻。

嘉賓一進大門，便看見劉詩昆一家三口的溫馨幸福的巨大入場佈景板，背後連接維多利亞港的怡人景致。（圖片來源：IPS提供圖片）
嘉賓一進大門，便看見劉詩昆一家三口的溫馨幸福的巨大入場佈景板，背後連接維多利亞港的怡人景致。（圖片來源：IPS提供圖片）
場地的精美佈置，令每位嘉賓都稱讚父母劉詩昆與孫穎的用心。派對以貝殼珍珠為主題，代表愛女貝貝的珍貴。場內設有五彩斑斕的Swarovski水晶相伴電視幕牆，以人手搭建，別具心思，電視裡不斷迴播著貝貝的可愛照片和視頻。（圖片來源：IPS提供圖片）
場地的精美佈置，令每位嘉賓都稱讚父母劉詩昆與孫穎的用心。派對以貝殼珍珠為主題，代表愛女貝貝的珍貴。場內設有五彩斑斕的Swarovski水晶相伴電視幕牆，以人手搭建，別具心思，電視裡不斷迴播著貝貝的可愛照片和視頻。（圖片來源：IPS提供圖片）
印上壽星女劉蓓蓓可愛樣子的生日蛋糕非常精美，至於派對佳餚方面，有白松露、魚子醬、頂級和牛、麥芽糖純雪白（北海道十勝）牛奶生日蛋糕，Chateau紅酒，以及精心製作的《秋日四重奏》晚宴，價值不菲。（圖片來源：IPS提供圖片）
印上壽星女劉蓓蓓可愛樣子的生日蛋糕非常精美，至於派對佳餚方面，有白松露、魚子醬、頂級和牛、麥芽糖純雪白（北海道十勝）牛奶生日蛋糕，Chateau紅酒，以及精心製作的《秋日四重奏》晚宴，價值不菲。（圖片來源：IPS提供圖片）

劉家千金萬千寵愛

作為主人家的孫穎，當晚配戴價值過億的彩鑽蝴蝶胸針，由960顆大小彩鑽打造，是Chopard家族的傳世之寶，特別為壽星女貝貝所打造。此外，Tiffany&Co.亦為壽星女設計了一枚「秋天喁語」的橙黃寶石戒指，意指貝貝出生的地方，漫天紅黃葉子爛漫飛舞。而貝貝當日所穿的服飾，則是由梁詠琪丈夫Sergio主理的西班牙皇室品牌Nanos所送贈。

派對音樂的選擇也非常用心，由劉詩昆及孫穎這兩位音樂大師親自一一挑選，從古典到流行、由經典到現代，滿足了30後至00後的耳朵，令來賓都感到愉悅歡騰。（圖片來源：IPS提供圖片）
派對音樂的選擇也非常用心，由劉詩昆及孫穎這兩位音樂大師親自一一挑選，從古典到流行、由經典到現代，滿足了30後至00後的耳朵，令來賓都感到愉悅歡騰。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆為愛女生日花盡心思，他更與來賓祝酒，場面好熱鬧。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆為愛女生日花盡心思，他更與來賓祝酒，場面好熱鬧。（圖片來源：IPS提供圖片）

劉詩昆為李雲迪求情

早前鋼琴家李雲迪涉在北京嫖娼被捕，有消息表示李雲迪將很快會離開中國內地，而他出事後被一沉百踩，只有劉詩昆在公開活動上，曾出面為李雲迪求情：「李雲迪在鋼琴上還是很有才能的，所以出了這件事情我也覺得很意外，很遺憾。他很年輕，應該給他更多的機會，讓他以後再走上一個更正確的路。」劉詩昆表示為李雲迪的事感到痛心，當然不希望這樣的事情發生在他身上，不過既然事情已經發生了，他覺得社會應該給他一個機會，讓他振作起來，好好地彈琴，為社會及公眾服務，不要把他一棍子打死。

劉詩昆成為首位公開撐李雲迪的名人。（圖片來源：東方新地圖片庫）
劉詩昆成為首位公開撐李雲迪的名人。（圖片來源：東方新地圖片庫）
李雲迪受負面新聞影響，大好前途盡毀。（圖片來源：東方新地圖片庫）
李雲迪受負面新聞影響，大好前途盡毀。（圖片來源：[email protected]

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