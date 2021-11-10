82歲劉詩昆為1歲愛女劉蓓蓓舉行豪華生日會 全城名人齊賀
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劉詩昆廣邀城中名人
82歲的劉詩昆日前在中環一間高級餐廳為1歲愛女劉蓓蓓(乳名貝貝)舉行生日派對，一眾名人嘉賓到賀，包括全國人大代表常委譚耀宗、全國政協委員盧文端、陳凱韻(甘比)與女兒、慈善女王趙曾學韞女士、趙無極家族畫廊總裁、香港旅遊大使Arthur deVillepin、香港設計之父Henry Steinr、蘇富比香港負責人蔣異、龐董晶怡、雷林静怡、鄧鉅明伉儷、楊哲安與楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐等等。
播放愛的視頻
當日派對佈置非常華麗，到處都是壽星女的可愛靚相，大門口又有劉詩昆的全家福，生日派對包括下午茶和晚宴時段。在晚宴上，大會首先播放《劉蓓蓓心聲》視頻，展示多段她跟父母一起的可愛生活片段，並由孫穎親自講述貝貝一年來成長軌跡。此外，現場播放了孫穎為女女演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻。
劉家千金萬千寵愛
作為主人家的孫穎，當晚配戴價值過億的彩鑽蝴蝶胸針，由960顆大小彩鑽打造，是Chopard家族的傳世之寶，特別為壽星女貝貝所打造。此外，Tiffany&Co.亦為壽星女設計了一枚「秋天喁語」的橙黃寶石戒指，意指貝貝出生的地方，漫天紅黃葉子爛漫飛舞。而貝貝當日所穿的服飾，則是由梁詠琪丈夫Sergio主理的西班牙皇室品牌Nanos所送贈。
劉詩昆為李雲迪求情
早前鋼琴家李雲迪涉在北京嫖娼被捕，有消息表示李雲迪將很快會離開中國內地，而他出事後被一沉百踩，只有劉詩昆在公開活動上，曾出面為李雲迪求情：「李雲迪在鋼琴上還是很有才能的，所以出了這件事情我也覺得很意外，很遺憾。他很年輕，應該給他更多的機會，讓他以後再走上一個更正確的路。」劉詩昆表示為李雲迪的事感到痛心，當然不希望這樣的事情發生在他身上，不過既然事情已經發生了，他覺得社會應該給他一個機會，讓他振作起來，好好地彈琴，為社會及公眾服務，不要把他一棍子打死。