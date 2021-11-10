82歲劉詩昆為1歲愛女劉蓓蓓舉行豪華生日會 全城名人齊賀

國寶級鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎於去年11月在美國誕下愛女，取名劉蓓蓓，乳名叫貝貝，為慶祝貝貝一歲生日，日前特別舉行慶祝派對，多位城中名人到賀送上祝福。82歲的劉詩昆與囡囡年紀雖然相差81年，但父女情深，現場更播放了孫穎為囡囡演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻，一家三口幸福滿瀉。

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