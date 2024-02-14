嫁84歲劉詩昆後二變四 47歲孫穎連炒三家傭寧親力親為全職湊仔
劉詩昆 孫穎二變四後首度情人節
孫穎與丈夫劉詩昆自誕下大女劉蓓蓓（貝貝）與小兒子劉天天，從二人世界到四人同行，日前見他們二人拖着大女兒貝貝，孫穎背着天天，一家四口在中環碼頭出海度歲，樂也融融。
孫穎怒揭家傭惡行：凍水淋小朋友
當日一家身旁未見家傭隨行，孫穎直言家中本來四名外籍家傭，早前在美國時其中三人因失職先後被「炒魷」，現只剩一人，她說：「因為時代太快，要培訓嘅我情願培訓我囡囡，佢哋實在刺激到我神經，試過沖涼向小朋友用凍水照頭淋！」
直言好心痛：佢哋係冇用心
孫穎續指：「有時自己做體力攰少少，全職帶小朋友仲可以享受溫馨。佢哋唔係虐待，係冇用心，我真係好心痛，不過我唔驚，之後都會請返，都算係一種好好嘅歷練。」
甜爆老公由愁容變笑容
孫穎原是劉詩昆徒弟，也是鋼琴家，適逢今天情人節，她在網上發文：「人生最珍貴的不是財富，而是一份真摯的情誼。從數年前時常見你愁容滿面，到如今笑口常開，我深深感受到了喬治桑（鋼琴家蕭邦的愛人）的痛與欣慰。祝天下有情人節日快樂！」
預告下月出新書《別用你的人生來將就》
孫穎更透露下月10日將推出新書《別用你的人生來將就》，她說：「兩年前已經開始籌備，呢本書係喺我希望自己50歲嘅時候用呢本書嚟一個總結，主要係畀自己睇，係我呢個人通往內心嘅一條路，唔係自傳、唔係咩文學著作，只係一本隨心寫嘅書，獻給我家族四代天蠍女，哈哈。」
重溫47歲孫穎為劉詩昆成功追仔
劉詩昆妻子孫穎去年10月於朋友圈宣布好消息，為劉詩昆再誕7.3磅B仔，湊成「好」字！孫穎留言：
「你讓我心醉，妳讓我心碎；生命本源的赤誠與真摯，不含分毫雜質，讓我如同裝上了『淚掣』。歡迎我們家庭的新成員，7.3磅的Tim Tim Lau 劉天天（劉蓓蓓的天秤弟弟玉小名添添），來到美麗的人世間。」
家姐貝貝眼濕濕網友大讚劉詩昆老而彌堅
孫穎還晒出B仔剛出生照片，可見他眼仔碌碌，活潑可愛；她又上載跟囡囡貝貝視像截圖，看到媽媽與剛出生的弟弟，下月才三歲的貝貝感動得眼濕濕。不少網友紛紛送上祝福，更大讚「話唔定真係老而彌堅」、「個女人48歲仲生到先勁」、「祝福！精靈的寶寶」、「厲害呀！」。
曾揚言要生夠三個
47歲孫穎同樣係高齡產婦，她在2022年一月接受本地傳媒訪問就話，佢一早計劃要生三個仔女，希望子女係「三足鼎立」，話獨生子女無伴太寂寞，三個就剛剛好，年紀方面最好隔兩三年。有網民就就計數，劉詩昆湊成「好」字，還要再追多一個。
劉詩昆曾請6家傭圍住湊女
劉詩昆與孫穎2017年結婚，兩人年紀相差37歲，2020年，劉詩昆前年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，以81歲做爸爸。他第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下的女兒「貝貝」劉蓓蓓也即將兩歲，劉詩昆夫婦就邀請了幾位好友到家中作客，除了意外令豪宅曝光外，更發現佢兩公婆請6個保姆幫手湊女，陣容相當誇張！
巨型客廳超級豪華
在流出的影片中可見劉詩昆正在招待賓客，而大屋裝修設計十分奢華，到處都擺滿名貴的裝飾物和古董，價值相當不菲，大廳空間十分闊落，更有落地玻璃更可盡覽窗外夜景。
六個工人輪住湊女
影片中更可以見到，劉詩昆夫婦安排了三位家傭負責下廚，餐枱擺滿成圍餸，排場誇張，一歲幾的貝貝就在客廳周圍爬，後面馬上就見到三位相對後生著黑色T恤的保姆追住個女，方便隨時照顧她，劉詩昆同孫穎站在旁邊一臉慈愛地望住女兒，十分安慰。有網民見到，就感嘆湊個女咁大陣仗，老來得女真係唔講得笑。
為女兒準備5億
傳聞指劉詩昆與太太孫穎錫燶個女，除了準備5億教育基金保證囡囡衣食無憂外，更投資約3600萬元開設音樂學校。而等到貝貝兩歲大，劉詩昆會親自教女兒彈琴，令個女成為自己接班人。
女兒1歲豪辦奢華生日會
國寶級鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎於2020年11月在美國誕下愛女，取名劉蓓蓓，乳名叫貝貝，當年為慶祝貝貝一歲生日，劉詩昆大擺豪華生日會，更請盡城中名人撐場。
政商藝人通通有份
劉詩昆去年在中環一間高級餐廳為1歲愛女劉蓓蓓舉行生日派對，名人嘉賓包括全國人大代表常委譚耀宗、全國政協委員盧文端、陳凱韻(甘比)與女兒、慈善女王趙曾學韞女士、趙無極家族畫廊總裁、香港旅遊大使Arthur deVillepin、香港設計之父Henry Steinr、蘇富比香港負責人蔣異、龐董晶怡、雷林静怡、鄧鉅明伉儷、楊哲安與楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐等等。
播放愛的視頻
當日派對佈置非常華麗，到處都是壽星女的可愛靚相，大門口又有劉詩昆的全家福，生日派對包括下午茶和晚宴時段。在晚宴上，大會首先播放《劉蓓蓓心聲》視頻，展示多段她跟父母一起的可愛生活片段，並由孫穎親自講述貝貝一年來成長軌跡。此外，現場播放了孫穎為女女演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻。
劉家千金萬千寵愛
作為主人家的孫穎，當晚配戴價值過億的彩鑽蝴蝶胸針，由960顆大小彩鑽打造，是Chopard家族的傳世之寶，特別為壽星女貝貝所打造。此外，Tiffany&Co.亦為壽星女設計了一枚「秋天喁語」的橙黃寶石戒指，意指貝貝出生的地方，漫天紅黃葉子爛漫飛舞。而貝貝當日所穿的服飾，則是由梁詠琪丈夫Sergio主理的西班牙皇室品牌Nanos所送贈。
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