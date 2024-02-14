嫁84歲劉詩昆後二變四 47歲孫穎連炒三家傭寧親力親為全職湊仔

84歲國寶級鋼琴大師劉詩昆2017年時與比他年輕37歲的孫穎結婚，去年10月，47歲孫穎宣布為劉詩昆誕下仔仔劉天天，再次創下紀錄，並湊成一個「好」字，日前他們一家四口在中環碼頭出海度歲，孫穎更自揭早前連炒了三名外傭！