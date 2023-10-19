劉詩昆 爸爸

劉詩昆84歲再做爸爸！細37歲妻子誕B仔 預告要生夠呢個數！

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84歲國寶級鋼琴大師劉詩昆2017年時與比他年輕37歲的孫穎結婚，劉詩昆早前（17日）再做爸爸！47歲孫穎宣布為劉詩昆誕下仔仔劉天天，再次創紀錄。

47歲孫穎為劉詩昆成功追仔

劉詩昆妻子孫穎今日於朋友圈宣布好消息，為劉詩昆再誕7.3磅B仔，湊成「好」字！孫穎留言：

「你讓我心醉，妳讓我心碎；生命本源的赤誠與真摯，不含分毫雜質，讓我如同裝上了『淚掣』。歡迎我們家庭的新成員，7.3磅的Tim Tim Lau 劉天天（劉蓓蓓的天秤弟弟玉小名添添），來到美麗的人世間。」

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆妻子孫穎今日於朋友圈宣布好消息，為劉詩昆再誕7.3磅B仔，湊成「好」字！
劉詩昆妻子孫穎今日於朋友圈宣布好消息，為劉詩昆再誕7.3磅B仔，湊成「好」字！（圖片來源：微博圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 孫穎還晒出B仔剛出生照片，可見他眼仔碌碌，活潑可愛
孫穎還晒出B仔剛出生照片，可見他眼仔碌碌，活潑可愛（圖片來源：微博圖片）

家姐貝貝眼濕濕網友大讚劉詩昆老而彌堅

孫穎還晒出B仔剛出生照片，可見他眼仔碌碌，活潑可愛；她又上載跟囡囡貝貝視像截圖，看到媽媽與剛出生的弟弟，下月才三歲的貝貝感動得眼濕濕。不少網友紛紛送上祝福，更大讚「話唔定真係老而彌堅」、「個女人48歲仲生到先勁」、「祝福！精靈的寶寶」、「厲害呀！」。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 看到媽媽與剛出生的弟弟，貝貝眼濕濕的樣子非常憑動。
看到媽媽與剛出生的弟弟，貝貝眼濕濕的樣子非常憑動。（圖片來源：微博圖片）

曾揚言要生夠三個

47歲孫穎同樣係高齡產婦，她在2022年一月接受本地傳媒訪問就話，佢一早計劃要生三個仔女，希望子女係「三足鼎立」，話獨生子女無伴太寂寞，三個就剛剛好，年紀方面最好隔兩三年。有網民就就計數，劉詩昆湊成「好」字，還要再追多一個。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 她在2022年一月接受本地傳媒訪問就話，佢一早計劃要生三個仔女，希望子女係「三足鼎立」。
她在2022年一月接受本地傳媒訪問就話，佢一早計劃要生三個仔女，希望子女係「三足鼎立」。（圖片來源：微博圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 劉太話仍然未夠，要生三個。
劉太話仍然未夠，要生三個。（圖片來源：抖音截圖）

劉詩昆請6家傭圍住湊女

劉詩昆與孫穎2017年結婚，兩人年紀相差37歲，2020年，劉詩昆前年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，以81歲做爸爸。他第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下的女兒「貝貝」劉蓓蓓也即將兩歲，劉詩昆夫婦就邀請了幾位好友到家中作客，除了意外令豪宅曝光外，更發現佢兩公婆請6個保姆幫手湊女，陣容相當誇張！

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 間屋大到根本見唔到門口
間屋大到根本見唔到門口（圖片來源：抖音截圖）

巨型客廳超級豪華

在流出的影片中可見劉詩昆正在招待賓客，而大屋裝修設計十分奢華，到處都擺滿名貴的裝飾物和古董，價值相當不菲，大廳空間十分闊落，更有落地玻璃更可盡覽窗外夜景。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 個客廳碌夠幾分鐘都未到牆邊....
個客廳碌夠幾分鐘都未到牆邊….（圖片來源：抖音短片截圖）

六個工人輪住湊女

影片中更可以見到，劉詩昆夫婦安排了三位家傭負責下廚，餐枱擺滿成圍餸，排場誇張，一歲幾的貝貝就在客廳周圍爬，後面馬上就見到三位相對後生著黑色T恤的保姆追住個女，方便隨時照顧她，劉詩昆同孫穎站在旁邊一臉慈愛地望住女兒，十分安慰。有網民見到，就感嘆湊個女咁大陣仗，老來得女真係唔講得笑。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 三個負責煮飯
三個負責煮飯（圖片來源：抖音短片截圖）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 湊人又係另外三個
湊人又係另外三個（圖片來源：抖音短片截圖）

準備5億為女兒

傳聞指劉詩昆與太太孫穎錫燶個女，除了準備5億教育基金保證囡囡衣食無憂外，更投資約3600萬元開設音樂學校。而等到貝貝兩歲大，劉詩昆會親自教女兒彈琴，令個女成為自己接班人。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆與太太孫穎日前為愛女劉蓓蓓慶祝1歲生日。
劉詩昆與太太孫穎早前為愛女劉蓓蓓慶祝1歲生日。（圖片來源：IPS提供圖片）

女兒1歲豪辦奢華生日會

國寶級鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎於2020年11月在美國誕下愛女，取名劉蓓蓓，乳名叫貝貝，當年為慶祝貝貝一歲生日，劉詩昆大擺豪華生日會，更請盡城中名人撐場。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆與太太孫穎抱住囡囡滿場飛，與賓客打招呼。
劉詩昆與太太孫穎抱住囡囡滿場飛，與賓客打招呼。（圖片來源：IPS提供圖片）

政商藝人通通有份

劉詩昆去年在中環一間高級餐廳為1歲愛女劉蓓蓓舉行生日派對，名人嘉賓包括全國人大代表常委譚耀宗、全國政協委員盧文端、陳凱韻(甘比)與女兒、慈善女王趙曾學韞女士、趙無極家族畫廊總裁、香港旅遊大使Arthur deVillepin、香港設計之父Henry Steinr、蘇富比香港負責人蔣異、龐董晶怡、雷林静怡、鄧鉅明伉儷、楊哲安與楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐等等。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 不少名人都一家大細前來參加劉蓓蓓的生日派對。
不少名人都一家大細前來參加劉蓓蓓的生日派對。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 甘比帶埋囡囡出席。
甘比帶埋囡囡出席。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 82歲劉詩昆為1歲愛女劉蓓蓓舉行豪華生日會 全城名人齊賀
薛嘉麟和太太諸葛紫岐都是座上客。（圖片來源：IPS提供圖片）

播放愛的視頻

當日派對佈置非常華麗，到處都是壽星女的可愛靚相，大門口又有劉詩昆的全家福，生日派對包括下午茶和晚宴時段。在晚宴上，大會首先播放《劉蓓蓓心聲》視頻，展示多段她跟父母一起的可愛生活片段，並由孫穎親自講述貝貝一年來成長軌跡。此外，現場播放了孫穎為女女演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 嘉賓一進大門，便看見劉詩昆一家三口的溫馨幸福的巨大入場佈景板，背後連接維多利亞港的怡人景致。
嘉賓一進大門，便看見劉詩昆一家三口的溫馨幸福的巨大入場佈景板，背後連接維多利亞港的怡人景致。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 場地的精美佈置，令每位嘉賓都稱讚父母劉詩昆與孫穎的用心。派對以貝殼珍珠為主題，代表愛女貝貝的珍貴。場內設有五彩斑斕的Swarovski水晶相伴電視幕牆，以人手搭建，別具心思，電視裡不斷迴播著貝貝的可愛照片和視頻。
場地的精美佈置，令每位嘉賓都稱讚父母劉詩昆與孫穎的用心。派對以貝殼珍珠為主題，代表愛女貝貝的珍貴。場內設有五彩斑斕的Swarovski水晶相伴電視幕牆，以人手搭建，別具心思，電視裡不斷迴播著貝貝的可愛照片和視頻。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆 印上壽星女劉蓓蓓可愛樣子的生日蛋糕非常精美，至於派對佳餚方面，有白松露、魚子醬、頂級和牛、麥芽糖純雪白北海道十勝）牛奶生日蛋糕，Chateau紅酒，以及精心製作的《秋日四重奏》晚宴，價值不菲。
印上壽星女劉蓓蓓可愛樣子的生日蛋糕非常精美，至於派對佳餚方面，有白松露、魚子醬、頂級和牛、麥芽糖純雪白（北海道十勝）牛奶生日蛋糕，Chateau紅酒，以及精心製作的《秋日四重奏》晚宴，價值不菲。（圖片來源：IPS提供圖片）

劉家千金萬千寵愛

作為主人家的孫穎，當晚配戴價值過億的彩鑽蝴蝶胸針，由960顆大小彩鑽打造，是Chopard家族的傳世之寶，特別為壽星女貝貝所打造。此外，Tiffany&Co.亦為壽星女設計了一枚「秋天喁語」的橙黃寶石戒指，意指貝貝出生的地方，漫天紅黃葉子爛漫飛舞。而貝貝當日所穿的服飾，則是由梁詠琪丈夫Sergio主理的西班牙皇室品牌Nanos所送贈。

劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 派對音樂的選擇也非常用心，由劉詩昆及孫穎這兩位音樂大師親自一一挑選，從古典到流行、由經典到現代，滿足了30後至00後的耳朵，令來賓都感到愉悅歡騰。
派對音樂的選擇也非常用心，由劉詩昆及孫穎這兩位音樂大師親自一一挑選，從古典到流行、由經典到現代，滿足了30後至00後的耳朵，令來賓都感到愉悅歡騰。（圖片來源：IPS提供圖片）
劉詩昆 爸爸 劉詩昆 孫穎 劉詩昆為愛女生日花盡心思，他更與來賓祝酒，場面好熱鬧。
劉詩昆為愛女生日花盡心思，他更與來賓祝酒，場面好熱鬧。（圖片來源：IPS提供圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、抖音截圖

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