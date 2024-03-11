少妻怨85歲劉詩昆唔識挾餸 自爆「理智斷線」

本月8日是國寶級鋼琴家劉詩昆的85歲生日，一班師生好友齊集他跟太太孫穎於銅鑼灣開辦的PALLAS音樂學院，舉行一場別出心裁的「彈彈琴·談談情」演奏會，邀請一眾學生與音樂家段俊與段劍新父子、韓蕊岭等，在場演奏音樂與獻唱，用悅耳的歌聲與藝術來為劉詩昆祝壽，音樂傳承，場面溫馨洋溢。